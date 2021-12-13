Путин все о чем-то переговаривается с Макроном, с тапками не пробовал?

07:53 15.12.2021

В Елисейском дворце рассказали о разговоре президента Путина и главы Франции Макрона



Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выступил в защиту суверенитета Украины и призвал добиваться выполнения минских соглашений в рамках нормандского формата, сообщает Елисейский дворец.



Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник. Ранее в Кремле сообщали, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, проблему мигрантов на белорусско-польской границе, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.



"Он (Макрон - ред.) подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Французский лидер также высказался за освобождение людей, открытие контрольно-пропускных пунктов, подтверждение прекращения огня, решение по которым может быть принято по случаю празднования Нового года, и попросил Путина оказать свою поддержку этим мерам.



Лидеры двух стран, как следует из коммюнике, договорились провести новые переговоры до конца года.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном



Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом

Западные политики в последнее время высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы - так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.



Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.