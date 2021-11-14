Кремляндия. Уволен глава Росстата Смелов - проведший перепись населения РФ с охватом "более 100%"

08:13 15.12.2021

Уволен куратор прошедшей переписи населения

Алексей Иванов



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №3555-p, в котором сказано: "Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе".



Павел Смелов родился 1.07.1983 в Якутске. Окончил негосударственное образовательное учреждение "Якутский институт в Москве" по специальности "менеджмент организации" и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "прикладная информатика (в экономике)". Работал на различных должностях в МЭСИ и РЭУ им. Г. В. Плеханова, к которому в 2015-м присоединен МЭСИ. В 2019 году назначен советником руководителя Федеральной службы государственной статистики, то бишь Росстата. В декабре 2019-го назначен заместителем руководителя Росстата. Входил в Комиссию Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (перенесенной на год), курировал в Росстате проведение данной переписи. Имеет нагрудный знак Госкомстата России "За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года", медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", нагрудный знак Федеральной службы государственной статистики "Отличник статистики", нагрудный знак "За вклад в развитие государственной статистики", благодарность руководителя Федеральной службы государственной статистики.



По мнению множества экспертов, случившаяся недавно перепись (15.10-14.11.2021) полностью провалена и охватила не более 25-30% жителей. Зато 32 млрд, выделенные на нее, блестяще освоены.



12 ноября г-н Смелов отчитался о 99% россиян, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. Это заявление породило шуточный соцсетевой флешмоб "Я/мы - 1 процент непереписавшихся", поскольку миллионы жителей РФ так и не увидели никаких переписчиков, и не заполняли анкеты на "Госуслугах"... А через пару дней Смелов браво доложил, что число переписавшихся - более 100%. Впечатляющая цифра. Позднее руководитель Росстата Павел Малков в ходе брифинга уточнил, что говорить о "больше 100%" было "методологически некорректно".



Сегодня мы можем лицезреть оценку деятельности Смелова со стороны начальства.



Глава Росстата Малков пока, видимо, удержится на своей должности - ибо человек СВК.