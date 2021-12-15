ХМАО - первый регион России запретил мигрантам работать таксистами и водителями

07:34 16.12.2021

Власти ХМАО выпустили соответствующее постановление



В ХМАО пытаются распределить трудовые ресурсы между мигрантами и местным населением. В 2022 году иностранные граждане, работающие на основании трудового патента, не смогут трудоустроиться в восьми сферах, включая такси и торговлю - такая мера впервые вводится в российском регионе. Местные жители в разговоре с "МК" инициативу поддержали, но сами работать продавцами и водителями не хотят.



Как говорится в постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в 2022 году трудовым мигрантам, работающим в России на основании патента, нельзя в регионе заниматься следующими видами деятельности: производством детского питания и диетических пищевых продуктов; розничной торговлей алкогольными напитками в специализированных магазинах; продавать в розницу табачные изделия в специализированных магазинах; работать водителями пассажирского транспорта, а также такси и арендованных легковых автомобилей; предоставлять продукты питания и напитки, а также работать в сфере образования.



"МК" поговорил о нововведениях с местными жителями и самими мигрантами.



"Я сама живу в Сургуте, это крупнейший город в регионе, экономический центр. И меня, если честно, напрягает, когда в магазине меня не понимают, либо отвечают так, что я не могу понять. Тоже самое в такси и почти во всей сфере услуг. На улицах часто можно встретить женщин в хиджабах. Есть районы, где практически восточный уголок", - поделилась местная жительница, которая попросила не называть ее имя. Однако у нее есть опасения, что, если мигранты уйдут из этих сфер, то занять их будет некому - местное население не согласится идти на такие условия и зарплату.



"А кто работать будет? В маршрутках и автобусах работают одни мигранты" - интересуются жители в соцсетях. Другие допускают, что тогда работодателю придется увеличить зарплаты, а следовательно вырастут и цены на проезд, а раз так, то: "Оставьте уже лучше эту работу мигрантам".



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Представитель региональной общественной организации "Узбекская диаспора" Шавкат Махбузов владеет кафе и продуктовым магазином. Об инициативе властей он узнал из разговора с "МК". "Это малый бизнес. Нам и так было достаточно тяжело с коронавирусом. Сейчас все сотрудники прошли вакцинацию и имеют QR-код. У всех трудовой договор, все налоги оплачиваем. Что же еще нужно?" - удивился он.



"Есть постановление, и каждый человек должен быть законопослушным и его соблюдать, - говорит "МК" представитель общественной организации Сургутский "Таджикский национально-культурный центр "ВАХДАТ" Файзуло Аминов. - Я не могу сказать, что большое количество мигрантов задействовано в указанных сферах, но это все равно будет удар и по сотрудникам, и по работодателю. Людям нужно будет менять сферу деятельности. Но в основном мигранты задействованы в строительстве и на заводах, где платят хорошую зарплату".



Он напомнил ситуацию, в которой оказались мигранты с началом пандемии - многие люди уехали домой и долгое время не могли вернуться обратно. "Когда границы были закрыты и мигранты уехали, местные жители могли устраиваться на эти вакансии. Но никто не идет. Стройки вообще встали, и люди начали получать приглашения вернуться обратно", - отметил Аминов. Что касается эффективности этой меры, то, по его словам, она достаточно сомнительна. Иностранцы, например, опасаются выдворения и стараются соблюдать законы, скажем, не продавать алкоголь после обозначенного времени. Местные же продавцы штрафов не очень боятся.



Алена Казакова