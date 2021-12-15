 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.12.2021
09:32  Откроем глаза.., - Мирзиеев заметил взрыв в Денау
09:28  Прослушивают и следят. Казахстан использует шпионскую программу Pegasus (видео)
09:19  Как Китай стал сверхдержавой после распада Советского Союза, - Рид Стэндиш
09:18  КазЭксперты не унимаются. Ждет ли сибирские реки поворот в ЦентрАзию (веб-конференция 17/12, анонс)
09:13  AUKUS и грядущие войны в Азии, - А.Игнатьев
09:10  Англия готова воевать с Россией... за Донбасс, - Д.Минин
08:20  Казахстанские экспортеры пилят СУГ, на котором сидит внутренний рынок

07:56  Рухшона Эмомали (третья дочь Рахмона) назначена послом Таджикистана в Англии
07:51  Гендерный казус Акаева. КырЦИК изменил правила голосования... задним числом, после выборов
07:35  Мирзиеев улетел к другу Муну. В Сеул
07:34  ХМАО - первый регион России запретил мигрантам работать таксистами и водителями
02:29  Узбекистан выпускает в обращение новые банкноты в 50 и 100 тысяч сумов
02:25  Проблема бездомных животных в Таджикистане. Что думают сами жители? - З.Азорабекова
02:23  Wall Street Journal: упадок России и Китая вынудит их начать войну с Западом
00:52  Средняя зарплата мигранта в России - 47,1 тысячи рублей
00:51  Угроза войны Израиля с Ираном рассчитана на Россию и Запад, - Д.Моисеев
00:48  Россия и Китай создают единый фронт против Запада, - Владимир Скосырев
00:42  Торговля надеждой. Как евросказка превращается в идеальный манипулятор для прозападных политиков, - С.Князев
00:33  Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская? - Д.Ашимбаев
00:29  Россия протянула Китаю спину, - Сергей Строкань
00:20  Куда идем мы с пятачком... Чем заняты депутаты Казмаслихатов, - А.Бектенова
00:12  ОДКБ: союз не без вопросов. Почему Россия обозначает "красные линии" в одиночку? - А.Балиев
00:11  Таджикистан заработал $93,5 млн за счет экспорта электроэнергии соседним странам
Среда, 15.12.2021
20:19  Дали Даше. Навалочка получила за Навала премию Сахарова
20:08  Имплементация, профанация, долбанация... К итогам переговоров Козак-Донфрид
19:16  Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"
14:56  Как потеплеет, США отправят ИГИЛ* к Донецку и Луганску
14:55  Американские демократы ненавидят русских потому что они белые и не дают себя грабить, - Wall Street Journal
14:18  Путин и Си Цзиньпин договорились создать "независимую (от Запада) финансовую инфраструктуру"
14:01  Россия сдает Таджармии свои военные городки и технику в Кулябе и Муминабаде
13:40  Они размножаются. Афро-американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены
12:43  Путин прибудет в Пекин на Олимпиаду без флага и гимна. Умней позора не придумать
12:39  Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти? - Е.Ким
12:30  30 лет перемен: куда шел и куда пришел Казахстан, - М.Утеубаев
12:23  La Stampa: западная демократия гибнет не из-за Путина
12:19  The Times: если НАТО продолжит экспансию, Россия применит запрещенное оружие
12:11  В УзбАрмии введен новый знак отличия - "Довюрак жангчи"
12:09  В Кыргызстане с января 2022 года начнется пенсионная реформа. Песец последним кыргызам, - "МК"
12:06  Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
12:03  Кто такие соотечественники, - Валерий Коровин
11:25  Свои и чужие. Кто и как "приватизировал" КазАкадемию спорта и туризма, - Б.Мансуров
10:23  В Казахстане продолжают "декоммунизировать" топонимы - пал Октябрьский район Караганды
09:08  Пашиняна заставляют "сдаться" Алиеву, - И.Джорбенадзе
08:13  Кремляндия. Уволен глава Росстата Смелов - проведший перепись населения РФ с охватом "более 100%"
08:06  ЗамМВД Украины грузин Гогилашвили разоблачен как наркодилер, уголовник и... гражданин России. Бывает...
08:00  Нужен ли этический кодекс искусственному интеллекту? - Федор Гиренок
07:57  Экс-начальнику Следкома МВД Киргизии Айткурманову проломили череп в 6.00 на улице - свидетелей и виновных нет...
07:53  Путин все о чем-то переговаривается с Макроном, с тапками не пробовал?
07:45  Скончался маршал Ким Ен Чжу - младший брат генералиссимуса Ким Ир Сена
07:38  Правь, Евразия! - Виталий Аверьянов
00:53  Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию, - Андрей Манчук
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
AUKUS и грядущие войны в Азии, - А.Игнатьев
09:13 16.12.2021

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 15.12.2021 |
Новый военный блок для англосаксов в Восточном полушарии
Сквозь НАТО проходят линии глубокого внутреннего разлома

9 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что создание военного блока AUKUS (англ. аббр. от Australia, United Kingdom, United States) является дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок АУКУС создает предпосылки для распространения ядерных технологий. Создание атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за региональное доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира", - отметил Герасимов на брифинге перед военными атташе. Также он подчеркнул, что Россия выступает "за многосторонние механизмы обеспечения безопасности в регионе с учетом интересов всех государств".

