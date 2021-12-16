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Англия готова воевать с Россией... за Донбасс, - Д.Минин
09:10 16.12.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 16.12.2021
Англичанка будет гадить по-крупному
Традиции британского интригантства Лондоном не забыты

Как-то известный британский писатель Малколм Брэдбери изрек: "Я люблю англичан. Они обладают самым суровым кодексом безнравственности в мире".

Этот афоризм вполне подходит в качестве пролога к любым размышлениям о деятельности британских политиков. И уж совсем без него не обойтись в рассмотрении целей Британии на Украине.

Рассматривая неугомонную деятельность США и Великобритании в этой республике, большинство аналитиков традиционно берут за аксиому мысль о том, что англосаксы создают здесь плацдарм для гибридной войны против России, которая, если дать им волю, приведет к серьезным геополитическим потерям русских. Едва ли стоит подвергать сомнению такой вывод, но следует разобраться, какую роль каждый из лидеров англоязычного мира при этом выполняет.

Как видно, США, заявляя о своих планах "защищать украинскую демократию", вовсе не грозят большой войной России. Они накачивают Украину оружием, но не завозят туда контингенты своих военнослужащих. По словам Байдена, в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки", расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). Байден пояснил, что в отношении этих государств у США есть "священное обязательство" защищать их от любого нападения со стороны РФ.

При этом Вашингтон "продолжит предоставлять украинскому народу оборонные возможности".

"Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными", – уточнил Байден. Он не рассматривает возможность применения армии для защиты Украины от России.

Хотя, конечно, мелкая натовская подтанцовка в виде прибалтийских республик или Польши склонна побряцать отсутствующим у нее ядерным оружием, но всерьез ее никто не воспринимает.

А вот англичане будто бы не боятся "горячей" войны с Россией. Их военная активность на Украине сводится к конкретной подготовке боевых позиций. Они создают на Украине военную инфраструктуру. Похоже, для них это не только будущий плацдарм гибридной войны, но и опорная территория для проецирования военной силы.

"Ну и что? – спросит досужий наблюдатель. – Пусть тратят свои фунты стерлингов и проецируют сколько угодно. Ни сопредельная суша, ни прилегающие акватории не могут быть использованы Лондоном для серьезных военных авантюр".

Согласимся с такой мыслью. Но все же, для чего англичане все это делают? Например, в Очакове и Бердянске они планируют построить две военно-морские базы. Строительство будет осуществляться в рамках реализуемой совместно с Великобританией программы кредитования на 1,7 млрд. евро.

Помимо этого, английские солдаты уже прибыли в Очаков для усиления украинского 73-го морского центра специальных операций. Якобы это подразделение британского спецназа будет размещено в расположении отряда национальной гвардии "Азов". Цели британского спецназа также неизвестны, но в ближайшее время подразделения британских и украинских военных будут переброшены в Донбасс.

В дальнейших планах значится переброска на Украину еще 600 британских военнослужащих. Похоже, они будут принимать участие не только в обучении украинских военнослужащих, но и вполне могут попытаться штурмовать позиции ДНР и ЛНР, тем более что речь идет о переброске на Украину и британской военной техники.

Официальный Лондон пока что не комментирует свои действия.

Известное присловье "англичанка гадит" приписывается генералиссимусу А.В. Суворову, который видел за европейскими войнами тень Лондона. Это была эпоха долгосрочных дипломатических игр и скрытых интриг, которые позволяли Англии добиваться своих целей в Европе. Игра на противоречиях континентальных европейцев и искусное интриганство были при этом главными козырями англичан. И сегодня создается впечатление, что прежние традиции Лондоном не забыты.

Зачем Лондону нужны хорошо подготовленные и оснащенные войска спецназа Украины? Зачем он создает там базы? Сегодня мы можем наблюдать лишь начало этой деятельности, но кто исключит, что через пару лет возникнет реальная опасность диверсионных нападений на уязвимую инфраструктуру РФ по периметру украинской границы? Здесь фантазии диверсантов предоставляется большой простор. Это атаки на Крымский мост, на суда ВМФ и гражданского флота в Черном море, подрыв линий жизнеобеспечения и транспортных артерий, уничтожение самолетов гражданской авиации.

Возникает вопрос: неужели это англичанке нужно только для того, чтобы гадить из удовольствия, или за такими планами кроется нечто большее?

Давайте, например, спросим себя, какие последствия возникнут для кандидатов от партии власти во время президентских выборов в РФ в 2024 г., если от атак украинского спецназа обрушится колоссальный Крымский мост?

– Что повлечет за собой для крымской власти уничтожение источников питьевой воды?

– Какой эффект повлекут удачные рейды украинского спецназа против военных частей ЛДНР?

Неизвестно, породят ли они выгодные Лондону политические результаты в России, но не лишним будет предположение и о том, что создаваемая структура рассчитана на то, что у РФ однажды закончится терпение и она захочет одним хлопком прекратить это издевательство.

Вот тут-то англичанка и получит искомый результат: Россия начала агрессию против Украины! Англосаксы попытаются использовать все международные последствия такого акта в свою пользу. Начнется новая попытка ослабления и развала России.

Нет, не зря генералиссимус А.В. Суворов подозревал Англию в самых мерзких качествах.

Источник - fondsk.ru
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