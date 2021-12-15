Скончался маршал Ким Ен Чжу - младший брат генералиссимуса Ким Ир Сена

07:45 15.12.2021

В КНДР скончался брат основателя страны Ким Ир Сена



15 декабря 2021,



На 102 году жизни в КНДР скончался младший брат основателя и первого президента страны Ким Ир Сена Ким Ен Чжу. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.



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Отмечается, что нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил накануне венки и выразил соболезнования. В то же время никаких подробностей о смерти, в том числе и ее дата не приводятся.



"Ким Ен Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы в корейского образца, работая на важных постах партии и государства в течение многих лет", - цитирует агентство сообщение ЦТАК .



Ким Ен Чжу родился в 1920 году и после прихода своего брата Ким Ир Сена к власти в 1948 году занимал ряд руководящих постов. В частности, он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи. Однако в 1973 году его на этой должности сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена и на какое-то время Ким Ен Чжу ушел из политики. Однако в 1993 году он вернулся к активной политической деятельности, став членом Политбюро, а с 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).