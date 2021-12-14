Куда идем мы с пятачком... Чем заняты депутаты Казмаслихатов, - А.Бектенова

00:20 16.12.2021 Чем заняты депутаты маслихатов

Деятельность большинства региональных маслихатов ускользает от внимания общественности. На слуху лишь криминал, в котором замешаны народные избранники



Алма Бектенова, turanpress.kz, 14 декабря



Деятельность большинства региональных маслихатов ускользает от внимания общественности. На слуху лишь криминал, в котором замешаны народные избранники.

Создается впечатление, что маслихатам выгодно тщательно скрывать свою работу от населения и СМИ. Мы попытались узнать, чем были заняты депутаты три осенних месяца, задача оказалась нетривиальной. За немногими исключениями сайты маслихатов не отражают повестки дня и в принципе выглядят заброшенными.

Пресса также крайне редко обращается за комментариями и информповодами к представительской власти на местах – большинство депутатов избегает контактов, поэтому их деятельность для жителей незаметна. На фоне гробового молчания особенно ярко смотрятся скандалы с участием депутатов или их родственников.



Столичное изобилие

Нужно сразу сказать, что сайт маслихата Нур-Султана – фактически единственный в ряду аналогов полноценный ресурс. Работа органа власти отражена максимально подробно, раскрывается проблематика, приводятся мнения депутатов. Напрашивается вывод: могут – если захотят.

События в маслихате также активно представлены и в СМИ, во всяком случае, по сравнению с событиями в жизни коллег из других регионов. Например, достаточно много сообщений о проекте бюджета столицы на 2022-2024 года.

На сайте, в частности, размещен подробный репортаж с заседания, в ходе которого обсуждался проект бюджета на 2022-2024 годы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, занятости и социальной защиты, развития языков и архивного дела. Перед депутатами выступали руководители управлений акимата, им пришлось отстаивать свои позиции. Судя по материалу, маслихатовцы въедливо и подробно обсуждают каждый проблемный случай. Выдержки дают представление о вопросах, стоящих перед городом.

"Депутат Азамат Айтхожин сказал, что на правом берегу нет центра притяжения, поэтому вопросы нужно решать быстро и в правовом поле. Все спортивные объекты находятся на левом берегу, таким образом, не учитываются интересы детей из малообеспеченных семей, которые не имеют доступа к спортивным объектам".

"Депутат Алмагуль Сегизбай выступила по развитию библиотечной системы и созданию одной показательной библиотеки. Центральная детско-юношеская библиотека нуждается в модернизации, цена вопроса 10 млн тенге. Заявки управлением экономики постоянно отклоняются".

"Депутат Владислав Сергеев выразил неудовлетворенность качеством информационной работы управления здравоохранения, которая на сегодня не является эффективной, что особенно было заметно в ходе информационных выпадов антиваксеров". "Депутат Ерлан Дакенов сказал, что много вопросов к работе Damumed (цифровые медицинские сервисы), много обращений от граждан".

Чувствуется, что жизнь в маслихате кипит. Это подтверждает и другой ноябрьский отчет, где рассказывается о заседании комиссии по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью. На этот раз шла речь о повышении религиозной грамотности населения.

В тексте отражены принимаемые меры. Создан хаб религиоведов столицы, в который входят преподаватели религиоведения и психологии" всех школ, колледжей и вузов. Хаб позволил активизировать работу ИРГ (представители духовенства, СМИ, государственные служащие, преподаватели-религиоведы), дав возможность оперативно обмениваться необходимой информацией. Идея столичного управления поддержана и продвигается в регионах республики. Также запущен проект "DinLIVE" на YouTube "по предотвращению идеологии религиозного экстремизма и терроризма". По данным сайта, депутаты регулярно посещают образовательные и другие учреждения на предмет выявления перекосов в религиозной политике.

В октябре также обсуждался вопрос реализации комплекса мер по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи и проект "Доктор у дома".

С докладом выступила, и.о. руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Алия Рустемова.

А в сентябре осуждался социальный статус педагогов и вопросы газификации столицы.

