Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"

19:16 15.12.2021

Новое правило Путина проявилось в задержании владельца "Листвяжной"

Сработал не сам по себе закон



Бывают исключения из правил. Вот сейчас задержан Михаил Федяев, один из богатейших людей России, владелец шахты "Листвяжная", на которой погиб 51 человек. Это правило или исключение?



Следственный комитет сообщил, что Федяеву и еще трем менеджерам предъявлены обвинения (в зависимости от роли каждого) по двум статьям Уголовного кодекса - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия".



Фактически сделано то, о чем уже устало говорить общество - зиц-председатель Фунт, конечно, виноват, но он всего лишь выполняет волю своего хозяина. Не из своих же он дает миллионные взятки проверяющим, из хозяйских. И если не начать сажать владельцев, - ничего не измениться, те же шахтеры будут гибнуть за гроши, зарабатывая для капиталистов миллиарды.



Но давайте посмотрим хронологию.



25 ноября происходит авария, гибнут люди. 27 ноября начинаются задержания. Кто задержан? Да зиц-председатели: директор "Листвяжной" Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспектора местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.



Затем, 2 декабря, Путин проводит совещание по ситуации в угольной отрасли и говорит, в том числе, следующее: "Их (шахтеров. - Авт.) жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников". Обратите внимание - "и собственников".



А далее, уже почти прямо говорит, что "принимались систематические меры к сокрытию факта о чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные - ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический!". И всем понятно, зачем - как иначе хозяин шахты Федяев попал бы в список 200 богатейших россиян с состоянием в 550 миллионов долларов.



15 декабря СК рапортует о задержании Федяева, а "Единая Россия" - о приостановлении его членства в партии.



Миллиардер Михаил Федяев задержан по делу о трагедии в "Листвяжной"



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С 25 ноября по 15 декабря в России не менялся Уголовный кодекс. Закон какой был, таким и остался. Но изменилось лишь одно - Путин заговорил об ответственности собственников. Открыл глаза следствию. А если бы не заговорил, если бы не открыл?



После аварии в 2010 году на шахте "Распадская" (погиб 91 человек) про хозяев (Геннадий Козовой - 144-е место в рейтинге российского Forbes, Александр Абрамов - 21-е место, и Роман Абрамович - 12-е) никто не говорил. До этого в 2007 году взрывались шахты "Ульяновская" (110 погибших) и "Юбилейная" (39 погибших). И тоже о хозяевах - ни слова (половину холдинга-владельца тогда фактически контролировали Абрамов и Абрамович).



Печальный вывод напрашивается - в случае с задержанием Федяева сработал не сам по себе закон, а Владимир Владимирович.



Опять получилось исключение. Или все же только пока - исключение? Вдруг ответственность капиталистов за жизни трудящихся станет правилом? Все-таки Владимир Владимирович у нас главный трендсеттер, да и Новый год на носу - чудеса случаются.