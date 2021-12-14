Они размножаются. Афро-американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены

13:40 15.12.2021

Баскетболистка Кэндис Паркер о беременности своей жены Анны Петраковой: не могу дождаться



Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Кэндис Паркер в Instagram раскрыла беременность своей жены русской баскетболистки Анны Петраковой.



Паркер поздравила Петракову с годовщиной свадьбы и добавила, что сейчас они ждут ребенка. "Мы всегда мечтали о прибавлении в нашей семье", - написала спортсменка. Она подчеркнула, что рада тому, что ее дочь Лайла станет старшей сестрой.



"Ты даже не представляешь, насколько ты красива! Светясь, понимая, что я должна любить, целовать и говорить с твоим животом, не могу дождаться, чтобы начать эту следующую главу в нашей совместной жизни!" - добавила спортсменка.



Паркер выигрывала Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. Кроме того, на ее счету две победы в женской Национальной баскетбольной ассоциации (2016, 2021). Петракова - четырехкратная чемпионка России с екатеринбургским УГМК (2013, 2014, 2016, 2017), победительница Евролиги-2013 и обладательница Кубка Европы ФИБА 2012 года. Пара состоит в браке с 2019 года.