"Депутат Владислав Сергеев отметил, что не так все хорошо, как об этом докладывают ответственные лица. Почти ежедневно к депутату обращаются жители микрорайона Юго-Восток с вопросами по подключению газа. В течение двух месяцев нет никаких положительных новостей. На проезжей части микрорайона хаос из-за нестыковки со службами, отвечающими за строительство дорог", - такие пассажи позволяют судить об информированности депутатов и их стремлении задавать исполнительной власти неудобные вопросы.

Также СМИ процитировали депутата маслихата, возмущенного работой коммунальщиков.

В Нур-Султане в 1,5 раза выросло количество обращений, касающихся коммунальных проблем. Жители Нур-Султана столкнулись с проблемами с водой, отоплением и электроснабжением. При этом в 2021 году из 26 млрд тенге, выделенных на водоснабжение, освоены только шесть. "Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов призвал коммунальщиков разбираться с причинами проблем, а не только устранять последствия".



Позор Алматы

По контрасту сайт маслихата Алматы и освещение деятельности органа в прессе выглядят особенно позорно. Официальный ресурс крупнейшего города практически пуст, а единственное сообщение СМИ осенью этого года касается регистрации нового депутата маслихата Алматы. Это генеральный директор ТОО "Sheber partners" Ералы Сауранбаев, пишет портал "Вечерний Алматы".

Больше народные избранники в публичном поле не фигурируют никак, что заставляет предположить – им откровенно наплевать на избирателей и их заботы. Кроме того, хочется спросить, куда власти южной столицы тратят средства, выделенные на информационную политику?

На фоне алматинского убожества сайт маслихата Шымкента даже поражает разнообразием, хотя там публикуются новости, никакого отношения к деятельности органа не имеющие. Из прочих сообщений – лишь сухая информация о сессиях и комиссиях.

На этом осенняя деятельность маслихата Шымкента заканчивается, зато летом его депутат отличился в СМИ. В июле народный избранник Аслан Алимбек и его строительная компания выиграли тендер на два млрд тенге на строительство дороги. Общественность и пресса заподозрили коррупционный фактор, хотя, разумеется, сам депутат и акимат отрицали всякую нечестность. Тем не менее, СМИ до сих пор смакуют скандал, что создает маслихату определенный имидж.

Например, портал politic.kz пишет: "стоит отметить, что новоиспеченный депутат – сын шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова, входящего в ТОП-50 самых богатых людей Казахстана. Он ведет семейный бизнес в нефтесервисной отрасли, им принадлежит сеть заправок, шикарные рестораны и отели".



Рядом с центром

Сайт маслихата Акмолинской области выглядит достаточно прилично, пусть и далеко уступает ресурсу Нур-Султана. Размещено много публикаций о деятельности общественного совета, также встречаются сообщения о работе самого маслихата, что, как вы сможете убедиться, большая редкость.

Например, в ноябре в ходе комиссии по вопросам депутатской этики, законности, экологии и природопользования рассматривались проблемы организации и управления твердыми бытовыми отходами.

"Готовясь к данному заседанию, члены постоянной комиссии посетили районы области, изучая ситуацию по хранению и утилизации отходов, встретились с представителями бизнес-структур, работающих в данной сфере, с местными исполнительными органами, населением. И к заседанию депутаты пришли с конкретными проблемными вопросами, услышанными в регионах. Так, на местном уровне не разработаны соответствующие нормативно-правовые акты, не утверждены тарифы, обеспечивающие рентабельность работы мусоровывозящих компаний. Не узаконены площадки для контейнеров. Необходимо также решать вопросы с площадками временного хранения отходов в сельских округах", - пишет ресурс.

Во всяком случае, депутаты очевидно интересуются жизнью региона. Также размещен сентябрьский отчет акима области Ермека Маржикпаева перед депутатами. К сожалению, отчет не содержит анализа и критических замечаний.

Сайт маслихата Алматинской области – образец запущенной канцелярщины, однако он все еще лучше сайта маслихата Алматы. Сообщения ресурса словно бы написаны искусственным интеллектом, 20 лет общавшимся с чиновниками.

