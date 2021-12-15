 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.12.2021
21:34  Бывший президент Афганистана Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани
21:10  Экс-министр ДНР Стрелков призвал Чубайса покинуть Россию. Пока жив...
20:27  Казахстан. Обезглавленная история, - Сергей Кожемякин
19:44  Бывший начальник финуправления Внутренних войск Киргизии задержан по делу о присвоении 33,9 млн сомов
19:00  Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума - 15,21 лиры за $1
18:42  Кто станет новым президентом Ливии? - Джон Доу
16:27  Зачем протестующие казахи осаждают китайское посольство в Нур-Султане? - eurasianet.org

16:25  ИГ продолжает антиталибскую пропаганду, с прицелом на Ташкент, - Лукас Уэббер
16:10  Холод в хату: на Украине начались отключения электричества
09:32  Откроем глаза.., - Мирзиеев заметил взрыв в Денау
09:28  Прослушивают и следят. Казахстан использует шпионскую программу Pegasus (видео)
09:19  Как Китай стал сверхдержавой после распада Советского Союза, - Рид Стэндиш
09:18  КазЭксперты не унимаются. Ждет ли сибирские реки поворот в ЦентрАзию (веб-конференция 17/12, анонс)
09:13  AUKUS и грядущие войны в Азии, - А.Игнатьев
09:10  Англия готова воевать с Россией... за Донбасс, - Д.Минин
08:20  Казахстанские экспортеры пилят СУГ, на котором сидит внутренний рынок
07:56  Рухшона Эмомали (третья дочь Рахмона) назначена послом Таджикистана в Англии
07:51  Гендерный казус Акаева. КырЦИК изменил правила голосования... задним числом, после выборов
07:35  Мирзиеев улетел к другу Муну. В Сеул
07:34  ХМАО - первый регион России запретил мигрантам работать таксистами и водителями
02:29  Узбекистан выпускает в обращение новые банкноты в 50 и 100 тысяч сумов
02:25  Проблема бездомных животных в Таджикистане. Что думают сами жители? - З.Азорабекова
02:23  Wall Street Journal: упадок России и Китая вынудит их начать войну с Западом
00:52  Средняя зарплата мигранта в России - 47,1 тысячи рублей
00:51  Угроза войны Израиля с Ираном рассчитана на Россию и Запад, - Д.Моисеев
00:48  Россия и Китай создают единый фронт против Запада, - Владимир Скосырев
00:42  Торговля надеждой. Как евросказка превращается в идеальный манипулятор для прозападных политиков, - С.Князев
00:33  Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская? - Д.Ашимбаев
00:29  Россия протянула Китаю спину, - Сергей Строкань
00:20  Куда идем мы с пятачком... Чем заняты депутаты Казмаслихатов, - А.Бектенова
00:12  ОДКБ: союз не без вопросов. Почему Россия обозначает "красные линии" в одиночку? - А.Балиев
00:11  Таджикистан заработал $93,5 млн за счет экспорта электроэнергии соседним странам
Среда, 15.12.2021
20:19  Дали Даше. Навалочка получила за Навала премию Сахарова
20:08  Имплементация, профанация, долбанация... К итогам переговоров Козак-Донфрид
19:16  Рос-олигарха Федяева сволокли в кутузку за аварийное убийство шахтеров "Листвяжной"
14:56  Как потеплеет, США отправят ИГИЛ* к Донецку и Луганску
14:55  Американские демократы ненавидят русских потому что они белые и не дают себя грабить, - Wall Street Journal
14:18  Путин и Си Цзиньпин договорились создать "независимую (от Запада) финансовую инфраструктуру"
14:01  Россия сдает Таджармии свои военные городки и технику в Кулябе и Муминабаде
13:40  Они размножаются. Афро-американская олимпийская чемпионка раскрыла беременность своей русской жены
12:43  Путин прибудет в Пекин на Олимпиаду без флага и гимна. Умней позора не придумать
12:39  Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти? - Е.Ким
12:30  30 лет перемен: куда шел и куда пришел Казахстан, - М.Утеубаев
12:23  La Stampa: западная демократия гибнет не из-за Путина
12:19  The Times: если НАТО продолжит экспансию, Россия применит запрещенное оружие
12:11  В УзбАрмии введен новый знак отличия - "Довюрак жангчи"
12:09  В Кыргызстане с января 2022 года начнется пенсионная реформа. Песец последним кыргызам, - "МК"
12:06  Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
12:03  Кто такие соотечественники, - Валерий Коровин
11:25  Свои и чужие. Кто и как "приватизировал" КазАкадемию спорта и туризма, - Б.Мансуров
10:23  В Казахстане продолжают "декоммунизировать" топонимы - пал Октябрьский район Караганды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Зачем протестующие казахи осаждают китайское посольство в Нур-Султане? - eurasianet.orgЗачем протестующие казахи осаждают китайское посольство в Нур-Султане? - eurasianet.org
16:27 16.12.2021

