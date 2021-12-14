Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай

12:06 15.12.2021

15 декабря 2021, Антон Антонов

По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.



Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.



На заседании подтвердили "надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". Объем суточного экспорта увеличен "согласно взаимовыгодным договоренностям". Российская сторона "продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта" в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода "Союз Восток" для поставок газа в Китай через Монголию.



В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу "Сила Сибири" побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. "Сила Сибири" является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.