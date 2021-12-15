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Казахстанские экспортеры пилят СУГ, на котором сидит внутренний рынок
08:20 16.12.2021

Алла Афанасьева

МОСКВА (Рейтер) - Казахстан, производя вдвое больше сжиженного углеводородного газа (СУГ), чем потребляет его рынок, не смог в 2021 году справиться с ростом внутреннего спроса на продукт, который продолжает уходить на экспорт.

Власти Казахстана изо всех сил пытались привлечь дополнительные ресурсы СУГ на внутренний рынок, но мало преуспели, поскольку международные котировки сжиженного газа росли, превосходя в 3-8 раз внутренние цены в 2021 году, которые частично регулируются правительством.

Так, экспортный паритет (netback) для производителей СУГ в Казахстане на основных направлениях поставок вырос в сентябре-ноябре на базисе FCA НПЗ до 322.189-334.676 тенге за тонну с НДС ($746-$786) с 124.783-149.366 тенге за тонну ($297-$355) в январе текущего года по сравнению с $100 за тонну для регулируемых объемов, согласно расчету Рейтер на основе данных Refinitiv.

"Экспорт СУГ выгодней поставок на внутренний рынок, особенно в этом году, когда котировки рванули вверх", - сказал один из трейдеров.

Казахстан не может отказаться от экспорта СУГ, так как значительная часть производимого в республике продукта принадлежит иностранным акционерам, которые ориентированы на внешние рынки.

В частности, крупнейший в стране производитель СУГ Тенгизшевройл, принадлежащий американским Chevron (NYSE:CVX) (50%), ExxonMobil (NYSE:XOM) (25%), российскому Лукойлу (5%) и казахстанскому Казмунайгазу (20%), направляет весь продукт на экспорт, в том числе Казмунайгаз - через международного трейдера Vitol в рамках долгосрочного контракта.

Также 280.000 тонн сжиженного газа в год производится по давальческой схеме из казахстанского сырья на российском Оренбургском ГПЗ в рамках совместного предприятия Газпрома (MCX:GAZP) и Казмунайгаза, и продукция вывозится на зарубежные рынки, сообщили источники в отрасли и показали данные железнодорожной статистики.

И хотя экспорт СУГ из Казахстана за 10 месяцев текущего года снизился на 10% в годовом выражении, до 1,345 миллиона тонн, согласно данным трейдеров и железнодорожной статистики, газа для внутреннего рынка не хватало.

Вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков в ноябре сказал, что нехватка СУГ внутри страны возникла из-за дисбаланса между растущим потреблением газомоторного топлива и стагнирующим производством.

Производство пропан-бутановых фракций на заводах Казахстана с 2019 года не растет и сохраняется на уровне 3,2 миллиона тонн, по данным Информационно-аналитического центра нефти и газа, публикуемым Refinitiv Kortes.

Немного сгладить ситуацию поможет строительство нового мини-ГПЗ в Актау мощностью 60.000 тонн СУГ в год, завершение которого Минэнерго анонсировало в конце 2021 года. Казахстан только к 2025 году планирует нарастить выпуск СУГ до 3,5 миллиона тонн. Однако планируемые нефтехимические проекты также потребуют ресурсов.

Потребление СУГ в Казахстане в 2021 году ожидается на уровне 1,6 миллиона тонн против 1,4 миллиона тонн в 2020-м за счет роста спроса на автогаз: количество автомобилей в Казахстане, работающих на автогазе выросло в 2,2 раза до 312.000 с 2019 по 2021 год, по информации Минэнерго.

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ ДЕФИЦИТА

Регулируемые цены на СУГ сделали его дешевле других видов моторного топлива, провоцируя повышенный спрос и нехватку продукта, с которой борется Минэнерго.

Дефицит обострился в октябре, когда на ремонт остановился один из крупных производителей газа - Павлодарский НХЗ. Участники рынка сообщали о проблемах с обеспечением СУГ потребителей, в частности в Нур-Султане, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

Минэнерго уже в середине лета 2021 года обязало производителей СУГ все свободные объемы направить на внутренний рынок, отказавшись от экспорта, за исключением заводов ТШО, Жаикмунай и Gas Processing Company.

Экспорт СУГ автотранспортом из Казахстана запрещен до октября 2023 года, чтобы предотвратить переток автогаза в приграничные области соседних стран, где цены в два раза выше казахстанского рынка (190 тенге за литр в среднем по России и 192 тенге - в Киргизии в пересчете на валюту Казахстана по состоянию на начало октября 2021 года.

Казахстан - единственная из стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кто сохранил в этом году госрегулирование оптовых цен на СУГ, однако власти страны поэтапно увеличивают биржевые продажи пропан-бутановых фракций, рассчитывая, что рыночные механизмы защитят страну от дефицита.

Доля продажи СУГ по регулируемым ценам в начале года составляла 75% от общего объема поставок на внутренний рынок, но снизилась до 25% в декабре благодаря увеличению биржевых торгов. С апреля 2020 года по 1 марта 2021 года розничные цены на СУГ также регулировались для поддержки населения в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

В октябре-ноябре наблюдался ажиотаж и рекордные цены на биржевых торгах республики на фоне резкого роста мировых котировок СУГ.,,

Ниже представлен график сравнения цена на СУГ на бирже Казахстана и на основных экспортных направлениях, в $ за тонну:

Пока доля оптовых цен на СУГ, контролируемых правительством, была значительная, автогаз стоил на 50-60% дешевле самого популярного на рынке республики бензина А-92.

Ниже представлен график сравнения цен на автогаз и автобензин А-92 в Казахстане, в тенге за литр:

Темп роста розничных цен на автогаз ускорился с середины лета, и его стоимость взлетела в среднем до 113 тенге за литр к 7 декабря с 71 тенге за литр в начале июня, рост с начала года составил 76%, по данным Refinitiv Kortes.

Такое повышение обусловлено резким увеличением биржевых цен, достигших максимума в ноябре - 175.000 тенге за тонну ($405) с НДС на FCA НПЗ.

Средневзвешенная оптовая биржевая цена СУГ в Казахстане в ноябре выросла до исторического рекорда 152.194 тенге за тонну ($353) на FCA НДС, по данным биржи Евразийская торговая система, оставшиеся 30% распределялись потребителям по регулируемой цене 43.345 тенге за тонну с НДС ($100).

Источник - investing.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639632000
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