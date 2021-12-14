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|Путин прибудет в Пекин на Олимпиаду без флага и гимна. Умней позора не придумать
12:43 15.12.2021
Путин прибудет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр
КРАСНОГОРСК, 15 декабря 2021, 11:43 - REGNUM Лидеры России и Китая встретятся лично на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Следите за развитием событий в трансляции: "Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты"
"Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Признателен Вам за приглашение", - заявил Путин.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3451892.html
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