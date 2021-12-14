 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.12.2021
20:19  Дали Даше. Навалочка получила за Навала премию Сахарова
19:16  Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"
14:56  Как потеплеет, США отправят ИГИЛ* к Донецку и Луганску
14:55  Американские демократы ненавидят русских потому что они белые и не дают себя грабить, - Wall Street Journal
14:18  Путин и Си Цзиньпин договорились создать "независимую (от Запада) финансовую инфраструктуру"
14:01  Россия сдает Таджармии свои военные городки и технику в Кулябе и Муминабаде
13:40  Они размножаются. Афро-американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены

12:43  Путин прибудет в Пекин на Олимпиаду без флага и гимна. Умней позора не придумать
12:39  Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти? - Е.Ким
12:30  30 лет перемен: куда шел и куда пришел Казахстан, - М.Утеубаев
12:23  La Stampa: западная демократия гибнет не из-за Путина
12:19  The Times: если НАТО продолжит экспансию, Россия применит запрещенное оружие
12:11  В УзбАрмии введен новый знак отличия - "Довюрак жангчи"
12:09  В Кыргызстане с января 2022 года начнется пенсионная реформа. Песец последним кыргызам, - "МК"
12:06  Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
12:03  Кто такие соотечественники, - Валерий Коровин
11:25  Свои и чужие. Кто и как "приватизировал" КазАкадемию спорта и туризма, - Б.Мансуров
10:23  В Казахстане продолжают "декоммунизировать" топонимы - пал Октябрьский район Караганды
09:08  Пашиняна заставляют "сдаться" Алиеву, - И.Джорбенадзе
08:13  Кремляндия. Уволен глава Росстата Смелов - проведший перепись населения РФ с охватом "более 100%"
08:06  ЗамМВД Украины грузин Гогилашвили разоблачен как наркодилер, уголовник и... гражданин России. Бывает...
08:00  Нужен ли этический кодекс искусственному интеллекту? - Федор Гиренок
07:57  Экс-начальнику Следкома МВД Киргизии Айткурманову проломили череп в 6.00 на улице - свидетелей и виновных нет...
07:53  Путин все о чем-то переговаривается с Макроном, с тапками не пробовал?
07:45  Скончался маршал Ким Ен Чжу - младший брат генералиссимуса Ким Ир Сена
07:38  Правь, Евразия! - Виталий Аверьянов
00:53  Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию, - Андрей Манчук
00:29  Выходит в свет книга Ильи Жегулева "Ход царем: тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина"
00:27  "Все склоняются перед ним"... Будни Аркадага
00:16  В Казахстанском Актюбинске забастовали водители автобусов
00:13  Талибы выдавливают из себя пакистанское, - "Къ"
00:03  Вашингтон пытаются лишить оперативного пространства в Сирии, - И.Субботин
00:01  Москва и Пекин сплачивают ряды под нажимом США, - В.Скосырев
Вторник, 14.12.2021
20:56  Мужа белорусской самопровозглашенной "президентки" Тихановской посадили на 18 лет
18:15  Как СССР держал в руках своих "союзников", - В.Золотарев
18:13  В кыргызском Алае старую мечеть превратили в спортивный зал
18:12  Сокурово решение: страхи, нужды и фобии рос-либер-интеллигенции, - Валерий Воробьев
18:11  Ковид-вакцинация в США: красные штаты против синего президента
17:19  Стали известны темы видео-переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:13  Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии, - "Взгляд"
16:18  Затраханные тренером Нассаром амер-гимнастки отсудили у родного НОК $380 млн
16:17  "За Зеленского! За 95-й квартал!": Пойдет ли армия Украины в атаку на Донбасс
15:59  "Страшные" ННО. Почему в Узбекистане не регистрируют правозащитные организации
15:33  СНГ и Евросоюз: права человека, краткий обзор, - А.Кушаев
15:28  В Днепропетровске варварски разрушили памятники Российским имперским адмиралам
15:26  Миллиарды в трубу. В какую сумму Бишкеку обходится смог
13:06  Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты, - "МК"
12:39  Катастрофическая ситуация с Covid-19 назревает в Южной Корее
11:53  "Новый Узбекистан", "Третий Ренессанс" и обязательное ношение тюбетейки, - Б.Мусаев
11:35  Почему Казахстану душно нужна именно АЭС? - профессор Батырбеков
11:31  Дернул не ту титьку. Экс-глава Кыр-маммологического центра Абдылдаев подал в суд по факту своего увольнения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"
19:16 15.12.2021

Новое правило Путина проявилось в задержании владельца "Листвяжной"
Сработал не сам по себе закон

Бывают исключения из правил. Вот сейчас задержан Михаил Федяев, один из богатейших людей России, владелец шахты "Листвяжная", на которой погиб 51 человек. Это правило или исключение?

Следственный комитет сообщил, что Федяеву и еще трем менеджерам предъявлены обвинения (в зависимости от роли каждого) по двум статьям Уголовного кодекса - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия".

Фактически сделано то, о чем уже устало говорить общество - зиц-председатель Фунт, конечно, виноват, но он всего лишь выполняет волю своего хозяина. Не из своих же он дает миллионные взятки проверяющим, из хозяйских. И если не начать сажать владельцев, - ничего не измениться, те же шахтеры будут гибнуть за гроши, зарабатывая для капиталистов миллиарды.

Но давайте посмотрим хронологию.

25 ноября происходит авария, гибнут люди. 27 ноября начинаются задержания. Кто задержан? Да зиц-председатели: директор "Листвяжной" Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспектора местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Затем, 2 декабря, Путин проводит совещание по ситуации в угольной отрасли и говорит, в том числе, следующее: "Их (шахтеров. - Авт.) жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников". Обратите внимание - "и собственников".

А далее, уже почти прямо говорит, что "принимались систематические меры к сокрытию факта о чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные - ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический!". И всем понятно, зачем - как иначе хозяин шахты Федяев попал бы в список 200 богатейших россиян с состоянием в 550 миллионов долларов.

15 декабря СК рапортует о задержании Федяева, а "Единая Россия" - о приостановлении его членства в партии.

Миллиардер Михаил Федяев задержан по делу о трагедии в "Листвяжной"

8885
РЕКЛАМА

Скидки в Ленте до 60%
Relap

4 МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ
С 25 ноября по 15 декабря в России не менялся Уголовный кодекс. Закон какой был, таким и остался. Но изменилось лишь одно - Путин заговорил об ответственности собственников. Открыл глаза следствию. А если бы не заговорил, если бы не открыл?

После аварии в 2010 году на шахте "Распадская" (погиб 91 человек) про хозяев (Геннадий Козовой - 144-е место в рейтинге российского Forbes, Александр Абрамов - 21-е место, и Роман Абрамович - 12-е) никто не говорил. До этого в 2007 году взрывались шахты "Ульяновская" (110 погибших) и "Юбилейная" (39 погибших). И тоже о хозяевах - ни слова (половину холдинга-владельца тогда фактически контролировали Абрамов и Абрамович).

Печальный вывод напрашивается - в случае с задержанием Федяева сработал не сам по себе закон, а Владимир Владимирович.

Опять получилось исключение. Или все же только пока - исключение? Вдруг ответственность капиталистов за жизни трудящихся станет правилом? Все-таки Владимир Владимирович у нас главный трендсеттер, да и Новый год на носу - чудеса случаются.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639584960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК
- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?
- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
- Чем заняты депутаты маслихатов
- Кадровые перестановки
- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  