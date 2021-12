Американские демократы ненавидят русских потому что они белые и не дают себя грабить, - Wall Street Journal

14:55 15.12.2021 Wall Street Journal (США): кризис на Украине - победа пока за Путиным

Американский политолог Уолтер Мид: Путин ведет в борьбе с Западом за Украину

Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств



The Wall Street Journal logoThe Wall Street Journal, США

Путин переигрывает Запад в украинском вопросе, пишет Wall Street Journal. Россия монополизировала мировое внимание к теме, общественное мнение Запада расколото, а многие европейцы думают не об Украине, а о русском газе, указывает автор. Но читатели с ним не согласны. Один из комментаторов указывает, что США пытаются разжечь военную истерию против России, потому что не могут существовать без врагов, которых можно ненавидеть.

Путин расколол общественное мнение в Европе и США, и россиянам нравится, что он в центре внимания всего мира.



Уолтер Мид (Walter Russel Mead)

У Владимира Путина просто отличный кризис на Украине. Да, российская армия не вошла в Киев, но Путину и не нужно достигать сейчас максимальных целей, чтобы набирать очки. При минимальных затратах действия российского президента на Украине повысили его политический авторитет в мире и его популярность на родине.



В первую очередь, Украина - это важнейшая в России тема. Многие россияне думают об Украине больше, чем их китайские партнеры думают о Тайване. Украина - более крупная и экономически важная территория, чем Тайвань. Она была неотъемлемой частью Российской империи и Советского Союза более 300 лет, и многие россияне считают ее колыбелью русской цивилизации. Хотя большинство россиян не приветствовали бы долгую и трудную войну на Украине, жесткие разговоры по Украине и привлечение международного внимания к чувствам России - это то, что, по мнению многих россиян, должен делать их президент.



Во-вторых, кризис заставляет Россию снова чувствовать себя великой. Как и многие люди в Великобритании и Франции, многие россияне испытывают ностальгию по былым временам империи. Они хотят, чтобы Россия что-то значила. Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, сделало ее главной темой министерской встречи G-7 и вытеснило возглавляемый американцами "Саммит за демократию" с первых полос газет. Путин доминировал в мировых новостях и выиграл трудную встречу в верхах с президентом Байденом. Многим россиянам это уже кажется победой.



Перейти на сайт

В-третьих, кризис раскалывает американское общественное мнение точно так же, как он объединяет россиян. Администрацию Байдена отвлекли от Китая. Прогрессивные "голуби" в Демократической партии нападают на Байдена за его воинственность по поводу Украины, в то время как некоторые так называемые национальные консерваторы справа симпатизируют Путину. Многие центристские демократы и принципиальные противники Трампа атакуют то, что они считают слабостью Байдена в отношении Украины. С точки зрения Путина, у него все как раз наоборот.



У Путина есть и другие сферы активности. Отношения Индии с Россией, усиленные тревогой по поводу поспешного вывода американских войск из Афганистана, представляют собой серьезную проблему для политики Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. В последние два года Россия возобновила свою давнюю роль главного поставщика вооружений Индии. В этом месяце Путин совершил редкую в эпоху сovid-19 поездку за пределы России в Нью-Дели с визитом к премьер-министру Индии Нарендре Моди.



Решение, которое вызвало большую головную боль в Вашингтоне, заключается в том, что Индия заказала у России системы противовоздушной обороны С-400 - то есть те же системы, за покупку которых у России были наложены строгие санкции на Турцию, члена НАТО. Если Индия продолжит закупку С-400, администрации Байдена придется принять очень трудное решение. Она может ввести против Индии санкции или отказать ей в привилегированном развитии сотрудничества. Введение санкций приведет Индию в ярость, а ведь она является ключевым партнером США в их развивающейся Индо-Тихоокеанской стратегии. Если же Байден уступит Индии, то это будет расценено как лицемерие и приведет в ярость уже Турцию, что существенно расстроит ряды НАТО. И это именно то невыгодное Америке решение, которое Россия хочет заставить ее принять.



