 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гендерный казус Акаева. КырЦИК изменил правила голосования... задним числом, после выборов
07:51 16.12.2021

16 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Выборы-2021. Жанар Акаев прокомментировал решение ЦИК о его мандате

Кандидат от партии "Альянс" Жанар Акаев на своей странице в Facebook прокомментировал решение ЦИК об изменениях в постановление "О Положении об организации и порядке голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов избирательными комиссиями на выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

По его словам, изменение правил после определения победителей ради одного человека не поддается логике.

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"ЦИК сомнительно изменила правила выборов, что вызвало подозрения не только у меня, но и у народа. Исполнение такого несправедливого приказа пусть останется на совести ЦИК. До выборов по правилам Центризбиркома при получении партией семи мандатов два резервировали для женщин. 13 декабря руководство ЦИК ночью провело заседание, несмотря на давление, члены избирательной комиссии не приняли постановление. На этом все не закончилось и документ вновь вынесли на голосование. ЦИК специально только ради партии "Альянс", в частности из-за меня, поменяла правила. Некрасиво менять все после того, как были объявлены итоги", - написал Жанар Акаев.

Кандидат отметил, что не винит в решении ЦИК Токтобубу Оргалчу.

Напомним, накануне ЦИК внесла изменения в постановление "О Положении об организации и порядке голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов избирательными комиссиями на выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" от 26 июня 2020 года. В ведомстве объяснили, что решение принято для приведения нормативных правовых актов Центризбиркома в соответствие c требованиями конституционных законов о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, а также Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Источник - 24.kg
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