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Россия протянула Китаю спину, - Сергей Строкань
00:29 16.12.2021

15.12.2021,

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут предметный разговор по видеосвязи

Президент России Владимир Путин в среду проведет видеосаммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры станут кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада. Каждая из сторон видит в другой опору в противостоянии внешним вызовам. Для Москвы эти вызовы связаны с активностью США и НАТО на постсоветском пространстве и в Европе, для Пекина - с антикитайскими альянсами в Индо-Тихоокеанским регионе. Не вступая в военный союз, РФ и Китай предпочитают создавать друг другу надежные тылы, действуя, по определению МИД КНР, "спина к спине".

За последние два года китайский лидер Си Цзиньпин ни разу не покидал страну, а все международные встречи проводил в формате видеоконференций

Второй в этом году российско-китайский саммит, как и предыдущий, состоявшийся 28 июня, пройдет в формате видеоконференции. Полгода назад диалог двух лидеров был приурочен к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Теперь же Владимир Путин и Си Цзиньпин подведут черту под достижениями последних месяцев и попытаются заглянуть в будущее. "Будут подведены итоги совместной работы по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу",- сообщила пресс-служба Кремля, указав на то, что "планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам".

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в формат внешних контактов лидеров России и Китая.

За последние два года Си Цзиньпин ни разу не покидал страну, а Владимир Путин совершил лишь два зарубежных визита. В июне этого года российский президент посетил Женеву для встречи с президентом США Джо Байденом, а 6 декабря совершил однодневный визит в Дели. После возвращения, 7 декабря, Владимир Путин провел уже второй в этом году саммит с президентом Байденом - на этот раз в формате видеоконференции, что позволило несколько оживить диалог Москвы и Вашингтона по Украине и стратегической безопасности, а также породило осторожные надежды на начало деэскалации в отношениях России и Запада.

В свою очередь, пауза в американо-китайском диалоге на высшем уровне после смены администрации США оказалась беспрецедентно долгой. Первый и единственный саммит президента Байдена и председателя Си в формате видеоконференции, продлившийся три с половиной часа, состоялся лишь 16 ноября. При этом ранее Си Цзиньпин отказался от предложения американского президента провести очный саммит для того, чтобы вывести отношения из тупика. В отличие от Владимира Путина, лидер КНР решил пока лично не встречаться с Джо Байденом.

Снизить напряженность в отношениях Вашингтону и Пекину так и не удалось.

Накануне саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина госсекретарь США Энтони Блинкен, будучи в Джакарте, снова дал понять: программа-максимум в отношениях с Пекином - сделать стратегическое соперничество с ним управляемым. "Президент Байден сказал председателю Си, что мы разделяем глубокую ответственность за то, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт. Дипломатия по-прежнему будет нашим инструментом для обеспечения того, чтобы потенциал конфликта в регионе был сведен к минимуму",- заявил Энтони Блинкен. При этом он подтвердил решимость "обеспечить свободу в Южно-Китайском море" и назвал AUKUS - новый альянс США с Австралией и Великобританией - "ярким примером того, как продвигать стратегические интересы и способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Высказывания госсекретаря Блинкена вызвали негативную реакцию Пекина. Как заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, "Соединенные Штаты должны содействовать продвижению диалога, а не создавать преграды развитию отношений между государствами региона".

В ситуации, когда обе страны переживают кризис в отношениях с Западом, Россия и Китай продолжают активное сближение.

Выступая 18 ноября на расширенной коллегии МИД РФ, Владимир Путин оценил уровень российско-китайского взаимодействия так: "Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином".

В свою очередь, китайская сторона на протяжении всего года делала заявления об отношениях с Россией, подтверждающие их уникальный характер. В январе глава МИД КНР Ван И заявил: "В китайско-российском стратегическом сотрудничестве нет конечного пункта, нет запретных зон, нет верхнего предела". Спустя полгода, на приеме в Пекине в честь 20-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, тот же господин Ван И призвал развивать с Россией "не союзнические, а лучше, чем союзнические, отношения всестороннего стратегического партнерства". И наконец, уже накануне саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: "Мы надеемся, что предстоящий саммит еще больше укрепит доверие между двумя странами, выведя его на новый уровень, и продвинет стратегическое партнерство двух стран, в котором они стоят спиной к спине".

