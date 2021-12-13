Пашиняна заставляют "сдаться" Алиеву, - И.Джорбенадзе

09:08 15.12.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники платформы, созданной для погашения армяно-азербайджанского конфликта, кажется, будут "подыгрывать" Баку, а не Еревану.



Отрадно, что речь идет уже не о прекращении огня, а налаживании отношений.



В Москве состоялось первое заседание консультативной региональной платформы "3+3", превратившейся, правда, в итоге в "2+3" Новый формат с участием дипломатов трех государств Южного Кавказа (Армении, Азербайджана и Грузии), плюс России, Ирана и Турции, горячо поддержан Баку, Анкарой, Москвой и Тегераном. Позиция Еревана видится не до конца ясной, а Тбилиси взял "самоотвод", о чем более подробно будет сказано ниже.



Несмотря на это, заместители министров иностранных дел пяти государств этого "недоформата" обсудили проблемы, для решения которых и было создана столь "неправильная платформа". По официальной информации, речь идет о мире и стабильности в регионе, перспективах многопланового сотрудничества в нем, мерах по повышению доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействии общим вызовам и угрозам.



Создание платформы видится продолжением решения проблемы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе после прошлогодней победы Азербайджана во второй карабахской войне. Но проблема эта носит в большей степени политический нежели финансово-технический или сугубо логистичекий характер, поскольку Армения все еще не может свыкнуться с мыслью, что Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) "уже не наш", и что ей придется уступить Азербайджану, поддерживаемому Россией, Турцией и почти нейтральной позицией Ирана в вопросах открытия хотя бы Зангезурского транспортного коридора, а также срочно договориться с Баку о делимитации и демаркации границы.



Между тем восстановление транспортных магистралей, если брать за основу экономический интерес, армянам выгодно. Оно даст импульс развитию не только их страны, но и государств всего региона. Кроме того, поспособствует улучшению политического климата между Арменией и Турцией - сейчас дипломатических отношений между ними нет, и первая находится в частичной транспортной и экономической блокаде.



Алиев и Пашинян почти "спелись", но война опять идет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хоть и делегировал на консультации в Москву своего представителя, но заявил, что вопросы карабахского урегулирования или открытия региональных транспортных коммуникаций обсуждаться на них не должны. "Проблема, - сказа он, - в нюансах. Наша позиция заключается в том, что формат „3+3" не должен включать в свою повестку вопросы, которые мы уже обсуждаем в иных форматах". Но вот о "региональном экономическом транзите" Ереван разговаривать готов, потому что он, по словам премьера, ему "интересен". Кроме того, сообщил Пашинян, "может выясниться, что „3+3" - не единственный формат, который нас интересует".



В том, что Ереван постоянно пытается вовлечь Запад в решение армяно-азербайджанского конфликта, сомнений нет - он, собственно, и не скрывает этого. Но тот до сих пор открыто Армении не покровительствует. Кроме того, Россия, Турция, Азербайджан и Иран стараются не допустить к решению проблем на Южном Кавказе внерегиональные силы. Пока им это удается, тем более, что за 30 лет карабахского конфликта Запад не сделал ничего для его окончания - соответствующую миссию взяли на себя, в итоге, Россия и Турция.



Правда, 14 декабря в Брюсселе, в рамках саммита "Восточного партнерства", ожидаются двусторонние встречи главы Евросовета Шарля Мишеля с премьером Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего они побеседуют втроем. Но вряд ли контакты с европейскими представителями имеют конкретное наполнение - осуществляются, так сказать, ритуала ради. Разве что армянскому премьеру зачтется на родине, что с Евросоюзом "коммуникация" есть.



Вполне возможно, что заявления Пашиняна рассчитаны на внутриармянскую аудиторию, то есть она слышит от него то, что хочет услышать. А потому не исключено, что его реальные шаги по урегулированию с Азербайджаном и открытию коммуникаций будут, в итоге, противоположны тем, которых желает большинство армян.



Как было сказано выше, Тбилиси от участия в новом формате отказался, и от него в Москву никто не поехал. Глава МИД республики Давид Залкалиани заявил, что платформа "3+3" имеет "геополитическое наполнение". Но, заметим, участие Грузии в любом формате, где фигурирует Россия, дипломатические отношения с которой у нее разорваны и вопрос их восстановления не стоит, выглядело бы несколько странно.



Кроме того, не исключено, что новая платформа не ориентирована на сотрудничество с Минской группой ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в числе сопредседателей которой фигурируют США и Франция. А для Тбилиси это неприемлемо. Тем более в условиях, когда Москва в канун консультаций в рамках новой платформы снова "перевозбудилась" по разным поводам, связанным с Грузией.



Фото пресс-службы Кремля

Армения и Азербайджан будут искать мир по российской карте

Это, во-первых, настоятельное требование к Тбилиси предоставить гарантии неприменения силы в отношении Абхазии и Южной Осетии в виде юридического соглашения с ними, на что Грузия пойти не может, поскольку подписание такого документа с фактическими властями отколовшихся от нее территорий может означать признание их независимости.



Актуальность такого документа Россия объясняет сейчас "интенсивной военно-тренировочной активностью США и НАТО на территории Грузии в акватории Черного моря", а также "постоянным игнорированием странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе".



Кроме того, участие Грузии в одной платформе с Россией подпортит ее отношения с НАТО и Евросоюзом, членами которых она стремится стать. Неслучайным видится заявление главы Пентагона Ллойда Остина, который прокомментировал создание формата "двух троек" так: "Я бы отметил, что России … следовало бы уважать условия соглашения 2008 года о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах".



Стало быть, расчет на Грузию - пустой. Строго говоря, участие в платформе ей вообще ни к чему, она и без нее, не ограничивая себя политическими рамками (разве что в некотором роде с Ираном), развивает отношения со всеми участниками формата - за исключением политических, однако не торгово-экономических, с Россией.



Но "недошестерка" огорчилась: МИД России по окончании консультаций по Южному Кавказу распространил сообщение, в соответствии с которым "представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой „дверь" остается открытой".



В ответ Тбилиси выдвинул собственную, более комфортную для него "форматную" инициативу в составе его самого, Баку и Еревана для решения всех спорных вопросов в регионе. Но приглашенные, как видно, остались равнодушны к этому предложению, что понятно: урегулирование армяно-азербайджанских отношений затрагивает интересы России, Турции и Ирана, и соответствующий процесс без них не обойдется.



Однозначного ответа на вопрос, жизнеспособна ли новая платформа, - нет. Это зависит от политической воли лидеров стран, в нее входящих. Главной составляющей успеха видится активная и единая позиция Азербайджана, России, Турции и Ирана, их готовность к достижению и реализации договоренностей, которые Армении придется принять. Ну а Грузия пойдет своим трудным путем.



Ирина Джорбенадзе

13.12.21