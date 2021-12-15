|Мирзиеев улетел к другу Муну. В Сеул
07:35 16.12.2021
Стала известна программа визита Мирзиеева в Южную Корею
По приглашению Мун Чжэ Ина президент Шавкат Мирзиеев 16-18 декабря посетит с государственным визитом Южную Корею.
Согласно данным пресс-службы главы государства, в соответствии с программой пребывания в Сеуле пройдут встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.
"Особое внимание будет уделено продвижению программ и проектов практического взаимодействия, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, инноваций и высоких технологий, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент встретится с руководством национальной ассамблеи Республики Корея, представителями крупнейших корейских компаний и банковско-финансовых институтов.
По итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.