Вот образец: "24 ноября под председательством секретаря областного маслихата Жанболата Жоргенбаева состоялась встреча с депутатами региона. В ходе совещания была рассмотрена работа депутатов маслихата, избранных на всех уровнях в текущем году с начала года, определены задачи. Кроме того, на встрече были рассмотрены планы предстоящего годового собрания, принципы "Семь столпов государственности" Елбасы, Первого Президента РК Н.Назарбаева, реализации Дорожной карты предвыборной программы партии "Nur Otan".

Также осенью депутаты занимались агропромышленным комплексом и проблемами детей с диагнозами аутизм и целиакия. Что же до освещения деятельности маслихата в прессе, то и тут не обошлось без сакраментального тендера.

"Один из депутатов маслихата Алматинской области – тенговый миллиардер. Причем, миллиарды герой нашего материала получает не из рук частных лиц, а напрямую из государственного бюджета. В этом материале Azattyq Rýhy речь пойдет о Сайдулле Сарсекове и деньгах, которые он зарабатывает", - отметило издание в октябре.

"Каждый год с завидной регулярностью фирма "Риголит" (принадлежащая фигуранту – ред.) получает десятки господрядов на миллиарды тенге. Один из таких заказов поступил к ним недавно от отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели. Местный акимат перечислит компании почти четыре миллиарда тенге", - добавляют журналисты. Далее следует разбор запутанных отношений депутата-миллиардера с госбюджетом и коммерцией.



На Западе коллапс

Сайты маслихатов западных регионов республики один другого краше. Актюбинская область обладает устаревшим ресурсом, где размещены графики сессий и заседаний комиссий, редкие малоинформативные новости, не снабженные даже датами.

"Руководители шести областных управлений представили депутатам свои проекты бюджетных расходов на 2022-2024 годы. Так, и.о. руководителя областного управления индустриально-инновационного развития Азамат Кудайбергенов, отметив в частности, что на 2022 год на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности необходимы средства в общей сумме 110 567,8 тысяч тенге, сообщил, что общий бюджет на 2022-2024 годы составляет 567,2 млн. тенге. Председатель Ревизионной комиссии по Актюбинской области Канат Кенжин представил депутатам проект бюджетных расходов на последующие три года на сумму 860 916,0 тысяч тенге", - гласит самая содержательная новость.

Зато маслихат области на днях прогремел на всю страну трагедией, совершенно не связанной с основной деятельностью. Сын депутат областного маслихата Бурихана Беркимбаева насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Актобе.

Депутат заявил, что не оправдывает сына и тот понесет наказание по закону. "Да, за рулем машины был мой сын. На следующий день после случившегося я ходил к семье с соболезнованиями, был на похоронах, я искренне во всем этом участвовал. Он виноват и ответит по закону. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Я не оправдываю сына, но хочу просто сказать, как все было, потому что в соцсетях много чего писали", - сообщил он прессе.

Также в ноябре появилась информация о том, что суд оправдал бывшего депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни, ранее обвиняемого в педофилии. Эта запутанная история длилась год, Аркадий Ни был исключен из партии "Nur Otan", на его предприятии проводились обыски. В итоге суд признал Ни жертвой клеветы.

Сайт маслихата Атырауской области также словно ведется "назло врагам". За осень лишь несколько формальных сообщений о сессиях и комиссиях. Есть релиз о положении инвалидов в регионе, но он содержит лишь безоценочную статистическую информацию. Аналогичная новость и об очередной выездной сессии с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. Публично маслихат с исполнительной властью не спорит.

Как всегда, на слуху у населения новости иной категории. Летом КНБ был арестован

депутат областного маслихата Абзал-Сенби Самаликов, а с ним еще 22 человека. Как сообщает пресса, группе инкриминируется хищение горюче-смазочных материалов из цистерн товарных железнодорожных составов на станции Макат. По версии следствия, с 31 июня по 31 октября 2020 года подозреваемые реализовали 120 тонн украденных ГСМ на сумму более 20 млн тенге.

Сайт маслихата Западно-Казахстанской области очевидно поразил некий глюк, поскольку практически все разделы и страницы сайта девственно чисты. Открывается только Послание президента.

