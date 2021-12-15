Прослушивают и следят. Казахстан использует шпионскую программу Pegasus (видео)

09:28 16.12.2021

Четверо активистов, не считая президента: за кем в Казахстане шпионит Pegasus



Скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного для слежки через мобильные телефоны, продолжается с лета этого года.



Pegasus - это шпионское программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group, специализирующейся на киберразведке. Изначально проект должен был использоваться для слежки за террористами и преступниками, но, как утверждают авторы расследования, более десяти государств взламывают при помощи Pegasus мобильные телефоны журналистов и общественных деятелей.







На основе этой программы спецслужбы получают полный доступ ко всем данным на устройствах пользователей, включая медиафайлы, контакты, встречи, GPS, почту и сообщения. Кроме того, Pegasus может прослушивать и записывать телефонные звонки и видео, управляя микрофоном и видеокамерой устройства. Это означает, что буквально копия вашего телефона со всеми его приложениями, фото и видео попадает в чужие руки и каждое ваше действие будет отслеживаться другими людьми.



Журналисты почти двух десятков организаций провели расследование и обнаружили список клиентов компаний и телефонных номеров, которые они отслеживают или планируют отслеживать при помощи шпионских программ. Эксперты регулярно публикуют имена мишеней Pegasus, и если вначале звучали имена высокопоставленных чиновников, правозащитников и журналистов, то теперь появились и имена гражданских активистов . На этот раз ими оказались четверо казахстанских активистов. Тамина Оспанова, Димаш Альжанов и Айзат Абильсеит 4 ноября получили предупреждение Apple о том, что "хакеры на службе правительства" могли атаковать их мобильные устройства.



Айзат – студентка второго курса медицинского вуза. Известие о слежке ее "ничуть не удивило", девушка сталкивается с ней не впервые, рассказала она Настоящему Времени.



"Тебе приходится с этим мириться, хоть это и не справедливо, но ты не можешь ничего сделать, потому что система вот такая. У меня сейчас такой стимул для того, чтобы, наоборот, стать еще сильнее, потому что я вижу, что наши действия на самом деле правомерны, мы ничего не нарушаем. Они не нравятся властям, и я не собираюсь отказываться от своих взглядов, я буду дальше бороться за свои права и права казахстанцев", – говорит Айзат.



Еще одно имя в списке - Димаш Алжонов. Политолог и представитель "Оян, Казахстан" говорит, что о шпионаже догадывался давно: телефон периодически зависал, а аккаунты в соцсетях то и дело пытался кто-то взломать. "Это касается не только политического активизма или оппозиционной деятельности, – говорит Димаш. – Изначально в этом списке был и действующий президент, и ряд высокопоставленных лиц в Казахстане. Я думаю, это создает опасность для всего общества. Люди не могут защитить ни свою личную информацию, ни свои персональные данные".



Всего в казахстанском списке мишеней Pegasus более 2 тысяч имен. Помимо президента, это премьер-министр Аскар Мамин и глава Алматы Бакытжан Сагинтаев. Обнародована лишь небольшая часть списка. "Власти Казахстана должны немедленно провести тщательное и прозрачное расследование этого электронного вторжения и привлечь к ответственности виновных в незаконном слежении за активистами", – заявили в Amnesty International.



"Этот кейс дополняет все накапливающийся объем доказательств того, что правительства по всему миру выбирают шпионское ПО NSO для того, чтобы заставить замолчать общественных активистов и подавить инакомыслие. Государства по всему миру должны немедленно ввести мораторий на экспорт, продажу и использование оборудования для электронной слежки, пока не будет создана общая для всех нормативная база, соответствующая правам человека", – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.



Власти Казахстана публикации о слежке с использованием программного обеспечения Pegasus не комментируют. Летом этого года пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что вопрос рассматривается, однако больше информации представлено не было. Комитет национальной безопасности и МВД тоже молчат. Разработчики же Pegasus заявляют, что именно власти Казахстана должны были получить контроль за использованием этой программы в стране.



Правозащитники обещают и далее публиковать имена людей, чьи устройства были атакованы с помощью Pegasus.