Отчуждение Турции и Индии из-за американских санкций подрывает союзнические отношения США как раз в тот момент, когда Вашингтону необходимо их углублять. Но отказ от этих санкций одновременно с попытками США заручиться поддержкой антироссийских санкций по Украине заставит Вашингтон выглядеть глупо и слабо. Насколько активно будет Германия стремиться закрыть "Северный поток - 2", если США закроют глаза на массовые продажи российского оружия своим ключевым союзникам?



Пока украинский кризис оборачивается для Путина сплошными выгодами, а не потерями. Теперь вопрос заключается в том, выиграет ли он больше, позволив кризису незаметно остыть, или он будет продолжать нагнетать температуру с помощью угроз, кибератак, вторжений пророссийских ополченцев или более вопиющих провокаций, вплоть до оккупации большей территории Украины, возможно, и с открытым применением вооруженных сил России.



Многие подозревают, что Путин еще не знает, что он будет делать. Если грядущая зима будет суровой, и Европа замерзнет в темноте без российского газа, Путин может решить воспользоваться своим преимуществом. Неужели Европейский Союз действительно рискнет бойкотировать российские углеводороды в поддержку санкций Запада против России? И ведь есть еще несколько пугающих альтернатив. Это если поддерживаемые Ираном ополченцы атакуют американские базы на Ближнем Востоке, и США окажутся втянутыми в эскалацию напряженности там, или если Китай усилит давление на Тайвань до уровня, достаточного для того, чтобы привести американские силы в Тихоокеанском регионе в состояние полной боевой готовности. Сколько тогда сил останется у США, чтобы справиться с тщательно спланированными и выверенными провокациями России против Украины?



Если зима будет мягкой, а в целом обстановка в мире останется более или менее спокойной, Путин может любезно и отступить от края пропасти, зная, что он всегда может спровоцировать новые кризисы, когда только ему это будет удобно.



Организовав украинский кризис на пустом месте буквально "из воздуха", Путин создал себе мощный дипломатический и политический актив. И мы должны ожидать, что Россия продолжит идти по этому пути до тех пор, пока Запад не найдет способы сделать бизнес, связанный с "производством кризисов", менее прибыльным для Кремля.



___________________________________________________________________________________



Уолтер Рассел Мид - старший научный сотрудник в области стратегии и государственного управления Гудзоновского Институт (Гудзоновский Институт - крупный американский "мозговой центр" в области политики и экономики, тесно связан с правительством США - Прим. ИноСМИ), профессор политологии в Бард-колледже* в Нью-Йорке (престижный частный гуманитарный университет - Прим. ИноСМИ) и постоянный обозреватель раздела Global View в газете The Wall Street Journal.



Комментарии читателей WSJ



John Carter



"Кризис в Украине - победитель Путин"…



… в то время как президент США Джо Байден на самом деле уже сделал для России и ее президента Путина больше, чем то, в чем когда-либо обвиняли Дональда Трампа, освобождение Байденом России от санкций Трампа против ее газопровода стало огромным стимулом для экономики России;



… и поставило Европу в серьезную зависимость от России в получении энергоресурсов;



… при лишении огромного рынка потенциального экспорта природного газа из США.



Позорная капитуляция и отступление Байдена из Афганистана показывает Путину, что в Белом доме есть только слабость - и ему не о чем беспокоиться.



Кстати: Войска, которые Россия якобы "сосредоточила" на границе с Украиной, составляют примерно половину от ЕЖЕМЕСЯЧНОГО потока нелегальных мигрантов, которые пробираются через границу США в нашу страну. Но Байден даже не пытается их остановить, и его СМИ даже не сообщают об этом.



Stephen Gardner



Уж Трамп бы знал, как не допустить Украину в НАТО, а Китай - на Тайвань.



Alan W



"Кризис раскалывает американское мнение точно так же, как он объединяет россиян. Администрацию Байдена отвлекли от Китая. Прогрессивные „голуби" в Демократической партии нападают на Байдена за его воинственность по поводу Украины, в то время как некоторые так называемые национальные консерваторы справа симпатизируют Путину. Многие центристские демократы и принципиальные противники Трампа атакуют то, что они считают слабостью Байдена в отношении Украины".



