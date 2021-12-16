Кто станет новым президентом Ливии? - Джон Доу

18:42 16.12.2021

Джон

Доу



16 декабря 2021



24 декабря в Ливии должны пройти президентские выборы, которые, по мнению ООН и ряда иностранных государств (включая США и Россию), должны положить конец политическому кризису, который продолжается в стране с 2011 года. Спустя 10 лет после убийства Муаммара Каддафи к власти в стране может прийти его сын – Сейф аль-Ислам, однако примет ли страна нового президента или выборы станут прологом к новой гражданской войне – неизвестно. Тем более что желающих взять власть в стране – в избытке.

После того, как в 2011 году коллективный Запад, поддерживающий отряды радикальных исламистов, смог свергнуть режим Каддафи в Ливии, страна на долгие годы превратилась в зону вечной нестабильности. Победители режима Каддафи так и не смогли поделить власть между собой. Соратники свергнутого вождя ливийской Джамахирии также отказались принять новое правительство, а окончательно усугубили ситуацию многочисленные группировки радикалов, пришедшие в Ливию из Сирии и Ирака.



Нынешняя Ливия может считаться единой страной только условно. Де-факто это территория, поделенная десятком различных вооруженных группировок. Некоторые из них сотрудничают друг с другом, некоторые действуют обособленно, и все воюют против всех. Международное сообщество и ООН признают в качестве правительства Ливии так называемое Правительство национального согласия (ПНС), первую скрипку в котором играет движение "Фаджр Ливия" ("Рассвет Ливии"). Фактически это ливийский филиал международного движения "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда-то именно боевики этой группировки стали главной ударной силой в боях против войск Каддафи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно ее руководители в итоге взяли власть в стране в свои руки.



Однако с таким "демократическим" решением согласились далеко не все. На выборах в Национальное собрание 25 июня 2014 года исламисты потерпели поражение, но не признали результаты голосования и взяли власть в свои руки силой. Депутаты палаты представителей оставили Триполи и перебрались в Тобрук, где создали альтернативное правительство и "Ливийскую национальную армию" - как противовес отрядам исламистов. Де-факто в стране сформировалось два правительства.



По замыслу ООН и ряда мировых держав, положить конец кровопролитной гражданской войне в Ливии должны всеобщие президентские выборы, дата проведения которых неоднократно переносилась. Однако пока что нет никаких оснований считать, что они вообще состоятся. В случае, если это все-таки случится, далеко не факт, что итоги выборов устроят все политические силы.



Летом 2021 года несколько ливийских СМИ провели социальные опросы населения. Респонденты должны были сказать, за кого они проголосуют на предстоящих выборах. Большинство ливийцев (от 52% до 60%) заявили, что будут голосовать за сына Муаммара Каддафи - Сейф-аль-Ислама Каддафи. Результат опросов невольно наводит на мысли о том, кто же, собственно, сверг вождя Ливийской Джамахирии в 2011 году, если народ, даже спустя 10 лет, выбирает его сына? Но это предмет отдельной дискуссии.



При жизни отца Сейф-аль-Ислам никогда не претендовал на какую-либо политическую роль. Как и другие дети Каддафи, он получил образование в Европе, блистал на светских мероприятиях и показах мод. В 2011 году он был арестован новыми ливийскими властями, приговорен к расстрелу, а затем отпущен по амнистии. С 2018 года Каддафи заявлял о своем желании принять участие в президентских выборах.



В случае, если голосование все же состоится, Сейф-аль-Ислам может рассчитывать на поддержку со стороны большинства ливийских племен, когда-то приведших к власти его отца. После того, как ливийский суд разрешил Каддафи участвовать в выборах, по всей стране прошли стихийные празднования среди бедуинов, уверенных в поддержке своего кандидата. Но примут ли Каддафи остальные политические силы в стране?



Вторым по популярности человеком в стране является командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, самостоятельно провозгласивший себя фельдмаршалом. И хотя в своей политической борьбе Хафтар делал ставку на бывших сторонников Каддафи, далеко не факт, что он согласится подчиниться новому правительству страны, которое, вполне возможно, не будет нуждаться в его услугах.



Третий из возможных победителей на выборах - один из лидеров Правительства национального согласия Фатхи Башага. За него готовы отдать голоса от 20% до 30% населения страны. Преимущественно - это жители Триполи и запада страны. Большинство из них являются сторонниками "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных группировок. И кажется крайне маловероятным, что они добровольно сложат оружие в случае победы Хафтара или Каддафи.



Именно они всячески пытались сорвать регистрацию Сейф-аль-Ислама в качестве кандидата на президентских выборах. И в случае чего они могут просто не признать итоги выборов, назвав их "сфабрикованными". 16 декабря 2021 года отряды радикалов попытались взять штурмом офис премьер-министра Ливии, требуя немедленной отмены президентских выборов.



Возможной гарантией того, что президентские выборы принесут Ливии долгожданный мир, могло бы стать полное разоружение всех без исключения конфликтующих сторон и группировок, которые бы согласились подчиниться ООН или некоему временному правительству. Однако в условиях Ливии это крайне маловероятно.



Не стоит забывать и про фактор влияния извне. В частности, Турция делает серьезную ставку на базирующееся в Триполи правительство страны и выступает решительно против избрания Каддафи. А очередной приход к власти "Рассвета Ливии" может встретить резкий отпор со стороны Египта.



Таким образом, ни один из лидирующих кандидатов на предстоящих ливийских выборах пока не выглядит как именно та фигура, что сможет положить конец насилию в стране. Возможно, что Каддафи удастся на какое-то время взять бразды правления в свои руки, однако, увы, никто не даст гарантий того, что он не повторит судьбы отца, который в свое время пользовался гораздо большей популярностью в народе.



Единственное, что могут принести выборы, - некоторую передышку народу страны, уставшему жить в условиях постоянной войны всех против всех. Но всегда останутся те, кто получает от такого положения вещей выгоду. А значит - через год или два страна может вновь рухнуть в пучину анархии и кровопролития.