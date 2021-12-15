Откроем глаза.., - Мирзиеев заметил взрыв в Денау

09:32 16.12.2021

Президент прокомментировал взрыв в торговом центре в Сурхандарье

В ходе сегодняшнего видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев прокомментировал взрыв в торговом центре в городе Денау Сурхандарьинской области.



Фото: Социальные сети

Как передает корреспондент Kun.uz, глава государства поручил премьер-министру в течение месяца провести соответствующую инвентаризацию и по результатам принять решение.



"Инцидент в Денау должен открыть нам всем глаза. Каждый хоким, прокурор, органы внутренних дел, национальная гвардия, МЧС и другие ведомства должны установить системный контроль на своих территориях. Все должны соблюдать технические стандарты, соблюдать правила пожарной безопасности. Все должно решаться в рамках закона. Бог уберег, сколько еще людей могло пострадать. Чтобы было бы, если бы инцидент произошел днем?", - сказал он.



Глава государства поручил обнародовать детальную информацию об инциденте.



"Объясните все по телевидению. Скажите, что в Денау была такая ситуация. Теперь каждый областной хоким будет лично отвечать за предотвращение таких случаев", - отметил президент.



В ходе совещания хоким Сурхандарьинской области сообщил, что причиной инцидента стала утечка газа.



Мирзиеев заявил, что по итогам расследования ответственные лица понесут наказание. Он также поручил премьер-министру в течение месяца провести соответствующую инвентаризацию и по результатам принять решение.



Напомним, в результате взрыва в торговом центре в Денау Сурхандарьинской области было повреждено 65 домов, в шести домах треснули стены, сделав их непригодными для проживания. В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела.