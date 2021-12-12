La Stampa: западная демократия гибнет не из-за Путина

12:23 15.12.2021

La Stampa (Италия): западная демократия и ее враги

La Stampa: закат демократии произошел не по вине Путина, но пандемия поможет Западу исправить ситуацию

Президент США Джо Байден выступает на открытии "саммита за демократию" в Вашингтоне



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Совсем недавно состоялся "Саммит за демократию", на котором по приглашению Вашингтона 111 стран обсудили состояние свободного мира, пишет автор итальянской La Stampa. Кто же те враги, которые постоянно угрожают демократии? Запад ищет их совсем не там. Да и исправить ситуацию простыми разговорами нельзя.



Массимо Джаннини (Massimo Giannini)

Поразительно читать хроники виртуального "Саммита за демократию", организованного администрацией США с целью обсудить с лидерами аж 111 стран состояние свободного мира, и в то же время видеть, как человек, занимавший при Трампе пост главы аппарата сотрудников Белого дома, рассказывает о своего рода перевороте, который готовили, чтобы помешать победе Байдена на президентских выборах в декабре 2020. На фоне такого очевидного логико-политического абсурда, на ум приходит не только "Открытое общество и его враги" Карла Поппера, но и комиксы Уолтера Келли. В 1971 году, выступая по случаю международного Дня Земли и рассказывая о разрушительном вреде, который человек наносит планете, американский художник комиксов сказал замечательную фразу, которая показывает нам то, чего мы не хотим видеть: "Мы нашли врага, и этот враг - мы сами".



Доктрина Байдена уже всем известна: мы наблюдаем "глобальный закат демократий" и систематическую агрессию автократий. Китай и Россия, Турция и Иран. Угроза повсюду. Вражеские силы, вроде "оси зла", о которой в свое время рассуждал Буш, продвигаются еще дальше. Поражают оружием и/или инвестициями. Вот отсюда и призыв быть "свободными и сильными", почти по дону Луиджи Стурцо (Luigi Sturzo): нужен союз чтобы защитить наши ценности, принципы, идентичность и свободу. Красивые слова: что может быть лучше, чем выступить единым фронтом в защиту либеральных демократий, обессилевших от пандемии, истощенных экономической рецессией и дестабилизированных мировым беспорядком? Теоретически ничего, а на деле все сложнее. И тому есть две причины.



Во-первых, наши обеспокоенные государства не имеют права заявлять о "закате демократии" в других странах, если для начала не спросят себя, что происходит с ними самими. Во-вторых, помимо общего идеального призыва, который может стать идеологией, если ничего не изменится, этот "Клуб демократий" пока ничего конкретного не предложил для того, чтобы противостоять внешним врагам.



Правозащитная организация Freedom House заявляет, что на всем земном шаре сейчас только 20% стран по-настоящему свободны, а десять лет назад таких было 39%. Поэтому призыв к государствам: "наведите порядок у себя дома". Особенно это касается США, где несмотря на технические доказательства попытки госпереворота, связанные с осадой Капитолия, Трамп сохранил мощную поддержку, государственная медицина остается табу для 40 миллионов несчастных, "Black Lives Matter" (жизни чернокожих важны) - всего лишь кричалка на митинге, а Гуантанамо - незалеченная рана права habeas corpus. Новый американский парадокс: "самая большая в мире демократия" не может быть "примером демократии". И об этом говорит не только придерживающийся прогрессивных взглядов историк Лучано Канфора (Luciano Canfora). По результатам международного опроса, проведенного исследовательским центром Pew Reasearch, такое мнение разделяют 17% респондентов. Это подтверждают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, из которых, согласно исследованию Гарвардского института политики, только 7% считают, что США - "здоровая демократия".

Навести "порядок у себя дома" должна и Европа, где правые силы раскормили популистского тигра токсичными антиполитическими гормонами, а левые ничего не сделали для того, чтобы укротить этого зверя. В результате правительства и парламенты сами подорвали свою легитимность. Все больше граждан, маргинализированных глобализацией и отстраненных от участия, отказываются от своих гражданских прав. По их мнению, голосование ничего не значит, а демократия не так важна, потому что она не работает и не решает проблемы. Здесь разочарование демократией тоже никак не связано с Си или Путиным, оно исходит от обозленного среднего класса, живущего в условиях социальной неуверенности, расовой одержимости и злости на государственные учреждения (Том Николс (Tom Nichols) хорошо объясняет это явление в своей последней книге "Наш самый худший враг: атака изнутри на современную демократию").