США, Британия и Австралия создали второй после НАТО западный военный блок AUKUS осенью этого года. Этот пока тройственный военно-политический союз уже фактически дал старт обновлению англосаксонского мира, который в свое время поспешили хоронить после прихода к власти в США Д.Трампа. В перспективе к новому военному альянсу могут присоединиться Канада и Новая Зеландия. Также весьма вероятно, что AUKUS включит в свою орбиту Японию, Южную Корею и Индию. Расширяя блок таким способом, Вашингтон будет де-факто сколачивать антикитайскую коалицию. Одной из целей, наряду со сдерживанием растущего влияния КНР, является военно-экономическая перегрузка "присмотра" англосаксов за континентальной Европой. Помимо этого, AUKUS создается под планируемый конфликт Китая и Тайваня (под данным предлогом можно будет также ввести военное положение в Австралии и зачистить набирающие на этом континенте силу протесты против принудительной вакцинации).

Фото: junex.ca

Именно поэтому пакт сосредоточен, прежде всего, на военном потенциале. В рамках альянса Военно-морской флот Австралии должен впервые получить возможность строить атомные многоцелевые подводные лодки. Обладая высокой скрытностью и мощным вооружением, они должны будут доминировать в Индийском океане с целью "предотвращения прорыва" мощного китайского флота в случае военного конфликта в регионе. AUKUS также включает сотрудничество в области "кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей".

Уже сегодня AUKUS – это две ядерные страны, целый континент, огромные армии и ВПК. Совокупное население 450 млн. человек и ВВП в $27 трлн. против $15 трлн. у Китая и $17 трлн. у Евросоюза. Даже полностью объединенной континентальной Европе противопоставить новому гиганту просто нечего (кроме пресловутой борьбы против "изменения климата"). Создание англосаксонского военного альянса уже привело к тому, что Австралия расторгла контракты о строительстве подлодок на суммы 66 миллиардов долларов с Францией в пользу создания атомных субмарин. О том, в каком шоке пребывает Евросоюз, свидетельствуют переданные Евроньюс и BBC оценки МИД Франции ("Это удар в спину") и Еврокомиссии ("Теперь Европа может рассчитывать только на себя").

По сути, континентальную Европу оставляют как бы наедине с Россией и военной "многополярностью", на всякий случай пока страхуемой НАТО, финансируемым и контролируемым из Вашингтона и Лондона. (Именно поэтому в последнее время европейские политики все громче заявляют о необходимости создания независимых от альянса вооруженных сил Евросоюза). Ранее Берлин и Париж могли воздействовать в военном смысле на соседей по ЕС через руководство НАТО. Теперь же их подталкивают к необходимости взаимодействия напрямую с другими региональными державами, ориентированными более проамерикански, чем проевропейски, в первую очередь с Польшей и Турцией, у которых свои интересы, особенно на постсоветском пространстве.

То, о чем заявил начальник Генштаба ВС РФ, – это событие, которое может стать знаковым на десятилетия. Сегодня англосаксы в лице США и Великобритании сворачивают свое открытое военное присутствие в Центральной Европе (Германия), в Центральной Азии (Афганистан) и Ближнем Востоке (Ирак). В этих регионах реальных противников глобального масштаба у них больше нет. Теперь главный соперник и конкурент – Китай – находится в другой части света – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому сюда и стремятся перенести всю мощь англосаксонского мира, до недавнего времени ассоциировавшуюся с блоком НАТО, а теперь оформляющуюся в виде нового военного блока AUKUS.

В этом раскладе России будут пытаться навязать "выбор без выбора" в виде присоединения к одному из центров силы и противопоставления объединенной Европе. Как известно, в прошлом веке, во время двух мировых войн, Россия становилась партнером именно англосаксов. КНР в нынешнем раскладе готовят роль тогдашней Германии, недовольной разделом мирового геополитического пирога без ее участия. Все это, наряду с оставлением ЕС без американского попечения, дает России уникальный шанс многовекторности как на западе (в Европе), так и на востоке (в Азии).

На Востоке (в Азии) соседям по континенту уже известно, что AUKUS способен помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между АСЕАН и Китаем (об этом уже официально заявил глава департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников). Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев убежден, что из-за создания новых блоков, подобных AUKUS, "под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии". Поэтому, чтобы не допустить превращения AUKUS в дестабилизирующий фактор, Минобороны России активно взаимодействует с партнерами в АТР. По данным начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова, в истекающем году военное ведомство России уже приняло участие в совещаниях министров обороны государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), а также в мероприятиях по безопасности в рамках регионального форума АСЕАН.

Пока же австрийская Die Presse утверждает, что в настоящее время "западный оборонный альянс НАТО переживает настоящий экзистенциальный кризис". Австрия не входит в альянс, поэтому ее эксперты могут относительно свободно высказывать свое мнение о состоянии дел в этой организации. А они утверждают, что сейчас сквозь НАТО проходят линии глубокого внутреннего разлома. Самый глубокий раскол между европейцами и американцами обусловлен тем, что "хозяин Белого дома сбивает Европу с толку своими грубыми ходами вроде бегства из Афганистана или тайного формирования нового альянса с Австралией и Великобританией (AUKUS)".

В результате, по мнению Die Presse, "учитывая внутренние трения и внешние вызовы, сейчас перед Североатлантическим блоком открыты три пути: продолжать, как прежде, с горем пополам выкарабкиваться из кризиса, провести основательную реформу или распустить НАТО и сформировать из континентальных остатков новый европейский оборонный пакт".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639635180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК
- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?
- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
- Чем заняты депутаты маслихатов
- Кадровые перестановки
- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  