Узбекистан выпускает в обращение новые банкноты в 50 и 100 тысяч сумов

02:29 16.12.2021

Новые 50- и 100-тысячные банкноты выйдут в обращение 22 декабря



Центральный банк сообщил о выпуске в обращение с 22 декабря новых банкнот номиналами 50 тысяч и 100 тысяч сумов. Они посвящены Сурхандарье и Хорезму.



Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение с 22 декабря новых банкнот номиналами 50 тысяч и 100 тысяч сумов. Их тематика посвящена "Великому Шелковому пути" и древней истории Сурхандарьи и Хорезма.



Новые образцы банкнот будут находиться в обращение параллельно с денежными знаками 50 тысяч сумов образца 2017 года и 100 тысяч сумов образца 2019 года.



С правой стороны расположен локальный водяной знак в виде верблюда и указан номинал "50000". В толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая цветопеременная защитная нить зеленого цвета шириной 3 мм с "эффектом движения". Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны - фиолетовый в сочетании с другими цветами.



На лицевой стороне в левой части банкноты изображен архитектурный памятник - мавзолей Абу Исо Термизи, относящийся к XI-XII вв.екам и расположенный в Сурхандарьинской области. В верхнем левом углу расположена цифра "50000" бордового цвета, в верхней части - текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI", половина которого отпечатана синим цветом, половина - бордовым. В правом верхнем углу также изображен герб Узбекистана бордового цвета.



Специальный элемент синего цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить достоинство банкноты.



В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит "латентное" (скрытое) изображение в виде аббревиатуры "UZ", видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.



В нижней части левой стороны расположена надпись "ELLIK MING SO‘M" и текст "O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART". Эти изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающего ощущение рельефности краски на ощупь.



В правой части банкноты на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.



В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог "Великого Шелкового пути".



В верхней левой части изображена "орнаментальная печать", найденная при археологических раскопках Сополлитепа в Сурхандарьинской области. Она регистром и служит для совмещения "лица" с "оборотом". При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.



Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой - вертикально.



На оборотной стороне банкноты изображен древний археологический памятник на территории Сурхандарьинской области Фаязтепа - буддийский храмовый комплекс, относящийся к III-I вв.екам до нашей эры.



В центре расположено изображение "летящего голубя" - символа мира, применен специальный защитный элемент "Spark live", который под разным углом создает эффект движения и изменения цвета.



В правой части изображены два вида керамической посуды, найденные при археологических раскопках Сополлитепа и относящиеся к XVII-XV вв.екам до нашей эры.



В верхней части с левой стороны отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI" и год выпуска банкноты: "2021".



В нижней части в правом и левом углу на одной линии белым цветом указано достоинство номинала цифрами "50000", в верхнем правом углу отпечатана надпись "ELLIK MING SO‘M".



В нижней части расположен в качестве предупреждения текст "O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI".



С правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда и номинал "100000". В толще бумаги расположена металлизированная машиночитаемая цветопеременная защитная нить шириной 4 мм желтого цвета с "эффектом движения" и текстом "UZB".



Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны - желтый в сочетании с другими цветами.



На лицевой стороне в левой части изображен исторический музей Ичан-кала в Хиве Хорезмской области.



В верхнем левом углу расположена цифра "100000", в верхней части - текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI", отпечатанные коричневым цветом, в правом верхнем углу зеленым цветом изображен герб Узбекистана.



Специальный элемент коричневого цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить достоинство банкноты.



В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит "латентное" (скрытое) изображение в виде аббревиатуры "UZ", видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.



В нижней части с левой стороны расположена надпись "BIR YUZ MING SO‘M" и текст "O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART". Эти изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающего ощущение рельефности краски на ощупь.



В правой части банкноты на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.



В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог "Великого Шелкового пути".



Расположенное в верхней левой части изображение минарета, построенного в центре Ичан-калы, является регистром и служит для совмещения "лица" с "оборотом". При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.



Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально красным цветом, в левой части - вертикально черным цветом.



На оборотной стороне банкноты изображен замок Ангка-кала, относящийся к III-IV вв.екам и бывший столицей древнего Хорезмского государства.



В центре расположен "обрезный орнамент", применен специальный защитный элемент "Spark live", который под разным углом создает эффект движения и изменения цвета.



В правой части размещены изображения керамической посуды, относящейся к Х веку, и серебряной монеты, относящейся к I веку до нашей эры, которые являются археологическими находками Хорезма.



В верхнем левом углу отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI" и год выпуска банкноты: "2021".



В нижней части в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами "100000", в правом верхнем углу отпечатана надпись "BIR YUZ MING SO‘M".



В нижней части расположен текст-предупреждения "O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI".