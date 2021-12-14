Как потеплеет, США отправят ИГИЛ* к Донецку и Луганску

14:56 15.12.2021

Могут ли американцы после фиаско в Сирии переправить своих карманных боевиков на Донбасс?



Светлана Гомзикова

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Александр Жилин

Александр Коц



Раскручивая миф о российской "агрессивности", Запад продолжает милитаризацию "незалежной", направляя туда оружие и боевиков. Соответствующее заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в эфире телеканала "Крым 24".



По словам дипломата, "Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, … это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков".



На самом деле, США и сами не отрицаю помощи Украины.



За семь лет военной авантюры Киева в Донбассе Вашингтон потратил на поддержку украинской армии более 2,5 млрд. долларов - такие цифры в ходе своего недавнего визита в столицу Украины привел глава Пентагона Ллойд Остин.



Всего американцы поставили за это время более 500 видов различного армейского оборудования и вооружений. В оборонном бюджете США на 2022 году также заложены средства на военные нужды Киева - 300 млн. долларов.



Но помощь Запада украинской стороны не ограничивается оружием и экипировкой. Борьбе с собственным населением на Донбассе украинских военных обучают переброшенные в страну инструкторы из США, Канады, Великобритании, а также целого ряда стран ЕС.



Не является секретом и участие на стороне Украины иностранных наемников - данные такие появлялись неоднократно. Тем более что при Порошенко использование иностранных ЧВК в военных действиях против республик Донбасса было фактически узаконено.



Военкор и боевой офицер Руслан Таскаев еще летом 2016 года писал, что "все иностранные ЧВК, такие как „Грейстоун" и сотни подобных фирм, курируются и направляются ЦРУ и Госдепом. Задачи у них простые: первая - отмывание денег, вторая - военное влияние на те регионы, где открытое участие войск США или союзников не желательно".



При этом признает эксперт: "негров с булл-аппами на землях Донбасса" искать бесполезно, так как "в иностранных ЧВК уже на протяжении десятка лет ведущие места занимают… военные специалисты с паспортами Украины и украинского происхождения".



"Украинские наемники принимают участие в действиях западных ЧВК в Сомали, Афганистане, Ираке, Центральной Африки, где ведутся постоянные войны за алмазные рудники. И поэтому все сообщения о прибытии иностранных наемников из Афганистана и Ираке говорят только об одном - руководство ЧВК и ЦРУ приняло решение о переброске украинских граждан воевать в составе ЧВК на собственную территорию", - отмечает Таскаев.



Вместе с тем, он не отрицает и того факта, что на Донбассе воюют иностранные военные специалисты из Западной Европы, а также из Польши и Литвы.



Но кто эти "просто боевики", о которых говорит Мария Захарова, не очень понятно. Сама же она не пояснила.



Возможно, речь может идти о несколько подзабытых боевиках ИГИЛ*, которых американцы столько лет пестовали и финансировали. И, наверняка, после фиаско в Сирии захотят каким-то образом компенсировать затраты. Ведь зачем-то, по данным сирийского агентства SANA, они тайно вывезли в августе несколько десятков исламистов на свою базу в городе Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.



К слову, об использовании ВСУ банд террористов, до этого участвовавших в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, сообщала ранее и разведка ДНР. В частности, что группа говорящих на арабском языке боевиков с черными флагами ИГИЛ была замечена на украинских позициях вблизи населенного пункта Гранитное зимой 2016 года.



- Мне кажется, предполагая, что американцы будут перебрасывать боевиков ИГИЛ на Украину, мы слишком демонизируем США, - комментирует ситуацию военкор "КП" Александр Коц. - Они там не нужны. На Украине полно идеологически мотивированных неонацистов, которые готовы воевать с "москалями" без всякого ИГИЛ.



"СП": - Но турки же смогли в горячую фазу конфликта в Нагорном Карабахе перебросить туда более двух тысяч боевиков из Сирии в помощь Азербайджану…



- В Карабахе игиловцев не было. Это были боевики протурецких группировок, многие из которых считаются в России террористическими, но это не были боевики именно "Исламского государства" *.