Извините, но мистер Мид не может объяснить, почему это является кризисом для американцев. Могу гарантировать, что Украина находится в конце списка, который беспокоит американских избирателей. Украина, Тайвань, Северная Корея, Иран. Извините, это всего лишь театр и отвлечение от некомпетентности нашего правящего класса, загоняющего нашу страну в канаву.



Пока наша южная граница не будет защищена и все нелегалы, вторгшиеся в нашу страну, не будут депортированы, я хочу, чтобы ни цента из налоговых сборов США и ни одна капля американской крови не пролилась для "защиты" иностранных территорий.



Mike Garland - отвечает Alan W



Если бы у меня была 1000 больших пальцев, Алан, то я все их поднял бы в поддержку ваших слов! Да благословит Бог вас и ваши слова здравого смысла!



John Kerr



Дело в том, что в Вашингтоне у нас заправляют легковесы, и я с самого начала думал, что они будут подвергнуты серьезным испытаниям. Наши политические генералы знали, что Кабул будет катастрофой, и ничего не сделали против этого. Наш президент практически ничего не понимает. Его госсекретарь не испугал бы даже группу детского сада. Харрис не смогла бы управлять даже рестораном с хот-догами. Она совершенно ленива и не читает свои брифинги.



Европейцы как минимум опасались Трампа. Теперь они не боятся и не уважают Байдена, который переходит от одной "прогрессивной" глупой идеи к другой. Я вспоминаю, что у избирательно кампании Байдена было много "темных" денег, и все это, по-видимому, из "левых" источников. Судя по всему, Чак Шумер получал российские деньги через лоббистов. Может быть, Пелоси занимается тем же. Байдены брали деньги отовсюду, где только могли торговать своим влиянием.



Это не те лидеры, которые нужны Западу.



Alan Sewel



"Украинский кризис раскалывает американское мнение точно так же, как он объединяет россиян".



Перевод: Фальшивый кризис на Украине должен был стать победой для Байдена, но широкая общественность в Западной Европе и США не запрыгнула в этот "вагон войны".



Демократы пытаются разжечь военную истерию против России, потому что эта партия не может существовать без врагов, которых можно ненавидеть. Внутри страны их враг - сторонники превосходства белой расы, которыми они видят любого, кто не голосует за демократов. За рубежом это Россия, потому что:



1. Россия - это преимущественно белая страна с поддерживаемым государством христианским русским православным вероисповеданием.



2. Россия не уступает глобалистским планам позволить американским и европейским транснациональным корпорациям грабить ее, одновременно открывая свои границы для малоимущих граждан третьего мира.



3. Российские олигархи больше не финансируют Клинтонов и Байденов, поскольку оба стали неактуальными для интересов российского большого бизнеса.



GENE HUTCHINS



Путин - это гений геополитической стратегии. Зато у нас есть Джо Байден!



Stephen Gardner



Когда-то давным-давно НАТО была оборонительным союзом Западной Европы против коммунизма Восточной Европы. Сегодня этот альянс обуревает идея-фикс "окружить и унизить Россию", подогреваемая восточноевропейцами, которые хотят иметь возможность дразнить и провоцировать Россию за спиной США, и американскими неоконсерваторами, которые ненавидят Россию с расистской силой и будут болезненно счастливы иметь войну между нами и Россией - войну на их границах (не на наших!), которую мы непременно проиграем.



Vissarion Bae



Я не уверен, что американцы понимают взгляды украинцев и россиян. Есть причина, по которой Донбасс (Донецкая и Луганская области) "отделился" от Украины и "присоединился" к России… на самом деле, если вы посмотрите на географию Украины, вы заметите, что русскоязычные люди составляют большинство населения, проживающего вдоль черноморского побережья страны - от Донбасса до Одесской области (граница с Румынией и Молдовой).



Это русскоязычное население явно не хочет, чтобы Украина была отчуждена от России и демонизировала ее, что как раз и делает крайне правое нацистское украинское правительство. Неудивительно, что если украинское руководство действительно заставит Украину вступить в НАТО, это русскоязычное большинство захочет вмешательства России… именно это и произошло в Крыму в 2014 году… большинство крымчан считали себя русскими, а не украинцами.



