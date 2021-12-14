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Средняя зарплата мигранта в России - 47,1 тысячи рублей
00:52 16.12.2021

Мигранты в России зарабатывают в среднем 47,1 тысячи рублей в месяц (примерно 640 долларов). Наибольший доход у тех, кто работает в сфере строительства, наименьший - в сфере ЖКХ и сельского хозяйства.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал об итогах опроса приезжих из трех стран Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Исследователи собирали данные начиная с прошлой зимы. Респондентам предлагалось заполнить анкету из 64 вопросов. Таким образом удалось собрать ответы 4700 мигрантов, живущих в разных регионах России.

На вопрос, зачем и почему в Россию едут мигранты, 54,4% опрошенных указали низкую зарплату на родине, 30,5% - отсутствие работы дома, 18% - низкий уровень жизни в целом.

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Работать по 8 часов в день удается только 22% мигрантов. До 10 часов в сутки трудятся 27,5% из них, от 10 до 12 часов - 27%, более 12 часов - 22,4%. То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет российское законодательство, подчеркнул Вадим Коженов.

Средний уровень зарплаты мигрантов составляет 47,1 тысячи рублей (это примерно 640 долларов США по курсу ЦБ России на 14 декабря). Наибольшая средняя зарплата - 54 тысячи рублей - в сферах строительства и ремонта, далее идет сфера транспорта, логистики, работы на складах - 52 тысяч рублей.

Наименьший доход приходится на работников, занятых в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства, - 40,1 тысячи и 36,8 тысячи рублей соответственно.

Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян (это 54,6 тысячи рублей в месяц), добавил Вадим Коженов.

На заработки мигрантов влияют разные факторы, в том числе специальность и знание русского языка. 14% мигрантов, которые плохо владеют русским языком, зарабатывают в среднем на 11 тысяч рублей меньше.

"Для многих иностранцев серьезной проблемой остаются бюрократические формальности при оформлении на работу, из-за чего они уходят в теневой сектор, где зарплаты обычно ниже", - отметил он.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639605120
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