The Times: если НАТО продолжит экспансию, Россия применит запрещенное оружие

12:19 15.12.2021

The Times (Великобритания): у России нет доверия к НАТО из-за Украины



The Times сообщает о предупреждении Москвы: если НАТО продолжит экспансию на восток, у нее не будет выбора, и ей придется ответить применением военной силы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у России нет доверия к альянсу. Некоторые читатели британской газеты поддерживают эту позицию. "Армагеддон произойдет по нашей вине", – пишет один из них.



Саманта Беркхед (Samantha Berkhead)

У России не останется выбора, и ей придется ответить с применением военной силы, если НАТО продолжит свою экспансию в восточном направлении, заявила Москва.



Такое высказывание заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова стало первым открытым предостережением о возможных военных акциях с тех пор, как Кремль перебросил на границу с Украиной не менее 90 000 своих военнослужащих.



Россия неоднократно подчеркивала, что расширение НАТО является одной из ее "красных линий", а Запад в последнее время с тревогой говорит о том, что Москва уже в январе может осуществить вторжение на Украину.



"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", - сказал Рябков в интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости".



"Это будет конфронтация", - добавил Рябков, предупредив, что Россия в этом случае использует оружие, ранее находившееся под запретом в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который после истечения срока действия в 2019 году Москва и Вашингтон решили не продлевать.



"К НАТО как альянсу доверия нет в принципе, - сказал Рябков. - В подобного рода игры мы больше не играем и натовским заверениям не верим".



В то же время Рябков выступил с обвинениями в адрес США, сказав, что "американцы необъяснимым образом зациклены на идее о существовании угрозы „российского вторжения" на Украину".



Рябков подтвердил, что на этой неделе у него состоится встреча с помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид (Karen Donfried), когда та прибудет с визитом в Россию.



Донфрид с 13 по 15 декабря совершит поездку в Киев и Москву. Это будет очередная попытка ослабить напряженность между двумя странами после онлайн-встречи президентов Байдена и Путина, состоявшейся 7 декабря.



Во время этого разговора Байден пригрозил России "массивными" санкциями, если она начнет наступление на Украину, а Путин потребовал от НАТО юридически обязательных гарантий того, что она не будет расширять сотрудничество с Украиной, а Киев никогда не вступит в западный военный альянс.



В пятницу российский МИД еще раз потребовал от Вашингтона официально заблокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. США неоднократно возражали против таких требований, заявляя, что ни одна страна не должна препятствовать желающим вступить в альянс.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня сказал, что на этой неделе Россия направит по дипломатическим каналам в Вашингтон свои предложения по гарантиям безопасности.



Украина еще в 2014 году вступила в кровопролитный конфликт с пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Эта война унесла более 14 000 жизней, и обе стороны обвиняют друг друга в нарушении заключенных в 2014-2015 годах Минских соглашений, которые направлены на прекращение конфликта.



Украина и ее западные союзники обвиняют Россию в том, что она поддерживает повстанцев войсками и финансами. Москва данные обвинения неизменно отрицает.



Комментарии читателей



Timothy Smethurst



Проблема России в том, что нельзя верить ничему сказанному Путиным. Например, вы травили этих людей в Солсбери?



Alistair Moore



С Западом то же самое. Рейган взял на себя устное обязательство о нерасширении НАТО на восток.



Peter Rona



Не было такого обязательства. Если бы это было важно для России, она бы настояла на письменном соглашении.



neil ferguson



Значит, можно нападать и уничтожать из-за "устного" комментария (?) 35-летней давности. Вы в своем уме?



David Radford



Не понимаю, почему членство в НАТО мешает странам приходить на выручку другим, если они подвергаются неспровоцированному нападению. Украина не в НАТО и не сможет туда вступить, пока аннексия Крыма не будет аннулирована. Другие уже отмечали, что Путин - это яркий образчик мафиозного босса, который создает проблему, а потом требует выкуп за ее решение. Тем из нас, кому повезло жить в демократических странах (пусть с многочисленными изъянами), надо держаться твердо.



Mr Ian Lewis-Hinde



Украина - независимая страна, и как таковая она сама может решать, с кем ей заключать военные партнерства.



Did You Ring Sir



Путин ведет классическую игру по принципу "мы готовы защищаться от внешней (вымышленной) угрозы". Снова Гитлер, снова Польша. В действительности ему очень хочется получить Донбасс (кусок пирога для его беспокойных подданных). Но на сей раз он заранее нас предупреждает, что применит ядерное оружие. Так что Армагеддон произойдет по нашей вине.



NotDeLuxe



Россия подписала договор, гарантировав Украине безопасность в обмен на отказ от советского ядерного оружия. Кто поверит Москве после того, как эта выдумка была разоблачена?



PeterC



1. Устное обязательство не стоит той бумаги, на которой оно не было написано.



2. Рейган покинул президентский пост 30 лет назад, задолго до того, как Путин стал руководителем страны.



3. Далее, это не является прерогативой президента США.



Оригинал публикации: Russia has 'no trust' in Nato over UkraineОпубликовано 13/12/2021