Следовательно, закат демократий произошел главным образом сам по себе. На смену пришли избранные автократии, в которых криптодиктаторы выигрывают, подавляя народ во имя народа. Не нужно ехать в Индию или Венесуэлу, достаточно посмотреть, что происходит в Венгрии и Польше. Здесь не нужны ни военные хунты, ни бряцание оружием: демократии умирают по-другому, считают Стивен Левицки (Steven Levitsky) и Даниел Зиблатт (Daniel Ziblatt). Если это так, то Байден, призывающий к священному союзу, напоминает собаку, лающую на луну. Он смотрит наружу, чтобы не смотреть вовнутрь. А вот кто отлично все видит, так это папа Франциск: "Демократия - сокровище цивилизации и его нужно охранять, и делать это должны не только высшие силы, но и сами страны. Вижу, что демократии сейчас угрожает популизм, который начинает выпускать когти…". Папа чувствует реальную опасность: растерявшийся от вируса популизм спустя два года начинает реорганизовываться. Как отметил Иван Крастев (Ivan Krastev) в статье в Financial Times, новые локдауны из-за штамма "омикрон" идут на руку антисистемным силам ЕС.



Китай, Россия и страны азиатского и ближневосточного региона конечно же спекулируют на кризисе западных демократий. Так поступает Китай, экономика которого за год вырастает на величину, равную одному российскому ВВП. Вдоль своего "шелкового пути" страна реализует планы по гегемонии и неоимпериализму. Китай, население которого составляет 20% жителей всей планеты, а обрабатываемые земли - 7% мировых земельных ресурсов, экспортирует вовсе не модель диктатуры, а способность создавать инфраструктуру в развивающихся странах, ведь они помимо стратегического положения, могут предложить также торговый и продуктовый обмен. После нормализации обстановки в Гонконге суровыми методами, Китай со своими пытками теперь добрался и до Тайваня, на голову которого каждый день летят "капельки Пекина", сигнализирующие о скором падении острова. Пусть Байден, подписавший договор о создании оборонного альянса между США, Австралией и Великобританией, помнит, что Тихий океан "им" не принадлежит. То же самое делает Россия, которая связала руки Европе своим газом и "Северным потоком - 2" и продолжает посылать войска к границам с Украиной, подпитывая атмосферу угрозы вторжения. Совершенно непонятно, чего хочет московский царь, может быть, остановить расширение НАТО в этом регионе.



Но еще менее ясно, как этому может противостоять Клуб: по поводу Китая он мычит что-то невнятное, по отношению к России ведет себя нерешительно (не считая некоторых традиционных "ни с места!" и европейских санкций в отношении группы Вагнера, которую обвиняют в нарушении прав человека на Украине, в Сирии и Ливии). Однако трагедия, вызванная коронавирусом, может дать демократиям отличный шанс. Вместо вооружения давайте наполним шприцы. Давайте привьем те три миллиарда человек, которые не могут себе этого позволить. В странах Большой семерки 66% населения уже получило две дозы, а в Африке уровень вакцинации остановился на 7%. Pfizer поставил два миллиарда доз, из них 740 миллионов на сумму 36 миллиардов долларов в страны со средним и низким уровнем дохода. К 2022 поставит еще 1,8 миллиарда доз на сумму 29 миллиардов (это гораздо больше того, что прописано в проекте бюджета, который только что принял Драги). Американский гигант продает свою вакцину ЕС по 19,50 евро за дозу, а странам с низким уровнем доходов - по 6,75 доллара. Для тех, у кого ничего нет, это все равно слишком высокая цена. Сейчас главной рекламой демократии должен быть не Клуб Байдена и не война за Киев или за Тайбэй, а бесплатная вакцина для бедных.



Оригинал публикации: La democrazia occidentale e i suoi nemiciОпубликовано 12/12/2021