Wall Street Journal: упадок России и Китая вынудит их начать войну с Западом

02:23 16.12.2021

Риск войны возникает не потому, что Россия и Китай сильны, а потому, что они понимают, что их преимущества иссякают, считает эксперт The Wall Street Journal. По его мнению, именно Москва и Пекин могут начать войну, но все будет зависеть от того, насколько сильно они опасаются возврата "могущества США". При этом в Кремле ранее заявляли, что не вынашивают "агрессивных планов".



Эндрю Михта (Andrew Michta)



Риск конфронтации между США и Китаем достиг высшей точки за последние десятилетия, и не исключена масштабная война, спровоцированная действиями Пекина против Тайваня. В своей книге 2017 года "Обречены на войну: смогут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?" Грэм Эллисон (Graham Allison) сравнил ситуацию с Пелопоннесской войной. Ее афинский историк считал неизбежной, потому что Спарта опасалась подъема Афин и их крепнущей мощи.



Однако истинная причина нынешней напряженности кроется не столько в упадке и подъеме великих держав, сколько в оценках угроз, расстановке сил и автономных внутренних решениях, которые движут Китаем - и Россией - вот уже несколько лет. (Оба все теснее сближаются в своем неприятии США и международного порядка, сформировавшегося после окончания холодной войны.) Крепнущая угроза межгосударственной войны высокой интенсивности диктуется убеждением элит в Пекине и Москве, что их слабости относительно США и их союзников лишь усугубятся, если не начать действовать в самое ближайшее время, - и отсюда победа кажется все менее достижимой.



Есть три главные причины, почему Китай и Россия рано или поздно будут противостоять США и их союзникам - возможно, уже в ближайшие пять лет. Во-первых, вооруженным силам США потребуется некоторое время на реструктуризацию и перестройку, чтобы перейти от борьбы с терроризмом к интенсивному конфликту государств и сверхдержав. В Стратегии модернизации вооруженных сил от 2019 года крайним сроком для преобразования армии в многосферную силу называется 2035 год. С точки зрения России или Китая, это означает, что с каждым годом дисбалансы в ряде областей, пока что им благоприятствующие, будут сдвигаться в пользу Америки.



Второй фактор - это внутренние условия в США и Европе. Западные демократии оказались под тройным ударом: пандемии COVID-19; все более нахальной массовой миграции, остановить которую их правительства, похоже, не в состоянии; и бурной культурной революции, особенно в США, чей пик, вероятно, наступит в ближайшие пару лет. Все это деформировало национальную сплоченность в странах Запада, породило недоверие к правительству и посеяло семена сомнений в том, что унаследованные демократические институты и процессы и впрямь способны отвечать основным требованиям к управлению и удовлетворять потребности граждан. Как только Америка преодолеет нынешнюю внутреннюю турбулентность образца 1970-х, обновленные США, вернув себе из Китая ключевые производственные цепочки поставок, станут для Пекина и Москвы гораздо более грозным врагом, чем сегодня.



Благой знак здесь - недавние сообщения о качественном скачке США в области гиперзвуковых ракетных технологий. По всей видимости, это сведет на нет то преимущество, что Россия и Китай надеялись сохранить за счет вложений в собственные программы. Несмотря на громогласную пропаганду, Пекин и Москва прекрасно понимают, что американская база исследований и разработок будет мобилизована и улучшит потенциал США. И что касается качества и совершенствования систем вооружения, то тут время работает на Америку.



Третий фактор: общественное давление в Китае и России нарастает. В обеих странах демографические тенденции и текущие прогнозы предвещают губительную картину. В 2021 году Китай предрек себе первое сокращение населения со времен голода в эпоху "Большого скачка" Мао Цзэдуна в конце 1950-х. При официальном уровне рождаемости 1,3 ребенка на женщину - намного ниже коэффициента воспроизводства, равного 2,1, и отчасти в результате ослабления прежней политики "одна семья - один ребенок" - появились достоверные прогнозы, что численность населения Китая достигнет пика в 2022 году, а рождаемость продолжит снижаться и, соответственно, к 2025 году смертность превысит рождаемость на шесть миллионов. Население России, по прогнозам, тоже сократится - с 146 миллионов сегодня до 121 миллиона в 2050 году.



Исторически войны нередко начинались из-за просчетов в связи с неверными донесениями разведки и недооценкой противника. В случае стратегического соперничества США с Китаем и Россией риск войны вырос не из-за их взлета, а из-за того, как оба они оценивают реальные краткосрочные последствия решения Вашингтона переориентировать свою оборонную стратегию с борьбы с терроризмом и национального строительства на фундаментальные принципы соперничества сверхдержав и конфликты. Разразится ли война, будет зависеть от того, насколько сильно Пекин и Москва опасаются глобальной смены власти в следующем десятилетии и в какой мере они попытаются воспользоваться своими относительными преимуществами ради преобразования мира.



Эндрю Михта - декан Колледжа международных отношений и безопасности Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком Гармиш-Партенкирхене и бывший профессор Военно-морского колледжа США