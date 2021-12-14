 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.12.2021
00:33  Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская? - Д.Ашимбаев
00:29  Россия протянула Китаю спину, - Сергей Строкань
00:20  Куда идем мы с пятачком... Чем заняты депутаты Казмаслихатов, - А.Бектенова
00:12  ОДКБ: союз не без вопросов. Почему Россия обозначает "красные линии" в одиночку? - А.Балиев
00:11  Таджикистан заработал $93,5 млн за счет экспорта электроэнергии соседним странам
Среда, 15.12.2021
20:19  Дали Даше. Навалочка получила за Навала премию Сахарова
19:16  Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"

14:56  Как потеплеет, США отправят ИГИЛ* к Донецку и Луганску
14:55  Американские демократы ненавидят русских потому что они белые и не дают себя грабить, - Wall Street Journal
14:18  Путин и Си Цзиньпин договорились создать "независимую (от Запада) финансовую инфраструктуру"
14:01  Россия сдает Таджармии свои военные городки и технику в Кулябе и Муминабаде
13:40  Они размножаются. Афро-американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены
12:43  Путин прибудет в Пекин на Олимпиаду без флага и гимна. Умней позора не придумать
12:39  Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти? - Е.Ким
12:30  30 лет перемен: куда шел и куда пришел Казахстан, - М.Утеубаев
12:23  La Stampa: западная демократия гибнет не из-за Путина
12:19  The Times: если НАТО продолжит экспансию, Россия применит запрещенное оружие
12:11  В УзбАрмии введен новый знак отличия - "Довюрак жангчи"
12:09  В Кыргызстане с января 2022 года начнется пенсионная реформа. Песец последним кыргызам, - "МК"
12:06  Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
12:03  Кто такие соотечественники, - Валерий Коровин
11:25  Свои и чужие. Кто и как "приватизировал" КазАкадемию спорта и туризма, - Б.Мансуров
10:23  В Казахстане продолжают "декоммунизировать" топонимы - пал Октябрьский район Караганды
09:08  Пашиняна заставляют "сдаться" Алиеву, - И.Джорбенадзе
08:13  Кремляндия. Уволен глава Росстата Смелов - проведший перепись населения РФ с охватом "более 100%"
08:06  ЗамМВД Украины грузин Гогилашвили разоблачен как наркодилер, уголовник и... гражданин России. Бывает...
08:00  Нужен ли этический кодекс искусственному интеллекту? - Федор Гиренок
07:57  Экс-начальнику Следкома МВД Киргизии Айткурманову проломили череп в 6.00 на улице - свидетелей и виновных нет...
07:53  Путин все о чем-то переговаривается с Макроном, с тапками не пробовал?
07:45  Скончался маршал Ким Ен Чжу - младший брат генералиссимуса Ким Ир Сена
07:38  Правь, Евразия! - Виталий Аверьянов
00:53  Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию, - Андрей Манчук
00:29  Выходит в свет книга Ильи Жегулева "Ход царем: тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина"
00:27  "Все склоняются перед ним"... Будни Аркадага
00:16  В Казахстанском Актюбинске забастовали водители автобусов
00:13  Талибы выдавливают из себя пакистанское, - "Къ"
00:03  Вашингтон пытаются лишить оперативного пространства в Сирии, - И.Субботин
00:01  Москва и Пекин сплачивают ряды под нажимом США, - В.Скосырев
Вторник, 14.12.2021
20:56  Мужа белорусской самопровозглашенной "президентки" Тихановской посадили на 18 лет
18:15  Как СССР держал в руках своих "союзников", - В.Золотарев
18:13  В кыргызском Алае старую мечеть превратили в спортивный зал
18:12  Сокурово решение: страхи, нужды и фобии рос-либер-интеллигенции, - Валерий Воробьев
18:11  Ковид-вакцинация в США: красные штаты против синего президента
17:19  Стали известны темы видео-переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:13  Что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии, - "Взгляд"
16:18  Затраханные тренером Нассаром амер-гимнастки отсудили у родного НОК $380 млн
16:17  "За Зеленского! За 95-й квартал!": Пойдет ли армия Украины в атаку на Донбасс
15:59  "Страшные" ННО. Почему в Узбекистане не регистрируют правозащитные организации
15:33  СНГ и Евросоюз: права человека, краткий обзор, - А.Кушаев
15:28  В Днепропетровске варварски разрушили памятники Российским имперским адмиралам
15:26  Миллиарды в трубу. В какую сумму Бишкеку обходится смог
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан заработал $93,5 млн за счет экспорта электроэнергии соседним странам
00:11 16.12.2021

За 11 месяцев этого года Таджикистан заработал 93,5 млн долларов за счет экспорта электроэнергии соседним странам.

По данным энергетической отрасли страны, эта сумма превышает прошлогодний показатель на 40,5 млн долларов.

При этом власти не разглашают объемы поставленной электроэнергии, лишь отметив, что поставки производились в Афганистан и Узбекистан.

По официальным данным, за 11 месяцев в Таджикистане было произведено около 19 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, начиная с 1 октября, сельские жители получают электроэнергию с ограничениями, хотя официально введение лимита не подтверждалось.

"Барки Точик" же опять сослался на проведение профилактических работ и подготовку к зимнему периоду, пообещав тогда, в октябре, завершить ремонтные работы к началу зимы и обеспечить все население страны электроэнергией.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639602660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК
- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?
- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
- Чем заняты депутаты маслихатов
- Кадровые перестановки
- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  