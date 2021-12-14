 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане продолжают "декоммунизировать" топонимы - пал Октябрьский район Караганды
10:23 15.12.2021

Октябрьский район Караганды переименовали в Алихана Бокейхана
В Караганде переименовали Октябрьский район в честь Алихана Бокейхана. Лидеру партии "Алаш" в этом году исполнилось 155 лет со дня рождения. С долгожданным историческим событием карагандинцев поздравил аким города Ермаганбет Булекпаев

Акимат Карагандинской области, 13 декабря

В Караганде переименовали Октябрьский район в честь Алихана Бокейхана. Лидеру партии "Алаш" в этом году исполнилось 155 лет со дня рождения.
С долгожданным историческим событием карагандинцев поздравил аким города Ермаганбет Булекпаев.
– Переименование района – это прежде всего дань уважения исторической деятельности Алихана Бокейхана, истории нашей страны в целом. Меняется не только название, но и облик самого района. В последние несколько лет проведена большая работа по ремонту фасадов, кровель домов, подъездных путей и внутриквартальных проездов. Завершилась масштабная реконструкция центральной дороги Майкудука. Идет строительство нескольких современных жилых комплексов, в микрорайонах заработали новые поликлиники. После реконструкции открылся стадион "Литейщик". Впереди еще немало преобразований, – сказал Ермаганбет Булекпаев.
Район был образован в 1938 году в северной части города. До 1961 года носил название Сталинский. Затем был переименован в Октябрьский. Его площадь равна 22,4 тысячи га. Численность населения – 227 тысяч человек. В состав входят Майкудук, Пришахтинск, Сортировка.
Алихан Бокейхан родился 5 марта 1866 года в ауле Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Он был государственным и общественным деятелем, журналистом и ученым, организатором и лидером национально-демократической партии "Алаш", а также председателем Алашской автономии, комиссаром Временного правительства по Казахстану в 1917 году. Позже был осужден по обвинению в принадлежности к "террористической организации" и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.
– Есть хорошие слова Алихана Бокейхана о том, что "мнение и воля народа – высшие инстанции закона". В канун Дня Независимости мы с гордостью говорим, что Октябрьский район переименован в Алихана Бокейхана. Району дано имя человека, который ратовал за единство Казахстана, за его будущее, – отметил секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов.

Источник - nomad.su
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