Mike Sostok



Вчера вечером разговаривал со знакомым - давним жителем Украины. По его мнению, средний украинец "раньше уже видел этот фильм". Россия любит побряцать оружием, но цена фактического вторжения России, вероятно, будет слишком большой для Москвы. Он также сравнил эту ситуацию с кубинским ракетным кризисом. Мы не хотим, чтобы российские ракеты стояли у нас на пороге, и они не хотят, чтобы НАТО стояла прямо у них на границе. Он думает (как и среднестатистическая Украина), что будут сделаны уступки, Путин получит кое-что из того, что он хочет (географический буфер между Россией и Западной Европой), но вторжение будет предотвращено, и Запад заявит о своей дипломатической победе. Это все до тех пор, пока не будет сфабрикован следующий "кризис".



Jason Mayo



C Украиной страны ЕС похожи на ребенка на ветке дерева, отпиливающего ветку и не подозревающего, что он находится на другой стороне разреза. ЕС прекратил использование ядерной энергетики (за исключением Франции), выступил против своего сланцевого газа и вообще враждебно относился к реалиям своих энергетических потребностей. Эту проблему усугубляет идиотизм энергетической политики администрации Байдена, которая нанесла ущерб внутреннему энергетическому сектору, тем самым уменьшив геополитическое влияние США. Для того, чтобы оказывать широкое международное давление на Россию, Китай и Индию, США должны быть крупнейшим глобальным поставщиком энергии. А этого-то и нет. Мальчики и девочки Байдена движутся в совершенно неправильном направлении - и, кстати, в ущерб Евросоюзу. Позволить ЕС заморозить себя зимой - очень неприятный вариант, но он лучше войны с Россией.



Mike Garland



Путин - патриот России, думающий о своих соотечественниках. Нет никакого сравнения между нашей нынешней ситуацией, провальной администрацией Байдена и любым иностранным правительством.



Американские политики не националисты, они глобалисты. Они повсюду продвигают открытые границы, междоусобицы и беззаконие, а также вмешательство в дела других стран по всему миру. По состоянию на декабрь 2021 года США оказались морально несостоятельными. Наш национальный психоз никогда не был столь очевиден.



Richard Day



Украина не вступит в НАТО.



ЕС не собирается ни финансово, ни в военном отношении поддерживать Украину.



США не собираются вводить свои войска в Украину.



Германия больше заботится о "Северном потоке - 2", чем об Украине.



Россия не собирается идти маршем на Киев.



Пока корпорация "Байден, Inc." была занята вопросом о медицинских масках против коронавируса, Путин укрепил отношения с Китаем, Индией и Турцией.



Возможно, вам не нравятся действия Путина и Си Цзиньпина, но они знают, как вести дела. Байден же изо дня в день выглядит постоянно сбитым с толку, и его команда не может выбраться из трех сосен.



Промежуточные выборы в ноябре 2022 не могут быть более своевременными!



JOHN WATSON



У России есть своя гордость. Она и Путин хотят уважения к себе. Разве это так уж противоестественно? К сожалению, Россия оказалась в центре политических катаклизмов, причем некоторые из них были созданы ею самой, но западные политики очерняют Россию в своих собственных низких целях. Хиллари Клинтон, например, политическая неудачница, которая, по-прежнему винит Россию в своем проигрыше на президентских выборах, несмотря на все более многочисленные доказательства обратного.



Представьте себе, если бы Россия была бы нашим союзником. Конечно, есть давние проблемы с нашим взаимным доверием, которые необходимо преодолеть, но возможные результаты такого союзничества вполне могут того стоить.



*Деятельность организации в России признана генпрокуратурой РФ нежелательной



Оригинал публикации: Crisis in Ukraine Is a Winner for PutinОпубликовано 13/12/2021 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639569300

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК

- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации

- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?

- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова

- Чем заняты депутаты маслихатов

- Кадровые перестановки

- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"