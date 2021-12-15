ОДКБ: союз не без вопросов. Почему Россия обозначает "красные линии" в одиночку? - А.Балиев

00:12 16.12.2021

Алексей Балиев

15.12.2021

ОДКБ: союз не без вопросов

В ходе встречи В. Путина с Дж. Байденом фактически подтвердилось, что США и в целом НАТО не согласны с обозначенными Москвой "красными линиями". Эта ситуация берет начало с конца 80-х - начала 90-х, когда горбачевское руководство и его "преемники" не предлагали Западу подписать документы о нерасширении НАТО на территорию бывших соцстран и советских республик, а приняли западные заверения на веру.



Уже тогда западные СМИ чуть ли не в унисон отмечали, что "западничество" Москвы открывает широкие возможности для продвижения альянса на восток. Соответственно, российские "красные линии" прошли вначале по европейским границам стран экс-СССР, затем сместились к границам самой России, к вовлечению в военно-политическую орбиту Запада не только Восточной Европы, но и Прибалтики, а также Грузии и Украины.



Надо сказать прямо, что "стимулирует" такую политику США (НАТО) еще и то обстоятельство, что "красные линии" обозначает только российская сторона. В то время как страны-партнеры РФ по ОДКБ, созданной еще в 1992 г., - а это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, - как бы и ни при чем.



Правда, в последние недели Минск заявляет о поддержке российских "красных линий". Тем более не может не возникнуть вопрос: а в чем тогда заключается политическая солидарность других союзников России по блоку?



США явно принимают во внимание этот фактор. Свежее тому доказательство - заявление президента США Дж. Байдена о том, что состоится встреча представителей Североатлантического альянса и России, в том числе, по поводу российских "красных линий". Подчеркнем: встреча будет не с представителями всех стран ОДКБ или с руководством этого блока, а только с представителями РФ. Основания для такого решения были заложены давно.



В договоре о создании СНГ (8. 12. 1991 г.), к которому присоединились 12 бывших союзных республик (кроме прибалтийских), не определены ни нейтральный статус стран-подписантов, ни невозможность их вступления в НАТО или в другие иностранные военно-политические блоки. Так, статья 6 гласит: "Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства". И о постоянном нейтралитете официально объявил только Туркменистан (в 1995 г.).



Что же касается взаимодействия НАТО с СНГ, то на портале "НАТО. РФ" сказано: "Сразу же после распада СССР вновь образовавшиеся на его территории государства присоединились к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС). В 1994 г. после провозглашения программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ) все государства Содружества присоединились к ней и с разной степенью интенсивности стали участвовать в мероприятиях программы".



И далее, в том же ключе: "В мае 1997 г. был создан Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), ставший преемником ССАС, и все страны СНГ стали его членами. Таким образом, сотрудничество государств Содружества и НАТО осуществляется в рамках СЕАП и ПРМ. Из всех аспектов военно-политических отношений государств-участников Содружества и Североатлантического альянса приоритет отдается военному сотрудничеству".



Таким образом, проникновению НАТО в СНГ нет ни политических, ни юридических препятствий. Но возникает вопрос: как же сочетаются указанные обстоятельства и сотрудничество с НАТО стран-участниц ОДКБ?



Да, с конца 2010-х Россией свернуто сотрудничество по отмеченным направлениям с НАТО, в конце 2020-го свернуто сотрудничество Белоруссии с НАТО по тем же направлениям. Сотрудничество же США и в целом НАТО со всеми другими странами Содружества, включая экс-участницу СНГ Грузию и нейтральный Туркменистан, поныне сохраняется.



Вот что в этой связи недавно отмечал Центр Карнеги (США): "Странам Центральной Азии не удалось существенно продвинуться к демократическому, открытому обществу, основанному, в том числе, на уважении к правам человека". В то же время "США нецелесообразно ставить сотрудничество с этими странами в сфере безопасности в зависимость от ситуации там с правами человека". Тем более что "если в прошлом Москва была единственной столицей, определявшей политические судьбы региона, то теперь она не обладает этой монополией". Уточним, что речь идет также об ОДКБ, а может, об ОДКБ - в первую очередь.



Напомним некоторые детали сотрудничества членов ОДКБ с НАТО. Оно осуществляется в рамках программы "Партнерство ради мира". На момент запуска программы Россия также искала сближения с Североатлантическим альянсом, но иллюзии быстро рассеялись. В 2014 г. НАТО официально приостановил сотрудничество с Россией, а с октября этого года РФ разорвала дипломатические отношения с НАТО, завершив миссию альянса, открытую в Москве во времена Бориса Ельцина. Закрыто и представительство РФ в штаб-квартире блока. За 25 лет существования информбюро альянса в РФ это не первый случай прекращения его работы. Но каждый раз отношения возобновлялись. Чего ждать сейчас?



Союзники же России по ОДКБ не только продолжают, но и усиливают взаимодействие с трансатлантическим военным союзом, периодически настаивая на крайней важности НАТО и военного сотрудничества с его членами.



Альянс также уделяет значительное внимание созданию в странах ОДКБ спецподразделений, подготовленных по стандартам НАТО и оперативно совместимых с войсками Североатлантического союза.



В частности, План действий индивидуального партнерства (ПДИП) с Арменией предполагает "оказание поддержки в осуществлении демократической и военной реформы". Как информирует МИД этой страны, Армения сотрудничает с НАТО не только в оборонной сфере, но и проводит регулярные консультации со странами-членами Североатлантического союза в области правового государства, прозрачности реформ, противодействия терроризму и борьбы с коррупцией. Кроме того, контингент ВС Армении в количестве 70 человек присутствует в составе KFOR в Косово, а также участвует в Международных силах содействия безопасности (ИСАФ) в Афганистане.



Неудивительно, что экс-главком войсками США и НАТО в Европе (2009 -2014 гг.), теперь эксперт по военно-политической тематике телевизионных каналов США, адмирал Джеймс Ставридис сегодня призывает к переходу российских "красных линий". А именно: "Стратегия "остерегаться медведя" должна оставаться приоритетной и сейчас. Это предполагает усиление бдительности НАТО в Арктике, которая будет все более спорным регионом; продолжение санкций против России за оккупацию Грузии и Украины; усиление киберзащиты с использованием Центра передового опыта кибербезопасности, развернутого в Эстонии".



Также предлагает адмирал продолжать "военное обучение вооруженных сил в Грузии и на Украине, продвижение планов действий по их возможному членству в НАТО" ("Bloomberg Opinion", USA, 30.10.2021).



Но, кажется, ситуация может измениться. Недавно главы стран ОДКБ предложили организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, отмечено в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации. "Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - сказано в опубликованном тексте.



О реакции НАТО и США в ответ на это предложение ничего не известно. Видимо, будет как обычно: или сделают вид, что ни о каких предложениях не слышали, либо ответят отказом. Других вариантов у них нет.



Но главное, действия НАТО (и США) облегчаются тем, что Россия, несмотря на наличие стран-союзников, до настоящего времени в одиночку пытается сдерживать экспансию НАТО на пространстве бывшего СССР.



Странные у России союзники, не правда ли?