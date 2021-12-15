В УзбАрмии введен новый знак отличия - "Довюрак жангчи"

12:11 15.12.2021

В вооруженных силах появится новый знак отличия

Принято постановление президента "О дополнительных мерах по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан на высоком уровне".



Документом утверждены:



· положение о порядке проведения интенсивных испытаний и награждения военнослужащих знаком отличия "Довюрак жангчи" Вооруженных Сил Республики Узбекистан;



· вид и описание знака отличия "Довюрак жангчи".



Как передает Norma, положение определяет основные цели, направления и порядок проведения интенсивных испытаний, а также награждения знаком отличия "Довюрак жангчи" военнослужащих по контракту (военнослужащие) Минобороны, МВД, МЧС, СГБ и Национальной гвардии (ответственные министерства и ведомства).



Под интенсивными испытаниями понимается комплекс упражнений по испытанию физической силы и выносливости, а также психологической устойчивости военнослужащих к разным физическим нагрузкам в экстремальных условиях.



В положении также применяются такие понятия, как адаптивные навыки, пешая ходьба (марш-бросок), психологическая устойчивость, силовые упражнения, единая полоса препятствий, воинские части, физическая подготовка военнослужащих, экстремальные условия.



Проведение интенсивных испытаний и награждение знаком отличия "Довюрак жангчи" осуществляется ежегодно в следующем порядке:



а) до 15 августа военнослужащие, изъявившие желание принять участие в интенсивных испытаниях, обращаются с рапортом к своему непосредственному командиру (начальнику);



б) до 25 августа общее собрание воинской части рассматривает кандидатов и проводит обсуждение их служебной деятельности за последний год и до 1 сентября представляет список кандидатов в комиссию по проведению интенсивных испытаний (комиссия);



в) комиссия проводит медицинское освидетельствование кандидатов и выдает разрешение для участия военнослужащих в интенсивных испытаниях;



г) с 15 по 30 сентября проводятся интенсивные испытания в соответствии с внутренним ведомственным актом об организации и проведении интенсивных испытаний каждого министерства и ведомства. Испытания проводятся в три этапа:



· I этап – выполнение комплекса силовых упражнений;



· II этап – пеший марш на 30 км (марш-бросок);



· III этап – выполнение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий и упражнений по практической стрельбе из стрелкового оружия (из автомата или пистолета), а также метанию ножа;



д) до 30 сентября комиссия определяет участников, успешно прошедших интенсивные испытания;



е) до 1 ноября военнослужащие, успешно прошедшие интенсивные испытания, награждаются руководителями соответствующих министерств и ведомств знаком отличия "Довюрак жангчи" и единовременной денежной премией в размере одного оклада по воинскому званию и должности.



Знак отличия "Довюрак жангчи", присужденный военнослужащим, сохраняется за ними на весь период служебной деятельности и носится на правой стороне груди. Руководители соответствующих министерств и ведомств могут лишить военнослужащего знака отличия за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение действий, противоречащих требованиям воинских уставов, а также порочащих честь и достоинство военнослужащего, подрывающих авторитет воинского подразделения или вооруженных сил.



Участники, не согласные с результатами интенсивных испытаний, имеют право обратиться с апелляционной жалобой в апелляционные комиссии в течение суток со дня объявления результатов интенсивных испытаний.



фото знака тут -

https://kun.uz/ru/news/2021/12/15/v-voorujyennyx-silax-poyavitsya-novyy-znak-otlichiya