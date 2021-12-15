 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Угроза войны Израиля с Ираном рассчитана на Россию и Запад, - Д.Моисеев
00:51 16.12.2021

15.12.2021

Еврейское государство не хочет, чтобы его интересы игнорировали
Данила Моисеев
Военные Израиля находятся в постоянной боеготовности на фоне очередного обострения обстановки.
В прессе продолжают обсуждать слухи о возможной войне между Ираном и Израилем после сообщений о планах Тель-Авива напасть на Исламскую Республику. Страны пока обмениваются словесными ударами посредством СМИ. Все это происходит на фоне застопорившихся переговоров по возобновлению "ядерной сделки". Однако на практике важная военная операция скорее всего не афишировалась бы. Шум вокруг возможной войны, вероятно, имеет целью показать РФ, США и Евросоюзу важность темы и необходимость над ней работать.

За последние дни мир облетела новость о том, что Израиль может готовить военную операцию против Ирана. Якобы министр обороны Израиля Бени Ганц уже отдал приказ войскам готовиться и даже проконсультировался с Вашингтоном.

В субботу, 11 декабря, агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на представителя Белого дома. Утверждается, что израильтяне недовольны пассивностью Соединенных Штатов и хотят сами решить вопрос о ядерной программе Ирана, угрожающей существованию страны.

Последняя действительно зашла далеко. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечает, что ни одна другая страна мира, не обладающая ядерным оружием, не продвинулась в обогащении урана так сильно, как это сделал Иран. Гросси уверен в этом даже на основании тех данных, согласно которым Ирану уже удалось обогатить уран до 60%. Но при этом сам же Гросси признал, что из-за того, что иранцы не допустили инспекторов ведомства до ядерных объектов, представление о реальных успехах Ирана довольно "размытое".

В израильской Yedioth Ahronot пишут, что недавний удар ВВС по Сирии является сигналом Тегерану. В свою очередь, в иранской Tehran Times появилась алармистская статья о готовности противостоять израильской угрозе. В ней проводится мысль, что вооруженное столкновение двух стран не за горами. О возможности скорого конфликта, прямого или через иранских прокси – в первую очередь через ливанскую группировку "Хезболла", – между Ираном и Израилем в прессе пишут давно. Тем не менее на его подготовку пока мало что указывает. Та же "Хезболла" сейчас в большей степени занята внутриливанскими проблемами, чем подготовкой к удару по Израилю. Что касается еврейского государства, то тут тоже нет признаков надвигающегося конфликта.

"Здесь нет смысла много философствовать. Если бы Израилю сейчас нужна была военная операция, то она уже была бы проведена и до конца исполнения мы бы вряд ли о ней узнали. Такие действия против ядерных реакторов проводились Израилем два раза: в Сирии и Ираке. Сейчас же руководство страны старается действовать дипломатическими методами, хотя военным и был дан сигнал готовиться к любому сценарию", – сказал бывший советник Биньямина Нетаньяху и политолог Бенни Брискин.

Эксперт в разговоре с "НГ" высказал мнение, что шум вокруг потенциального конфликта обращен прежде всего к европейским партнерам Израиля, США, России и Китаю, чтобы они были больше обеспокоены проблемой ядерной программы Ирана.

"Подобная риторика обращена именно к ним. На Иран же такие средства давления не действуют, как и на ту же Северную Корею. Но создание информационного шума отнюдь не случайно и имеет целью добиться большего от США и посредников переговоров", – считает Брискин.

С ним согласна научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Людмила Самарская. Она отметила, что хотя Тель-Авив и пытается помешать заключению сделки, в эффективность которой в Израиле не верят, но вместе с тем конца света в случае успеха переговоров США и Ирана для еврейского государства пока не предвидится.

"Прямого военного столкновения скорее всего не будет, это сложно было представить и год назад, однако опасность нанесения взаимных точечных ударов небольшого масштаба сохраняется, чтобы показать противнику, что у него "не все в порядке". Например, совсем недавно Израиль подвергся хакерской атаке, исходящей от Ирана", – сказала эксперт "НГ".

Источник - независимая газета
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