Дали Даше. Навалочка получила за Навала премию Сахарова

20:19 15.12.2021

Дочь Навального получила за отца премию Сахарова



Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья получила присужденную ему премию Сахарова "За свободу мысли". Вручение состоялось 15 декабря на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.



По словам Дарьи Навальной, премия для ее отца – это признание работы самого политика и его соратников. "Это сигнал десяткам миллионов граждан моей страны, которы продолжают бороться за лучшую долю в России", – сказала она.



На церемонии присутствовал соратник Навального Леонид Волков.



Премию Сахарова – главную награду Евросоюза в области прав человека – Европарламент присудил Навальному 20 октября.



"Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", – написал Навальный в соцсети.



Алексей Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, куда его поместили, когда он вернулся из Германии в Россию: формально это было сделано по запросу ФСИН, которая посчитала, что оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Навальному назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В России после ареста политика прошли протесты с требованием освободить его, из-за преследований многим его соратникам пришлось покинуть Россию.



Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Навальным, 10 августа этого года внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими.



12 октября стало известно, что Следственный комитет объединил пять уголовных дел против Навального и его сторонников в одно. Соратник политика Иван Жданов пояснил, что в него вошли обвинения по статье о легализации денежных средств, три статьи об экстремизме (финансирование, руководство и участие) и еще одно дело, возможно, по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.



20 августа 2020 года самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Политику стало плохо на борту. В токсикологической реанимации городской клинической больницы скорой помощи №1 его ввели в искусственную кому.

Позже лаборатория бундесвера, а независимо от нее и эксперты из Франции и Швеции, установят, что Навального отравили "Новичком" – нервно-паралитическим веществом.

Расследовательские группы The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2): Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов (Иван Спиридонов), Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов, Константин Кудрявцев. Расследователи указывали, что прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывали на данных о перелетах и мобильной связи.