И я не думаю, что Украине нужна помощь таких боевиков. Если они вдруг отважатся на военную авантюру в Донбассе, то там и без этого хватает сил и средств, чтобы попытаться решить свой территориальный вопрос силой.



Понятно, что, если им будет противостоять РФ, им это не поможет. Если будут противостоять только армии ЛДНР, то им дополнительные боевики из Сирии, Ирана - откуда угодно - просто не нужны.



У них сейчас вполне хватает и технических, и человеческих возможностей для того, чтобы провести серьезную наступательную операцию. И у них хватает поддержки Соединенных Штатов и НАТО по части инструкторов и тех, кто находится в стране под видом инструкторов.



Я имею в виду не боевиков, а военные подразделения сил Североатлантического альянса, которые находятся в стране под видом иностранных инструкторов.



"СП": - Точное количество их известно?



- На данный момент, могу сказать, что на территории Украины находится порядка десяти объектов, которые, так или иначе, контролируются блоком НАТО. Большинство этих объектов замаскировано под тренировочные и миротворческие центры, и там постоянно присутствуют натовские военные инструкторы.



На том же полигоне Яворово, например, в Львовской области постоянно находятся 400 натовских военных инструкторов из США, Канады, Дании, Британии, Польши и Латвии. Для чего нужно такое огромное количество людей, которые обучают военному делу, я не понимаю. Причем центром этим командует гражданин США, американский полковник 81-й бригады.



В Очакове Николаевской области на побережье дислоцируется 73-й центр морских спецопераций ВМС Украины, который находится почти под прямым контролем британцев. Там около двухсот иностранных инструкторов ведут диверсионную подготовку водолазов.



То есть, мы имеем подразделения НАТО, которые располагаются на территории Украины под видом инструкторов. На самом деле - это просто легализация натовских контингентов на Украине.



При этом по закону Украина может одномоментно размещать у себя до 4 000 американских военных и до 8300 военных других стран НАТО на время учений. То есть, совершенно официально, под видом учений, там легализуется натовское присутствие.



"СП": - Но НАТО и США, вроде как, не хотят воевать за Украину - так, во всяком случае, там заявляли…



- Безусловно, они могут принимать участие в боевых действиях в Донбассе, как минимум, на уровне разведки, на уровне операторов сложных систем, контрбатарейной борьбы, радиоэлектронного подавления и т. д.



Негласно, естественно, принимать участие, как они это делали, допустим, в Южной Осетии. Не очень долго, правда. Потому что пришлось спешно им бежать оттуда, чтобы не попасться российским войскам.



В каких-то операциях сопровождения, наступления, воздушной разведки натовские военные негласно могут участвовать. Но не думаю, что для наступления надо задействовать каких-то людей с Ближнего Востока.



Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин, в свою очередь, не исключает переброски боевиков-исламистов с Ближнего Востока в Донбасс.



- В последние десятилетия мы видим, как активизировалась грязная составляющая, связанная с терроризмом. Причем находится эта грязная составляющая преимущественно под жестким контролем англосаксов.



По сути, именно США являются спонсорами мирового терроризма. ИГИЛ в Сирии, это не с неба упавшая какая-то структура, которая вдруг ни с того ни с сего поставила цель воевать, захватывать, резать головы, наводить ужас и т. д. Нет, это созданная организация, фактически террористическая армия. А взрастили ее и финансировали с 2011 года Соединенные Штаты.



Террор в наши дни стал, к сожалению, своего рода оружием, и этим оружием очень активно воюют, в том числе, США и Британия. Правда, обычно самые грязные дела стараются делать чужими руками.



Я к тому, что в этом плане использование ими террористов на Донбассе вполне возможно.



К тому же, в ноябре, если не ошибаюсь, Верховная Рада Украины приняла закон о легализации использования диверсантов за пределами страны. Фактически речь идет о том, что с этого момента Украина официально стала террористическим государством.



*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.