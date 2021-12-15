Россия и Китай создают единый фронт против Запада, - Владимир Скосырев

00:48 16.12.2021

15.12.2021



Санкции и агрессивная риторика НАТО толкают Москву и Пекин к сближению

Владимир Скосырев

Проведение совместных учений стало традицией для российской и китайской армий.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина образцом межгосударственного сотрудничества в ХХI веке. Оно важно для сохранения стабильности в мире. По итогам переговоров, которые длились около полутора часов, комментаторы выделяют информацию о том, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими фирмами.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и китайский лидеры собирались обсудить "агрессивную риторику" США и НАТО. А это, как заключает New York Times, подразумевает, в частности, что должен быть дан ответ на попытку президента США Джозефа Байдена создать "союз демократий". Ответ состоит в том, что две страны, которые когда-то были противниками, формируют антизападный "единый фронт". Такой фронт пока не превратился в военный блок, но геополитическое партнерство России и Китая становится все более тесным.



Переговоры, подчеркивает американская газета, состоялись в тот момент, когда напряжение на международной арене усилилось. Западные политики обвиняют Путина в подготовке вторжения в Украину, а Путин требует от НАТО гарантий безопасности. Си вынужден реагировать на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, объявленный США и рядом их союзников, а также на санкции Америки за преследование мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



Причем эти наказания не носят показательно-демонстративный характер, как раньше, когда Вашингтон запрещал въезд в Америку и замораживал несуществующие счета в американских банках нескольким чиновникам репрессивного аппарата в Синьцзяне. На этот раз администрация Байдена поместила в черные списки восемь китайских компаний, которые якобы участвуют в организации слежки за уйгурами. Американским инвесторам запрещено приобретать доли в этих компаниях. Среди китайских фирм, попавших под топор санкций, значится DJI, крупнейший в мире производитель беспилотных летательных аппаратов для коммерческих целей.



Всего в черном списке числится 60 китайских финансовых групп. Вскоре их список пополнится. Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий полный запрет на импорт в США товаров из Синьцзяна. Аналогичный билль рассматривался и в Сенате. Ожидают, что обе палаты Конгресса вскоре согласуют свои предложения и направят на подпись президенту. А ведь именно в Синьцзяне сосредоточено большинство предприятий по производству солнечных батарей, которые идут на экспорт во многие страны.



Портал AL-Jazeera приводит оценку представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, который заявил, что онлайн-встреча Си и Путина "еще больше укрепит взаимное доверие между двумя сторонами".



Доверие, безусловно, играет огромную роль. Но все же из официальных заявлений осталось неясным, какой именно ответ дадут Россия и Китай на нажим извне.



В беседе с "НГ" Андрей Островский, руководитель Центра экономических исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Самым эффективным ответом Москвы и Пекина стало бы укрепление торгово-экономических связей и военного сотрудничества. Россия и Китай, правда, заявили, что не собираются создавать военный блок. Но договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, был продлен на пять лет. На мой взгляд, нужно дать понять американцам, что если они будут нагнетать давление, то договор, предусматривающий оказание военной помощи друг другу, будет заключен".



Успешно противостоять нажиму наши страны смогут, если будут больше заниматься торгово-экономическими связями, полагает эксперт. "Например, были построены два моста через Амур. Но по каким-то причинам они не запущены в эксплуатацию. Информации о движении грузов по мосту Благовещенск–Хэйхэ не поступало. Если иметь в виду более широкую картину, то еще в период, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, договорились нарастить объем торговли до 200 млрд долл. к 2020 году. Увы, не нарастили. В прошлом году объем российско-китайской торговли составил 107,5 млрд долл. А объем торговли Китая с США приблизился к 600 млрд долл. По инвестициям сравнение тоже не в нашу пользу. Из Китая перетекает в Россию примерно 8 млрд долл. в год. А Россия в Китае почти ничего не инвестирует. Надеюсь, когда пойдут поставки газа с Ямала и Сахалина в Китай, можно будет нарастить объем торговли до 200 млрд. Это вполне реально", – подчеркнул Островский.



Россия и Китай также вели переговоры о переводе расчетов в торговле на рубли и юани. Не договорились. Китайцы сказали: рубль слишком волатильный. Поэтому ведутся мелкие сделки по обменному курсу рубль–юань, а крупные поставки – по-прежнему в долларах, заключил Островский.



Его коллега, китаевед Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, сказал "НГ", что о том, как стороны будут противодействовать давлению, пока трудно судить. Это скорее всего была закрытая часть беседы. Но надо иметь в виду, что тут есть взаимодополняемость. Китай – мощная экономическая держава. А Россия в военной сфере демонстрирует серьезные прорывы. Повышение уровня кооперации между ними поможет сдержать давление на обе страны. Но что касается риторики, то пока нет примеров, когда Россия и Китай активно работают совместно в сфере СМИ.