Казахстан: протесты против политики Китая длятся уже 300 дней, несмотря на противодействие властей
Некоторые протестующие тратят большую часть своей пенсии на ежедневные поездки на пикеты у китайского консульства.

Данияр Молдабеков и Назерке Курмангазинова

Эта сцена в Алматы повторяется каждый день кроме воскресенья.

Сотрудники полиции – которых часто бывает больше, чем пикетчиков, – блокируют часть улицы, где расположено китайское консульство.

Пикетчики выстраиваются в шеренгу у кордона с плакатами с фотографиями своих родственников, находящихся в заключении в Синьцзяне.

Затем они по очереди выступают с эмоциональными призывами освободить их близких, и по окончании каждого выступления все вместе скандируют "Бостандык!" (свобода). Один из участников снимает все на видео для социальных сетей.

Через некоторое время вперед выходит полицейский с громкоговорителем, чтобы сказать протестующим, что митинг является несанкционированным и, следовательно, незаконным.

Если они отказываются разойтись, полиция часто задерживает их.

4 декабря они отметили 300-й день протестов за освобождение родственников в Синьцзяне, где проживает около 1,5 миллиона этнических казахов и где за последние пять лет, как считается, более миллиона граждан Китая, в основном мусульмане, подверглись произвольным задержаниям в той или иной форме.

Число участников пикета обычно составляет 5-15 человек, как правило этнических казахов, эмигрировавших из Китая в течение последних нескольких лет.

Одним из постоянных участников является Халида Акитхан. 4 декабря она как обычно проснулась в 6:30 утра, чтобы приехать сюда на маршрутном такси из своего села Шамалган.

Развернутые Пекином в Синьцзяне репрессии коснулись семьи Акитхан самым трагичным образом: трое из четырех ее сыновей были отправлены за решетку отбывать длительные сроки заключения.

Троих ее невесток тоже задержали, в результате чего как минимум четверо из более чем десятка ее внуков временно оказались в детдоме.

Затем невесток отпустили, но они продолжают находиться под пристальным наблюдением, в результате чего Акитхан уже многие годы не может увидеться или хотя бы поговорить с внуками.

Ее муж умер в 2018 году от проблем со здоровьем, которые она связывает со стрессом из-за ареста их сыновей.

"Я трачу большую часть своей небольшой пенсии на дорогу, чтобы добраться сюда, поэтому мне не хватает денег на лекарства, – сказала Акитхан Eurasianet.org сквозь слезы. – Я приезжаю сюда, даже когда болею".

Когда в центре Алматы действовал офис незарегистрированной правозащитной организации "Атажурт", ее члены помогали Акитхан писать письма в Министерство иностранных дел по поводу ее детей. Но на свои обращения она получала сухой и короткий ответ, что ее сыновья являются гражданами КНР и Казахстан не может вмешиваться во внутренние дела этого государства.

"Атажурт" была известна тем, что беспрестанно публиковала видеосвидетельства, документирующие тяжелое положение жертв Синьцзяна. Эти видеоролики, несомненно, способствовали волне освобождений во второй половине 2018 года и первой половине 2019-го.