Наиболее заметное сближение России и Китая происходит в области военного сотрудничества.

Так, в октябре военно-морские силы КНР провели в западной части Тихого океана совместные маневры с российским ВМФ. Тогда пять китайских и пять российских кораблей впервые прошли через пролив Цугару, разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо. В районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись в воздух по одному вертолету, в ответ были подняты по тревоге истребители сил самообороны Японии. А 19 ноября самолеты стратегической авиации России и дальней авиации КНР провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

"От предыдущего формата ни к чему не обязывающего "стратегического партнерства" Россия и Китай под давлением Запада движутся к новому этапу сотрудничества - фактическому военному союзу, который, впрочем, не получил международно-правового оформления",- заявил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, эволюцию военного сотрудничества Москвы и Пекина предопределили два ключевых фактора - усилия по приближению инфраструктуры НАТО к западной границе России и выстраивание антикитайского "санитарного кордона" на южных и восточных рубежах КНР.

По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, в этой ситуации саммит 15 декабря станет кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны США.

"В 2021 году стороны значительно усилили политическое, военное и экономическое сотрудничество. Одновременно росла напряженность и в Восточной Европе, и в Восточной Азии. И каждая из сторон по отдельности вела свой сложный диалог с США. В последние месяцы этот диалог выглядел более успешным у России, чем у Китая,- заявил "Ъ" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.- Вместе с тем Москва и Пекин постоянно подозревают США в попытках подорвать российско-китайские отношения и стремятся информировать друг друга о своем диалоге с американцами. Несмотря на пройденный большой путь в укреплении доверия, определенные сомнения относительно позиций друг друга в контексте нового противоборства великих держав будут сохраняться еще долго".

Как глава МИД РФ обсудил глобальные проблемы с коллегами из Индии и Китая
"Обнадеживающим фоном для саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина служат показатели двусторонней торговли,- продолжил замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.- За последние 11 месяцев она выросла на 34% и составила $130,4 млрд. Это абсолютный рекорд. Однако нельзя не заметить и того, что объемы двусторонних инвестиционных потоков остаются недостаточными, что свидетельствует о недостаточном взаимном доверии между экономическими элитами". Комментируя слова Ван Вэньбиня о "стратегическом партнерстве двух стран, в котором они стоят спиной к спине", господин Ломанов отметил: "Это идет из восточных единоборств. Каждая из сторон осознает, что она отбивается от своих противников: Россия - на западном направлении, Китай - в Индо-Тихоокеанском регионе. Принципиально важно, что, стоя спина к спине, Россия и Китай прикрывают тылы друг другу".

"Стремясь описать уровень отношений между Москвой и Пекином, многие пытаются ограничиться утверждением, что они "находятся на подъеме" и "лучше, чем когда бы то ни было". Это сильно упрощает ситуацию, заверил, в свою очередь, директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.- Российско-китайские отношения построены на тончайших нюансах и являются отражением ситуации вокруг каждой из стран". Эксперт продолжил: "Китай внезапно для себя оказался окружен массой конфликтов. В том числе ростом напряженности с Индией, неразрешимой ситуацией вокруг островов в Южно-Китайском море, конфликтностью с Японией и, самое главное, взрывоопасной ситуацией в Тайваньском проливе". По словам господина Маслова, российская ситуация значительно менее конфликтна и управляется в большей степени самой Россией. Поэтому не только Китай - важнейший торговый партнер России, но, прежде всего, Россия для Китая - единственный абсолютно надежный партнер. "Безусловно, экономическое взаимодействие между Китаем, который занимает почти 19% в мировом ВВП, и Россией с ее долей в 3,1% не может быть простым, но страны нашли позитивный modus vivendi на ближайшее десятилетие",- резюмировал эксперт.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639603740
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