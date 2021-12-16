Бывший начальник финуправления Внутренних войск Киргизии задержан по делу о присвоении 33,9 млн сомов

19:44 16.12.2021

16 декабря 2021



Предыстория: Генпрокуратура: Во Внутренних войсках присвоили 33,9 млн сомов. Возбуждено 5 уголовных дел

"Сводка" (АКИpress) – Задержан бывший начальник финансового управления Командования Внутренних войск МВД Талантбек Жоробеков. Информацию редакции "Сводка.АКИpress" 16 декабря подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Он проходит по делу о хищении крупной суммы денег во Внутренних войсках МВД. Так, Военная прокуратура установила, что 33 млн 946 тыс. 866 сомов, предназначенные на закупку продуктов питания и вещей для личного состава, были незаконно перечислены на подставные фирмы, а затем были присвоены.



Как рассказали в пресс-службе Внутренних войск МВД, капитан Жоробеков был задержан вечером 15 декабря. Он подозревается по ст.337 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.



Кроме этого, в пресс-службе отметили, что Жоробеков с сентября 2019 года по август 2021 года занимал должность начальника финансового управления, а затем был освобожден по личному заявлению.