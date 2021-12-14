В Кыргызстане с января 2022 года начнется пенсионная реформа. Песец последним кыргызам, - "МК"

12:09 15.12.2021

Кабинет министров уже рассмотрел новую стратегию от Соцфонда под названием "Келечек булагы" ("Источник будущего").



По информации пресс-службы кабмина, глава правительства Акылбек Жапаров отметил, что цель реформы – улучшить эффективность социальной политики государства.



"На стадии завершения находится реформирование налоговой и таможенной систем, с января предстоящего года мы планируем начать реформирование пенсионной системы. Основная ее цель - повышение справедливости и эффективности за счет обеспечения равных прав для всех участников системы и усиления принципов пенсионного обеспечения", – отметил Акылбек Жапаров.



На презентации же "Келечек булагы" было отмечено, что "необходимо отойти от образа системы, которая забирает деньги у граждан и выдает мизерные пенсии". Также следует поменять отношение граждан к Социальному фонду в сторону, "когда человек с удовольствием будет отчислять средства на определение будущей пенсии, где гарантом ее получения будет выступать государство".



При рассмотрении в стратегию внесли ряд замечаний и предложений и отправили на доработку. Но от идеи перекройки пенсионной системы республики с января 2022 года кабмин не отказался.



Что предлагает "Келечек булагы"?



Полного текста проекта реформы пенсионной системы для населения пока не опубликовано. Однако на брифинге в начале декабря председатель Соцфонда Бактияр Алиев рассказал некоторые ее положения. Так, Соцфонд намерен выкупить один из банков и создать новый Социальный банк. Он будет хранить средства Соцфонда и заниматься кредитованием под низкие проценты.



"На данный момент средства Соцфонда которые лежат на накопительных счетах, даются банкам под депозиты в среднем 10-12%. Далее эти средства выдаются потребителю, то есть банк накручивает маржу в 5-10-15%. Мы бы хотели создать свой Социальный банк, самый разветвленный, который есть в Кыргызстане. Не знаю, это будет РСК или еще-какой-нибудь другой банк. Социальный фонд выкупит банк, создаст Социальный банк, и без посредников будет финансировать и малый бизнес, и средний бизнес, и потребительские кредиты будет выдавать. Соответственно, кредиты упадут в два раза. Кроме этого, мы хотели бы так же заняться ипотечным кредитованием, то есть сами строить дома. Так же, допустим, если у нас будет свой Социальный банк, нам посредников не нужно будет. Сейчас Госипотечная компания как работает: выдает 3% кредит государства, они накручивают свои операционные расходы в 2-3%, далее коммерческий банк накручивает свои расходы в 2-3%, итого выходит 8-10%. А мы вот, если допустим, если государство будет предоставлять нам бесплатную землю, подводить туда коммуникации, себестоимость [наших кредитов] будет очень небольшая. За счет этого мы сможем действительно спустить до 3% ипотечное кредитование", – отметил Алиев.



Кроме того, в пенсионной системе республики с 2022 года начнут принимать выплаты от трудовых мигрантов из стран, где сейчас больше всего находится кыргызских мигрантов. Со странами ЕАЭС и Турцией подписаны соответствующие соглашения, а с Южной Кореей – меморандум.



"С нового года кыргызстанцы, которые работают в России, Турции, Южной Корее, будут производить пенсионные отчисления в Соцфонд Кыргызской Республики. При наступлении пенсионного возраста эти пенсии будут им выплачиваться. Если бы власти этого не сделали, то в определенный момент, когда эти люди вернулись бы в Кыргызстан, ситуация привела бы к социальному взрыву", – пояснил председатель кыргызского Соцфонда.



Кроме того, по словам Алиева, республика должна развивать и негосударственную пенсионную систему.



Елена Короткова