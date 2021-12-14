Торговля надеждой. Как евросказка превращается в идеальный манипулятор для прозападных политиков, - С.Князев

00:42 16.12.2021

Торговля надеждой. Как евросказка превращается в идеальный манипулятор для прозападных политиков

Святослав Князев

14.12.2021



Прозападные лидеры Украины, Молдавии и Грузии все активнее пытаются убедить жителей своих государств в наличии у них прекрасной европейской перспективы. Вот только с точки зрения здравого смысла это выглядит куда менее правдоподобно…



На конференции "Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона"в Батуми президенты Грузии, Молдовы и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в Европейский союз и произнесли немало проникновенных слов о европейских перспективах своих государств.



"У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", - заявила после церемонии подписания Саломе Зурабишвили.



Владимир Зеленский, в свою очередь, начал намекать на то, что Брюссель "должен" Киеву, Тбилиси и Кишиневу из-за их соседства с Россией. И с полной уверенностью объявил даже, что Украина, Молдова и Грузия очень "важны" для ЕС.



"Мы хотим иметь больше доступа на рынки, надеемся получить помощь в направлении улучшения конкурентоспособности, чтобы создать больше рабочих мест для молдаван", - высказала свои пожелания Майя Санду. А заодно попросила Брюссель помочь ей побороться с коррупцией в Молдавии. Почему президент государства, которому подчинен огромный штат правоохранительных органов и спецслужб, не может бороться с коррупцией самостоятельно, а нуждается вместо этого в помощи Брюсселя, Санду не пояснила.



При этом присутствовавший на конференции глава Европейского совета Шарль Мишель пообещал предоставить Киеву, Кишиневу и Тбилиси финансовую помощь. Но вот об их конкретных европерспективах говорить не стал, убеждая вместо этого присутствующих в том, что им и так можно неплохо сотрудничать с Брюсселем.



Несколькими неделями ранее министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали в Киеве декларацию о создании нового формата сотрудничества "Ассоциированное трио", который чуть позже презентовали евробюрократам в Брюсселе.



"Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе", - цитируют Кулебу европейские СМИ.



Собственно, о европейских стремлениях прозападные политики на Украине, в Грузии и Молдавии активно заговорили еще в 1990-е годы. В 2000-е эти разговоры усилились, а в 2010-е - приняли просто навязчивые формы. В 2014 году все три государства подписали торговые соглашения об ассоциации с ЕС. Причем отказ президента Виктора Януковича подписывать данное соглашение привел к государственному перевороту и гражданской войне на Украине.



Казалось бы, до счастья было буквально рукой подать. Когда в конце зимы- начале весны 2014 года Юго-Восток Украины от Одессы до Харькова оказался охвачен антимайдановскими протестами, на украинских улицах массово появились билборды, обещавшие гражданам "незалежной" в скором будущем европейские пенсии, зарплаты и дороги. Потом их, правда, быстро убрали и предпочли о них даже не вспоминать…



А вступление в Евросоюз превратилось для прозападных политиков трех стран просто в сладкую морковку, которой население можно очень хорошо отвлекать от любых проблем.



При этом европейские чиновники ведут себя достаточно откровенно и даже, можно сказать, честно. Украинцам, грузинам и молдаванам членства в ЕС они не обещают. И заявления об отсутствии у восточных соседей европерспектив делают с завидным постоянством.



"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. В настоящий момент - и мы достаточно открыто говорим об этом - в настоящий момент Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса в этом отношении нет", - сказала буквально на днях заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.



"Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в сложной ситуации с Россией. Но это не означает ее членство [в ЕС]. Я полагаю, что серьезных перспектив вступления [Украины] в ЕС нет", - заявил недавно госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.



"Относительно членства в ЕС, мы должны четко отметить, что европейская перспектива ни для одной из стран "Восточного партнерства" не существует. Они не готовы. И мы не готовы", - подчеркивал еще в 2015 году президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.



И это - далеко не вполне исчерпывающий список подобных заявлений и комментариев. В Европе такое проговаривали сотни раз, призывая украинских, молдавских и грузинских политиков честно доносить данную мысль до своих соотечественников.



Пока же путь в Европу никого не осчастливил. Молдавия, Украина и Грузия (если ее также считать европейской страной с географической точки зрения) остаются беднейшими государствами Европы. Их ВВП на душу населения - ниже даже, чем у самых бедных Суринама, Экваториальной Гвинеи, Коста-Рики.



Во всех трех государствах активно уничтожаются остатки промышленности и инфраструктуры, доставшиеся в наследство от СССР. Все три - расколоты из-за попыток прозападных режимов силой навязать свое видение мира инакомыслящим.



Однако прозападные политики умудряются умело пудрить своему электорату мозги, продавая ему пустую надежду на европейские зарплаты и красивые зеленые газоны. Причем, в отличие от рядовых сограждан, они конвертируют эти сказки в высокие зарплаты, служебные автомобили и самолеты лично для себя, неограниченные возможности для лоббизма и прочие "пряники".



"Немного о наших "реформах". Пока получается как у жителей тихоокеанских островов с культом карго. Они во время Второй мировой войны увидели самолеты и многое другое. Начали подобное делать из соломы и других подручных материалов. Было почти похоже. Однако не взлетели. У нас пока тоже многое копируется, но не взлетает", - писал о проводимых на Украине реформах экс-министр жилищно-коммунального хозяйства "незалежной" Алексей Кучеренко. Причем в остальных государствах "Ассоциированного трио" - ситуация аналогичная.



Единственное, что Киев, Тбилиси и Кишинев получили от ЕС за последнее время - это обещание выделить несколько десятков миллионов долларов на военные нужды в рамках программ Европейского фонда мира. А вот строить фабрики, заводы, порты, школы, больницы и дороги своим восточным партнерам Европа отнюдь не собирается.