ЗамМВД Украины грузин Гогилашвили разоблачен как наркодилер, уголовник и... гражданин России. Бывает...

08:06 15.12.2021

Президент Украины уволил мужа личной секретарши

Замглавы МВД имел российский паспорт, судимость и орден от Зеленского



Президент Владимир Зеленский угодил в очередной громкий политический скандал. Назначенный по его настоятельному требованию на пост замминистра внутренних дел некий Александр Гогилашвили оказался не готовым к руководству одним из стратегически важных министерств. Выяснилось это спустя два с половиной года пребывания его в должности. Поспешное бегство Александра Генриховича с высокой должности способствовало появлению у украинцев уймы пренеприятнейших вопросов о системе кадровых назначений на высшие посты в постсоветском государстве.



Замглавы МВД имел российский паспорт, судимость и орден от Зеленского



Во-первых, новоиспеченный госчиновник категории "А" в свое время привлекался к суду, чудом избежав отсидки в российских местах лишения свободы. Во-вторых, своей первый диплом об окончании высшего учебного заведения не владеющий "дэржавною мовою" 46-летний "студент" получил в некоем частном львовском вузе буквально накануне своего представления Коллегии МВД Украины. В-третьих, "под Гогилашвили" - опять-таки по приказу Зеленского – в силовом министерстве создали новую должность, заключающуюся в кураторстве "антинаркотического" направления. Притом что уроженец Тбилиси в среде "знающих" киевлян слыл вплоть до 2019 года одним из самых известных сбытчиков "дури" в спальном микрорайоне Троещина.



"Спалился" теперь уже экс-замминистра лишь на прошлой неделе. При въезде в Донецкую область его "бронебойный" автомобиль с группой неизвестных лиц попытались было остановить на блокпосту дежурившие там сотрудники полиции. Спецмашина (ее отдали в пользование Главному управлению военной разведки Украины "американские партнеры") проехала метров 6 после сигнала остановиться. После чего вышедший из нее Гогилашвили принялся в нецензурных выражениях поучать служивых, как им следует обращаться с заместителем министра внутренних дел. Матерщина перемежалась с недвусмысленными угрозами сотрудникам Нацполиции Украины. Которых чиновник столь высокого ранга вообще-то должен был бы как минимум поблагодарить за образцовое несение службы в зоне боевых действий на Донбассе.



Документы из российских реестров, обнародованные после этого скандала на КПП, отчасти дают ответ на вопрос о причине "нелюбви" Гогилашвили к служителям Закона.



Оказывается, в 1998 году проживавший в Ростове-на-Дону в доме на ул. Пушкинской Александр Гогилашвили был приговорен к 5 годам. За то, что начиная с 1996 года в сговоре с двумя сообщниками подделывал векселя Северо-Кавказской железной дороги. Продать фальшивки мошенникам тогда не удалось. Непосредственно в ходе судзаседания Гогилашвили свою вину признать отказался.



Решением Пролетарского районного суда незадачливого ростовчанина согласно ст. 15 ч. 2 УК РФ ("подделка государственных документов") вполне могли упрятать в места не столь отдаленные. Будущему замглавы МВД Украины невероятно повезло: он отделался пятью годами "условно". По истечении испытательного срока Гогилашвили обзавелся своим первым паспортом гражданина Российской Федерации. В 2012-м этот паспорт был "обновлен".



Желая демонстрировать обществу якобы сделанный выбор в пользу "пути исправления", Гогилашвили открыл в РФ центр по борьбе с наркозависимостью. Перебравшись в Украину, ранее судимый россиянин основал в ней несколько похожих структур, а еще "Международную антинаркотическую ассоциацию".



Примечательно, что первый "выход в люди" только что избранный президентом Украины Владимир Зеленский совершил именно в "Международную антинаркотическую ассоциацию". На мероприятии Владимир Александрович решительно высказался за прекращение постоянных проверок реабилитационных центров украинскими правоохранителями. Мол, их, наоборот, следует поощрять.



Правительство Украины собралось перевести электростанции на газ из-за нехватки угля



Украинская полиция "взяла под козырек". И принялась систематически направлять пойманных "на горячем" наркозависимых именно в организацию Гогилашвили.



Возможно, причиной такого режима максимального благоприятствования была женитьба Гогилашвили на Марии Левченко, долгие годы трудившейся в структурах Владимира Зеленского – "95 квартал" и прочих. Г-жа Левченко в 2019-м вместе с патроном перешла в Офис президента страны. Являясь личным офис-менеджером Владимира Александровича, дама получает зарплату... в "95 квартале". Степень доверия к н ей главы государства беспрецедентна. Левченко может присутствовать на любой встрече Зеленского, включая общение Верховного Главнокомандующего Украины с руководством ее секретных служб...



Украинская оппозиция делает в эти дни все возможное, дабы "не отпустить" Гогилашвили просто так на все четыре стороны. Депутаты Верховной Рады требуют привлечь к ответственности руководство СБУ и Департамента внутренней безопасности МВД за поразительную халатность, допущенную в процессе спецпроверки соискателя должности замминистра внутренних дел. Ведь любому из чекистов вполне хватило бы 20 минут, чтобы с помощью Google "нарыть" на ранее судимого россиянина гору компромата. И на основании полученных объективных данных составить документ о полном несоответствии соискателя предлагаемой ему Зеленским должности.



Автор этих строк во времена СССР имел возможность общаться с некоторыми офицерами милиции, набранными на службу в органы тоже "из криминала". У этой разновидности кадровой политики были свои несомненные плюсы. Бывшие бандюганы и карманники прекрасно ориентировались в уголовной среде, они мыслили, как мыслил бы любой потенциальный преступник. Один мой знакомый, дослужившийся до подполковничьих погон, "раскалывал" задержанных менее чем за полчаса. Да, иногда с помощью "запрещенных приемов" вроде неожиданных и точных ударов по болезненным точкам тела. В то же время Михаил безошибочно мог определить, так ли уж виновен на самом деле доставленный в околоток подозреваемый - или его подло оговорили сообщники. Авторитетом мой знакомый пользовался безоговорочным. Не в последнюю очередь благодаря особому чутью. Которое "рафинированному интеллигенту", мобилизованному и призванному в систему МВД по определению недоступно...



Напомню: в те году в любом милицейском коллективе было куда больше порядка, нежели в современно украинской полиции. За этим зорко следила не только первичная парторганизация отдела внутренних дел, а и вездесущий КГБ. Нынче на территории бывшей УССР спецслужбы лишены права вмешиваться в деятельность Национальной полиции. Каждый занимается своим делом. Или своим бизнесом.



Оттого и стали возможны "кадровые кульбиты" вроде описанного только что назначения ранее судимого индивидуума на высокий пост в МВД. Подозреваю, что некоторыми проверяющими "грязное пятно" в биографии Гогилашвили истолковывалось как... несомненное достоинство чиновника. Дескать, человек сознательно работал на подрыв экономической мощи "государства-агрессора". И орден "За заслуги", которым Гогилашвили 30 октября 2020 года наградил Владимир Зеленский, был как раз "отложенной благодарностью" украинского государства за совершенное против России уголовное преступление.



Олег Базак