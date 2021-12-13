Экс-начальнику Следкома МВД Киргизии Айткурманову проломили череп в 6.00 на улице - свидетелей и виновных нет...

07:57 15.12.2021

Смерть бывшего начальника следствия МВД. Подробности от милиции



Предыстория: Скончался бывший начальник Следственного управления МВД Сыргак Айткурманов

"Сводка" (АКИpress) – В пресс-службе ГУВД Бишкека прокомментировали информацию по факту смерти бывшего начальника Следственного управления МВД Сыргака Айткурманова.



Примерно в семь утра из БНИЦТО в милицию поступил вызов о незнакомом мужчине, который был госпитализирован к ним в бессознательном состоянии.



На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался пенсионер МВД Сыргак Айткурманов, 1977 года рождения. Медики поставили ему предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.



Также у Айткурманова нашли паспорт, водительские права и мобильник. Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.



По версии следствия, мужчину обнаружили на перекрестке улиц Гоголя-Московская. Оттуда его забрала скорая помощь.



Айткурманов скончался примерно в двенадцать дня. Он так и не пришел в сознание.



Согласно судебно-медицинскому диагнозу, у него хроническая печеночная недостаточность, расширение вен кардиального отдела пищевода и желудка, желудочно-кишечное кровотечение и синдром Меллори-Вейса.