На сайте маслихата Мангистауской области содержатся краткие сообщения о сессиях и новости, относящиеся к работе акимата и центральных властей. Неудивительно, что в западном регионе не прекращаются забастовки и митинги, во всяком случае, в открытом доступе нет ни единого сообщения о реакции народных избранников на нужды и жалобы населения.



Депутат не видит смысла

Сайт Восточно-Казахстанской области о событиях осени хранит гордое молчание, релизы ограничиваются графиком сессий.

Однако в августе появилось сообщение о том, что депутат маслихата Семея сложил полномочия, так как не видит смысла в работе. По словам Армана Машимова, поднятый им широкий спектр вопросов так и остался без ответа. Основными причинами ухода Арман Машимов назвал семейные обстоятельства и абсолютное безразличие аппарата маслихата к поднимаемым вопросам, пишет портал inbusiness.kz.

"Я направлял депутатские запросы на разные темы, начиная от освещения дорог до адаптации тротуаров и остановок под безбарьерную среду, но практически все остается без ответа, реакции нет. Со стороны госорганов – отписки, со стороны аппарата маслихата – абсолютное безразличие к поднимаемым нами вопросам. В то же время если что-то касается акимата, то молниеносно решения принимаются, быстро созывается комиссия и в течение трех дней, как положено по закону, созывается сессия и проводится. Даже не давая нам возможности ознакомиться с материалом", - рассказал прессе депутат.

Весной пресса также писала о том, что бизнесмены области и депутаты Семея обвинили руководство ВКО "в губительных решениях". В итоговом заявлении, в частности, они

обвинили руководство Восточно-Казахстанской области и акима Даниала Ахметова в "беззаконии, и несправедливости, лоббировании личных интересов, наплевательском отношении к интересам государства, бизнеса и простых людей".



Южные страсти

Сайт маслихата Туркестанской области загружается так долго, будто его создатели застряли в нулевых годах. Из контента – лишь краткие официальные сообщения. СМИ в основном отражают деятельность органа сообщениями о благотворительных акциях партии "Нур Отан".

Тем не менее, и тут не обошлось без скандала. В октябре бывший депутат учинил дебош в ресторане Туркестана. Владельцам пришлось обращаться к правоохранителям.

"На место выехал наряд полиции. По прибытии стражи порядка установили, что мужчина, местный житель, отказался платить и устроил скандал. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Также установлено, что мужчина ранее был депутатом маслихата городского созыва и сложил полномочия в марте текущего года", - заявили в полиции.

Весной, впрочем, депутаты проявили служебную активность, озаботившись нехваткой пастбищ в регионе. Дальнейшие события, в частности, разразившаяся засуха, показали, что рвения хватило ненадолго, и вопрос с выпасом скота не был поднят на должном уровне.

На сайте маслихата Жамбылской области присутствует лишь редкий официоз. Ресурс Кызылординской области тоже новостями не балует, редкие сообщения составлены в зубодробительном чиновничьем духе и никак не отражают работу депутатов. Хотя осенью в маслихате прошел семинар-тренинг повышения квалификации, на информационной политике это не сказалось.

А весной депутат областного маслихата Кызылординской области Багдаулет Махашов был снят с поста главы областной комиссии партийного контроля "Nur Otan" из-за тоя в собственном ресторане. "Принято решение: из-за совершения действий, дискредитирующих партию, Махашов не будет возглавлять областную комиссию партийного контроля", – сообщили в партии.



Бюджеты и аресты

Сайт маслихата Карагандинской области относительно разнообразен, однако в сообщениях также преобладает официоз. Но, во всяком случае, ресурс позволяет судить о том, чем приблизительно заняты депутаты.

Например, совсем недавно был утвержден трехлетний бюджет региона. "Ранее проект областного бюджета на трехлетний период подробно обсужден на заседаниях постоянных комиссий областного маслихата. В ходе заслушивания докладов местных исполнительных органов депутатами внесено более 80 актуальных вопросов и предложений в сфере здравоохранения, образования, водоснабжения, транспортной инфраструктуры, экологии, строительства, сельского хозяйства, регулирования природопользования, развития регионов", - сказано на сайте.

