Таджикистан заработал $93,5 млн за счет экспорта электроэнергии соседним странам

00:11 16.12.2021

За 11 месяцев этого года Таджикистан заработал 93,5 млн долларов за счет экспорта электроэнергии соседним странам.



По данным энергетической отрасли страны, эта сумма превышает прошлогодний показатель на 40,5 млн долларов.



При этом власти не разглашают объемы поставленной электроэнергии, лишь отметив, что поставки производились в Афганистан и Узбекистан.



По официальным данным, за 11 месяцев в Таджикистане было произведено около 19 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В то же время, начиная с 1 октября, сельские жители получают электроэнергию с ограничениями, хотя официально введение лимита не подтверждалось.



"Барки Точик" же опять сослался на проведение профилактических работ и подготовку к зимнему периоду, пообещав тогда, в октябре, завершить ремонтные работы к началу зимы и обеспечить все население страны электроэнергией.