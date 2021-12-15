ИГ продолжает антиталибскую пропаганду, с прицелом на Ташкент, - Лукас Уэббер

16:25 16.12.2021

ИГ продолжает антиталибскую пропаганду, с прицелом на Ташкент

Подразделение "Исламского государства" (запрещен в РФ) в Афганистане использует уютные отношения "Талибана" (запрещен в РФ) с Узбекистаном как повод для антиталибской пропаганды.



Лукас Уэббер



В попытке ослабить новых правителей Афганистана, пропагандисты "Исламского государства" (ИГ) пытаются обратить внимание на потепление связей "Талибана" с соседними странами. В частности, боевики заявляют, что коварный Китай намерен продолжать подавлять мусульман. А теперь они обратили взор и на Узбекистан.



Региональное отделение ИГ – "Вилаят Хорасан" (ИГВХ) – выставляет "Талибан" как пуштунское этнонационалистическое движение, подрывая таким образом как его религиозный авторитет, так и статус правительства, представляющего всех афганцев, включая многочисленное узбекское население Афганистана. Себя же ИГВХ рисует как образование, преодолевающее этническую и клановую принадлежность, а также национальные границы.



По утверждениям "Исламского государства", новое правительство в Кабуле – не надежные лидеры, а одержимые властью "проститутки", власть которых мусульманам не на благо.



Этот аспект пропаганды ИГ зародился на фоне произошедшего в 2015 году раскола между "Талибаном" и "Исламским движением Узбекистана" (ИДУ), террористической группировкой, основанной в 1990-х годах с целью свержения правительства в Ташкенте. До этого они формально были союзниками на протяжении около 15 лет, но потом ИДУ присягнуло на верность "Исламскому государству". Возмущенные подобным предательством талибы развернули агрессивную охоту на членов ИДУ и в конечном итоге огнем и мечом прошлись по их пристанищу в провинции Забул.



Тогдашний лидер ИГВХ Хафиз Саид Хан сказал, что "вероломный, извращенный, националистический Талибан" устроил "преступную бойню" и подверг узбеков "мученической смерти", в том числе "беззащитных женщин и детей".



Его слова задали тон филиалам "Исламского государства" в Южной Азии, которые продолжают изображать "Талибан" как враждебную силу по отношению к этническим узбекам – как выходцам из Узбекистана, так и узбекам Афганистана.



Теперь, когда талибы и Ташкент проводят регулярные встречи на высоком уровне для обсуждения вопросов торговли и гуманитарной помощи, Узбекистан стал все чаще фигурировать в пропагандистских материалах ИГ. Используя фото и видео с этих встреч, пропагандисты "Исламского государства", смешивая все в кучу, заявляют, что нападения "Талибана" на ИДУ в 2015 году были нападениями на всех узбеков. Сторонники ИГ утверждают, что отношения между "Талибаном" и Узбекистаном – свидетельство того, что талибы, объединившиеся со страной, печально известной подавлением мусульман, практикующих ислам вне установленных властями рамок, являются еретиками.



В последние месяцы представители медийной экосистемы ИГ в Южной Азии – разношерстной сети официальных отделений ИГ, неформальных сторонников "Вилаята Хорасан" и "Вилаята Хинд" (ячейки ИГ в Индии), а также других онлайн-сторонников, говорящих на разных языках – продвигают данный нарратив, используя, в частности, два изображения. Первое – это фотография с состоявшейся в ноябре 2018 года в Москве встречи между талибами и региональными дипломатами, включая представителя президента Узбекистана в Афганистане Исматуллу Иргашева. Второе – фото того, как узбекский чиновник надевает чапан на высокопоставленного представителя "Талибана" муллу Барадара во время его визита в Узбекистан в августе 2019 года.



Например, московская фотография фигурировала в опубликованном в мае 2021 года видео ИГВХ на пуштунском языке, посвященном убийству узбекских боевиков талибами. Позже материалы из данного видео использовались в изготовленных сторонниками ИГ в Бенгале листовках с резкой критикой отношений "Талибана" с государствами Центральной Азии.



Подобные нападки – с утверждениями, что убийство узбекских мусульман делает "Талибан" отступниками, – продолжаются до сих пор. В конце прошлого месяца видный сторонник ИГВХ осудил на урду в Telegram "зверские" убийства талибами "ни в чем не повинных узбекских беженцев", включая женщин и детей.



"Исламское государство" привлекало боевиков-узбеков с первых дней существования этой джихадистской группировки: сотни, если не тысячи, их стекались из Узбекистана, чтобы присоединиться к "халифату" в Сирии и Ираке. Установлена причастность связанных с ИГ узбеков к террористическим актам в Нью-Йорке, Стамбуле, Стокгольме и других местах.



Развернутая ИГВХ кампания не ограничивается медиа-пространством. Эта группировка часто берет на себя ответственность за дерзкие акты насилия внутри Афганистана, включая взрывы в мечетях в последние месяцы, в результате которых погибло множество людей. Кроме того, в рамках развернутой "экономической войны" против "Талибана" ИГВХ также устраивают атаки на линии электропередач, по которым в Кабул идет электричество из Центральной Азии.



Учитывая эту враждебность, Узбекистан продолжает подвергаться угрозе нападений со стороны ИГВХ и вдохновленных им боевиков. Власть в Афганистане, возможно, и сменилась, а проблема с исламскими боевиками на южных рубежах Узбекистана осталась.



Лукас Уэббер - исследователь, занимающийся проблемами геополитики и действующих насильственными методами негосударственных субъектов. Он является одним из основателей и редактором сайта Militantwire.com.