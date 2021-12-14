Россия сдает Таджармии свои военные городки и технику в Кулябе и Муминабаде

14:01 15.12.2021

Имущество 201-й РВБ, находящееся в Кулябе и Муминабаде, будет передано Таджикистану



Имущество 201-й российской военной базы, находящееся в Кулябе, будет официально передано в распоряжение правительства Таджикистана.



Россия вывела свои подразделения из города шесть лет назад, но вопрос о передаче оборудования таджикской стороне все еще рассматривается.



Депутаты Маджлиси намояндагон 15 декабря ратифицировали протокол между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о передаче Республике Таджикистан недвижимого имущества, высвобожденного воинскими формированиями российской военной базы в городе Куляб и Муминабадском районе Хатлонской области, подписанный в городе Душанбе 28 июля 2021 года.



Представляя законопроект о ратификации протокола в парламенте, первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода сказал: "Недвижимое имущество включает в себя три офицерских общежития, воинские парки, медицинский пункт и пункт питания, а также котельную, караульное помещение, склады, здание узла связи, детский сад, открытый бассейн и ряд других объектов, включая инженерную инфраструктуру - от газопровода, канализации и водопровода до линий электропередач. Будут высвобождены и земельные участки, которые были заняты воинскими формированиями российской военной базы".



Он также подчеркнул, что планируется передача военного городка и полигона в Муминабадском районе.



"Часть объектов на территории российских воинских частей была построена во время их пребывания и будет передана таджикской стороне, часть была собственностью Республики Таджикистан и передана для использования российскими войсковыми подразделениями" - отметил Эмомали Собирзода.



По его словам, для урегулирования вопросов с передачей недвижимости на местах будет создана специальная межправительственная комиссия, куда войдут представители России и Таджикистана. "Все объекты будут передаваться после подписания сторонами акта приема-передачи для использования подразделениями министерства обороны Таджикистана", - сказал Собирзода.



Россия вывела свои подразделения из Куляба в 2015 году, и перевела их на военный полигон в Ляуре района Рудаки. Жители тогда неоднократно жаловались, что военный городок находится в центре города, и что стрельбы российских солдат и офицеров внутри базы представляют опасность для жителей. Неоднократно поступали сообщения о столкновениях между российскими солдатами и офицерами и местными жителями в Кулябе.



Военный городок в Кулябе был возведен еще в советское время, и Таджикистан тогда входил в состав СССР. Многие эксперты считают, что этот городок и находившееся там имущество изначально были собственностью Таджикистана, и поэтому новость о "дарении имущества" не имеет смысла.



201-я российская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за рубежом, который структурно подчиняется Центральному военному округу. Воинские части и подразделения 201-й РВБ дислоцированы в городах Душанбе и Бохтар, и в 2012 году с подписанием соглашения о пролонгации, пребывание 201-й РВБ в Таджикистане продлено как минимум до 2042 года.