"Основной характеристикой областного бюджета остается определение "социально ориентированный": более 50% расходов по-прежнему направлены на образование, здравоохранение, молодежную политику, социальную поддержку населения. Приоритетными вопросами сессий стали реализуемые в области меры по реализации государственных программ, комплексному развитию жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение эффективной социальной политики", - пояснил секретарь областного маслихата Серик Утешов.

А в сентябре "аким области Женис Касымбек проинформировал о результатах своей деятельности и работе местных исполнительных органов за прошедший период. Заслушав отчет акима области, депутатами Дулатом Экзековым инициированы вопросы о повышении эффективности работы АПК, в том числе субъектов АПК, получающих поддержку из областного бюджета; Мирой Махатчиной – о необходимости разработки регионального Плана мероприятий по охране окружающей среды на предстоящий трехлетний период при активном участии областных управлений, акиматов городов и районов, представителей гражданского общества, органов местного самоуправления, надзорных органов, недропользователей, науки и общественности, средств массовой информации".

Сайт маслихата Северо-Казахстанской области достаточно регулярно публикует новостные сообщения о текущей работе депутатов.

Например, в ноябре народные избранники приняли участие в обсуждении Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, состоявшемся при областном департаменте Агентства по противодействию коррупции.

Также в ноябре республиканская общественно-политическая газета "Наш депутат" определила лучших по итогам 2021 года. В номинации "Лучший секретарь маслихата" победителем признан секретарь Северо-Казахстанского областного маслихата Владимир Бубенко.

А в сентябре депутат Ирина Эктова посетила Петропавловскую ТЭЦ-2. "Мероприятие организовано с целью информирования потребителей об использовании затрат, заложенных в тарифной смете на регулируемые услуги по производству электрической и тепловой энергии, транспортировке и распределению электроэнергии, а также об исполнении инвестиционной программы и модернизации активов предприятий", - пишет ресурс.

Сайт маслихата Павлодарской области отличается неплохой наполняемостью. В частности, депутаты совместно с представителями отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства Павлодара обсудили ситуацию по переходу многоквартирного жилищного фонда города на новые формы управления объектами кондоминиума – объединение собственников имущества и простое товарищество.

Также в ноябре "рассматривались вопросы уменьшения объемов выбросов загрязняющих веществ до 680 тыс. тонн промышленными предприятиями (АО "Казахстанский электролизный завод", "Алюминий Казахстана", "Каустик", "Евроазиатская энергетическая корпорация" и др.) и увеличения площади озеленения санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий".

Весной народный избранник из СКО умудрился вляпаться в скандал. Депутата областного маслихата от партии Nur Otan Кайрата Абишева арестовали в Павлодаре за вождение в пьяном виде. "Суд признал гражданина А. виновным по части 4 статьи 613 КоАП и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет", - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда.

Маслихат Костанайской области почему-то имеет целых два официальный сайта. Оба ресурса не отвечают современным задачам и состоят в основном из информации о комиссиях и поздравлений с праздниками. Также выложено несколько видео заседаний.

Например, в сентябре состоялась внеочередная онлайн-сессия, где были рассмотрены земельные вопросы, а также проблемы здравоохранения. "По вопросу оказания социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников выступил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Айтбаев Р.С. В своем докладе он акцентировал внимание на дефиците врачебных кадров. Не хватает 388 врачей. В связи с чем, с целью привлечения медицинских кадров в область возникла необходимость в увеличении суммы подъемных до 1,5 млн. тенге для города и 2 млн. тенге для села. Депутаты единогласно поддержали все представленные проекты", - говорится в релизе.

Таким образом, за исключением сайта маслихата Нур-Султана, официальные ресурсы представительских органов совершенно не соответствуют минимальным требованиям подачи информации. Работа с прессой также не налажена, в результате в обществе создается впечатление, что народные избранники заняты лишь коррупционными тендерами, нарушениями ПДД и прочими неблаговидными делами. Во многом авторитет маслихатов крайне низок именно из-за отсутствия адекватной работы в публичном поле, а также из-за явного соглашательства с акиматами. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639603200

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