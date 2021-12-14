Путин и Си Цзиньпин договорились создать "независимую (от Запада) финансовую инфраструктуру"

14:18 15.12.2021

МОСКВА, 15 декабря 2021, 14:02 - REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую инфраструктуру, которая бы обслуживала торговые операции между двумя странами и на которую не могли бы влиять другие страны. Об этом 15 декабря заявил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.



Следите за развитием событий в трансляции: "Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты"



"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем", - заявил Ушаков.



"Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны", - пояснил он.