Но организация подверглась серьезному давлению после того, как в 2019 году ее лидер Серикжан Билаш оказался под прицелом властей, и с тех пор она уже не та.

Кроме того, в сентябре Казахстан депортировал исследователя, который в сотрудничестве с "Атажурт" создал крупнейшую базу данных о репрессиях в Синьцзяне.

Некоторые пикетчики жалуются, что Казахстан относится к ним, как к политическим оппонентам.

Когда после акции в конце ноября полиция задержала четырех пикетчиков на несколько часов, основной темой допросов было то, не был ли пикет как-то связан с запрещенными оппозиционными движениями, сообщил Eurasianet.org один из пикетчиков на условиях анонимности.

Гульфия Казыбек, мать которой отбывает в Синьцзяне срок за религиозные преступления, потребовала большего от властей страны, которую она теперь зовет домом.

"Отправьте мою мать [в Казахстан] жить с семьей и прекратите геноцид", – выкрикивала она во время юбилейного пикета 4 декабря, назвав происходящее словом, которое также звучало и из уст некоторых западных лидеров. – Правительство Казахстана, помогите нам, вместо того чтобы задерживать нас и увозить на своих машинах!"

Но ее мольба осталась без внимания.

Буквально через несколько минут после того, как она закончила говорить, Казыбек затолкали в одну из полицейских машин. Как она рассказала Eurasianet.org, через несколько часов после того, как пикетчиков освободили без предъявления обвинений, она почувствовала слабость.

Многих задерживали по 10 и более раз.

Байболат Кунболат, который добивается освобождения своего брата, с момента начала протестов уже дважды оказывался в тюрьме – сначала на 10 суток, а потом на 15.

Штрафы назначают редко, но учитывая, что их размер составляет четыре миллиона тенге (9 200 долларов), они способны очень больно ударить по карману. Как сказала Eurasianet.org Гаухар Курманалиева, родственник которой Аскар Азатбек является гражданином Казахстана, но отбывает срок в Китае по обвинениям в шпионаже, протестующие платят штрафы, занимая у друзей или собирая пожертвования.

По ее словам, обжаловать решения суда бесполезно. Пикетчики пообещали, что если их снова оштрафуют, они объявят голодовку.

Между тем Китай ясно дал понять, что крайне негативно относится к этим акциям.

После того, как Кунболат попросил представителя китайского посольства Гу Минга предоставить какую-нибудь информацию о деле своего брата, Гу сказал, что Пекин "обратится к правительству Казахстана, чтобы оно приняло меры против вас", если Кунболат продолжит действовать "как пешка антикитайских сил".

По словам Кунболата, Гу также сказал ему, что из-за его действий у его тети и дяди, живущих в Синьцзяне, могут начаться проблемы.

В марте посол Китая Чжан Сяо обсудил касающиеся Синьцзяна вопросы с заместителем министра иностранных дел Шархатом Нурышевым. Чжан сказал Нурышеву, что "родственники обратившихся являются гражданами КНР и отбывают наказания, связанные с нарушениями законодательства страны", говорится в сообщении казахстанского МИДа.

Казахстан не критикует Китай за проводимую Пекином в Синьцзяне политику, но, в отличие от России, Узбекистана и Таджикистана, он также не стал и подписывать совместные заявления в ООН в поддержку этой политики.

Президент Касым-Жомарт Токаев, который свободно владеет китайским и хорошо относится к КНР, затронул эту проблему лишь однажды, когда в 2019 году сказал в интервью "Немецкой волне", что опасения по поводу обращения с казахами в Синьцзяне "намеренно раздуваются".

"Казахстан не должен стать территорией глобального антикитайского фронта", – сказал он тогда.

Данияр Молдабеков и Назерке Курмангазинова являются работающими в Алматы журналистами.

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639661220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК
- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?
- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
- Чем заняты депутаты маслихатов
- Кадровые перестановки
- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  