30 лет перемен: куда шел и куда пришел Казахстан, - М.Утеубаев

12:30 15.12.2021

30 ЛЕТ ПЕРЕМЕН: КУДА ШЕЛ И ПРИШЕЛ КАЗАХСТАН

Накануне важной для Республики #Казахстан даты Ia-centr.ru побеседовал с экспертом, кандидатом исторических наук, профессором Российской академии естествознания Маратом УТЕУБАЕВЫМ. Как менялся Казахстан на протяжении 30 лет, какие достижения видят сами казахстанцы, что подмечают из-за рубежа, а что пока остается в планах?

30 лет перемен: Куда шел и пришел Казахстан

– Приближается дата 30-летия Независимости Республики Казахстан. С чем сегодня связывают события 30-летней давности?

– Сама эпоха независимости Казахстана неразрывно связана с деятельностью Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. С первых дней Республика Казахстан поставила перед собой цель построения правового демократического государства и справедливого гражданского общества, в котором главным является человек, его права и интересы.



Сегодня мы говорим о том, что проделана огромная работа по проведению социально-экономических и общественно-политических реформ. Приоритет экономики, которым долгие годы характеризуется внутренняя политика Казахстана, вывел страну в ряды быстрорастущих государств мира.



Пока многие страны мира переживают экономический кризис, у Казахстана есть необходимые ресурсы для стабильного и поступательного развития экономики.



– В 1990-е годы Казахстан сам отказался от ядерного арсенала. Как тогда власти страны видели измерение безопасности, обозначали свою позицию по вопросам мира?



– Елбасы Нурсултан Назарбаев еще 30 лет назад выступал с крупными инициативами, касающимися нераспространения оружия массового уничтожения, предупреждения угрозы возникновения конфликтов, превращения региона Центральной Азии и Каспийского региона в безъядерную зону мира и взаимовыгодного сотрудничества.



Понимаете, Казахстан и по сей день является фактором стабильности в глобальном мире. Став полноправным государством-членом ООН, страна внесла свой вклад в поддержание мира и глобальной безопасности, обеспечение устойчивого развития, решение гуманитарных и экологических проблем современности.



Добровольный отказ от ядерного оружия, создание мер доверия в Азии, укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве, развитие диалога религий, культур и цивилизаций способствовали признанию Казахстана.



– Если представить, что в фундамент внешней и внутренней закладывались "кирпичи" – исторически важные решения – какие бы Вы выделили как основные?



– Одним из достижений нашей страны стало избрание Казахстана в качестве непостоянного члена в Совет Безопасности ООН в 2017 году.



Республика Казахстан – лидер социально-экономических реформ в евразийском пространстве и мире. Председательство в ОБСЕ, ОИС, ШОС, СВМДА, ЕАЭС и других международных авторитетных организациях – знаковые события, которые стали возможны благодаря многовекторной политике РК.



Из внутренних изменений – пять базовых институциональных реформ, выдвинутых Елбасы. Фундаментальным стратегическим курсом Плана нации "100 конкретных шагов" стала общенациональная патриотическая идея "Мәңгілік Ел", суть которой заключается в формировании Нации Единого Будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира.



– А если смотреть не изнутри, а извне – что из успехов Казахстана особо выделялось?



– Сразу же после объявления независимости Казахстан был признан многими государствами мира как полноценный член мирового сообщества, были созданы все необходимые международно-правовые механизмы сотрудничества, страна приобрела право голоса при участии в решении вопросов регионального и глобального характера.



Одним из судьбоносных шагов Казахстана на мировой арене стало историческое вступление в марте 1992 года в Организацию Объединенных Наций (ООН). Казахстан стал полноправным членом ООН, ОБСЕ, СВМДА и многих других авторитетных международных организаций, участником различных международных конвенций и договоров. Казахстану за короткий по историческим меркам удалось создать надежный "пояс безопасности", юридически оформив процесс делимитации и демаркации государственных границ.



Новым свидетельством успешности нашей политики "открытых дверей" стал выбор столицы Казахстана как центра проведения всемирной выставки ЭКСПО – 2017 года.



– Какое место занимает Республика Казахстан в экономике Центральной Азии, и шире – евразийского пространства?



– Республика Казахстан сегодня – лидер социально-экономических реформ в СНГ и ЕАЭС. ВВП Казахстана более чем в два раза превышает совокупный объем экономик всех стран Центральной Азии.



За 30 лет объем ВВП Казахстана вырос в 190 раз – с 11,4 миллиардов долларов в 1993 году до 190 миллиардов долларов в 2021 году.



Товарооборот страны вырос до 100 миллиардов долларов к 2021 году. Для сравнения, в 1991 году этот показатель составлял 1,5 миллиарда долларов.



