Мирзиеев улетел к другу Муну. В Сеул

07:35 16.12.2021

Стала известна программа визита Мирзиеева в Южную Корею

По приглашению Мун Чжэ Ина президент Шавкат Мирзиеев 16-18 декабря посетит с государственным визитом Южную Корею.



Согласно данным пресс-службы главы государства, в соответствии с программой пребывания в Сеуле пройдут встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.



"Особое внимание будет уделено продвижению программ и проектов практического взаимодействия, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, инноваций и высоких технологий, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.



Кроме того, президент встретится с руководством национальной ассамблеи Республики Корея, представителями крупнейших корейских компаний и банковско-финансовых институтов.



По итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.