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Имплементация, профанация, долбанация... К итогам переговоров Козак-Донфрид
20:08 15.12.2021

Источник рассказал об итогах переговоров Козака и Донфрид в Москве
Источник: Козак и Донфрид условились продолжить работу по имплементации Минских соглашений

15 декабря 2021,
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Об этом 15 декабря рассказал источник "Известий".

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Встреча Донфрид и Козака состоялась 15 декабря в Москве.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США [Джо] Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", - рассказал источник, принимавший участие в переговорах.

Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой. Она пообещала передать властям США полученные в ходе переговоров предложения о гарантиях безопасности и поделиться ими на встречах в Брюсселе, куда она направится из столицы РФ.

Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности "в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе".

До визита в Москву Донфрид побывала в Киеве, где также провела ряд встреч. Ожидается, что после российской столицы помощник американского госсекретаря направится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только прямыми контактами Киева с представителями самопровоглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе был и остается внутренним.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию

Источник - Известия
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