Золотовалютные резервы Казахстана составляют более 90 миллиардов долларов. Например, в 1993 году они были на уровне чуть более 700 миллионов долларов.



За 30 лет в экономику Казахстана было инвестировано 400 миллиардов долларов. По этому показателю Казахстан занимает первое место среди стран СНГ на душу населения. Доля малого и среднего бизнеса в экономике страны достигла 33%, в МСБ занято 3,4 миллиона человек. В Казахстане производится более 500 различных видов продукции.



Построено 2,6 тысяч километров железных дорог и 14,4 тысячи километров автодорог, введено в эксплуатацию 181,4 миллиона квадратных метров жилья.



В страну пришли зарубежные компании, и вместе с ними – новые и новейшие технологии. В 2000 году в Казахстане был создан Национальный фонд или фонд будущих поколений. Развиваются средний и малый бизнес. Создаются новые рабочие места. Повышается уровень жизни населения.



Кроме того, улучшилась макроэкономическая ситуация в стране. В полном объеме выполняются все социальные обязательства государства.



Началась успешная реализация госпрограммы "Цифровой Казахстан" и модернизации общественного сознания.



Несмотря на пандемию, наблюдается рост обрабатывающей промышленности. Объемы производства в горнодобывающей промышленности увеличились благодаря росту добычи нефти, газа, железной руды. Также устойчивый рост показывают химическая промышленность, производство бумажной продукции, напитков и мебели, фармацевтика, машиностроение, металлургия, производство продуктов питания, производство продукции сельского хозяйства.



В настоящее время правительство Казахстана планирует обеспечить макроэкономическую устойчивость страны, усовершенствовать межбюджетные отношения, укрепить налоговую политику, расширить инструменты и подходы государственно-частного партнерства.



По официальным данным в настоящее время на территории Казахстана функционируют 1,200 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, которые выпустили продукции на сумму 17,5 триллиона тенге и обеспечили занятостью 3,5 миллиона человек.



По поручению Н.Назарбаева и главы государства К.-Ж. Токаева правительство Казахстана разработало системные оперативные меры по дерегулированию бизнеса, ориентированные на снижение административного прессинга на бизнес, улучшение условий для предпринимательской деятельности, а также провело полномасштабную ревизию контрольно-надзорных функций государственных структур по вопросу их сокращения и оптимизации.



По итогам 2021 года есть задача на обеспечение устойчивого экономического роста РК на уровне 3-4% и уровня инфляции в коридоре 5-7%.



– Какие сферы получили наиболее успешное развитие за прошедшие 30 лет?



– Практически с нуля была создана автомобильная отрасль, растет тяжелая индустрия и легкая промышленность.



Мощными и ускоренными темпами развивается социальная сфера, на которую ежегодно выделяются сотни миллиардов тенге государственного бюджета Казахстана. Повышение благосостояния народа, обеспечение высоких темпов развития страны является главной целью реформ, происходящих в социально-экономической и общественно-политической жизни страны.



Либерализация правовой системы и экономики, демократизация и модернизация государства – эти процессы продолжают осуществляться в Казахстане поэтапно и взаимосвязано, в соответствии с учетом национальных особенностей и передового международного опыта. Казахстан сегодня по многим параметрам вошел в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира.



– Какие цели ставит перед собой 30-летний Казахстан? За чем видят будущее страны власти?



– Сегодня это укрепление философии казахстанского пути, независимости и общенационального единства.



Внимание страны направлено на изучение передового мирового опыта в области поиска эффективных путей достижения высокой конкурентоспособности экономики, методах и показателях ее оценки, актуальные направления диверсификации казахстанской экономики и развития частного сектора в нашей стране.



Совершенствование национального отечественного законодательства, проводимая Елбасы промышленная, инновационная и инвестиционная политика, внутренняя экономическая и социальная стабильность, реформы в системе науки и образования напрямую способствуют повышению конкурентоспособности государства, привлекая огромное внимание зарубежных инвесторов – ведущих зарубежных компаний мира.



Дальнейшее поступательное и успешное развитие экономики в Казахстане рассматривается в контексте реализации социальной политики Н.А. Назарбаева и президента Казахстана К.-Ж. Токаева.



Ключевым ориентиром преобразований выступает обеспечение высоких стандартов жизни граждан, условий их комфортного проживания. Вопросы, связанные с дальнейшим повышением конкурентоспособности всех ключевых отраслей национальной экономики, стали главной темой на современном этапе реализации стратегии "Казахстан – 2050" и Плана нации "100 конкретных шагов".



– Спасибо за подробное интервью!



Марат Утеубаев

14.12.21