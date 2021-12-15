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Казахстан. Обезглавленная история, - Сергей Кожемякин
20:27 16.12.2021

Казахстан. Обезглавленная история

В Казахстане уничтожают последние памятники Ленину и собираются заменить тысячи "чуждых" географических названий. Борьба с советским прошлым становится тем более ожесточенной, чем очевиднее неудачи в решении проблем страны.

Гнусное, но, к сожалению, обыденное для современного Казахстана событие произошло в день рождения Ленинского комсомола в Актюбинской области. Выйдя утром на работу, жители села Кенеса Нокина увидели изуродованный памятник Ленину.

Больше полувека этот монумент простоял у Дома культуры, став своего рода символом населенного пункта. Возмущенные люди обратились в органы власти с требованием наказать вандалов, но вандалами оказались… сами чиновники. В местной администрации заявили, что монумент давно пришел в негодность и представлял угрозу прохожим. А поскольку в реестр охраняемых объектов он не входил, было принято решение снести памятник. "При демонтаже он буквально стал рассыпаться на части, в результате откололась и упала голова памятника", - объяснили эти "радетели". На следующий день монумент был полностью уничтожен.

Это далеко не единственный пример расправы с памятью о советской эпохе. 5 ноября в городе Талдыкорган прошел республиканский семинар по ономастике с участием представителей правительства и региональных управлений развития языков. Гости делились достигнутыми успехами. Так, члены общественного объединения "Казахский язык" из Павлодарской области похвастались, что за последние пять лет в регионе переименовано 12 сел и свыше 600 улиц. Участники выступили за активизацию "возвращения исконных топонимов", для чего должен быть разработан специальный закон. Его отсутствие, однако, не тормозит процесс. Согласно плану, в ближайшие три года будут переименованы как минимум 4 тысячи населенных пунктов и улиц.

Антисоветизм в современном Казахстане тесно переплетен с русофобией. Недавно парламент страны одобрил поправки в законодательство, отменяющие обязательное дублирование визуальной информации на русском языке. Если прежде вывески, бланки, объявления, ценники, указатели, меню и т.д. должны были излагаться на двух языках, то теперь эта норма ликвидирована. Власти фактически пошли на поводу у скандально известных "языковых патрулей", требовавших от русскоязычных работников изъясняться на казахском языке.

Да это и неудивительно, учитывая такие факты, как назначение заместителем министра информации и общественного развития Аскара Умарова. Последний прославился своими националистическими высказываниями, среди которых, например, были такие обращения к русскоязычным гражданам: "Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как в иных странах колонизаторов, никто не гонит". А в бытность Умарова гендиректором государственного информационного агентства "Казинформ" там публиковались карты, на которых Омск, Оренбург и другие районы обозначались как часть Казахстана.

Наконец, в республике постоянно муссируется тема "преступлений Советской власти". Напомним, год назад в соответствии с президентским указом была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ее задачей объявлено "восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв". В число "невинно пострадавших" включаются абсолютно все - вплоть до бойцов Туркестанского легиона гитлеровского вермахта.

В последнее время комиссия развернула прямо-таки кипучую деятельность. Каждую неделю она проводит республиканские семинары, затрагивая тот или иной аспект "тоталитарного прошлого". На собрании, посвященном репрессиям против духовенства, с возмущением говорилось о проводившемся Советской властью вытеснении религии из системы ценностей. Свою лепту внесли представители православной церкви Казахстана, приглашенные на семинар. Они рассказали о репрессиях против служителей веры, которых "заживо сжигали и рубили шашками". При этом в комиссии признают, что фактическим материалом практически не располагают, поскольку большинство сведений "утеряны, уничтожены или засекречены".

В подобном ключе велось обсуждение темы беженцев, которые "спасались от агрессивной большевистской политики". Руководитель проектного офиса по сопровождению деятельности госкомиссии Сабыр Касымов утверждал, что "отряды ОГПУ, милиции и воинских частей, используя артиллерию, авиацию, пулеметы, пытались пресечь исход граждан за границу, беспощадно расстреливали невооруженных людей". Подобные домыслы не новы, они даже проникли в школьные учебники истории. Их первоосновой являются архивные сведения, вот только касаются они не преследования "безоружных людей", а борьбы с вооруженными восстаниями, которые духовенство и бывшие феодалы подняли в ответ на коллективизацию. Но "реабилитаторов" это нисколько не смущает. Они постановили создать специальную группу для подсчета людских потерь. "Мы не должны верить только сводкам… карателей о совершенных ими преступлениях. Думаем использовать методы математического моделирования", - заявил Касымов.

Кроме того, объявлено о необходимости реабилитировать всех, кто когда-либо боролся за свободу и независимость Казахстана "как с оружием в руках, так и на политическом и идеологическом фронтах". "О них мало кто знает. Поэтому очень важно и нужно возродить их подвиг, увековечить в Казахстане их имена", - призвали в комиссии.

Промежуточные итоги работы были подведены 6 ноября на республиканской научно-практической конференции. В принятой резолюции указывается на необходимость установления памятников жертвам репрессий, переименования в их честь улиц и издания соответствующих учебных пособий.

Секрет подобной активности лежит на поверхности. Положение большинства граждан остается тяжелым. Так, продовольственная инфляция в стране приблизилась к 12 процентам, что нивелирует номинальный рост доходов и не позволяет преодолеть их прошлогоднее падение. В результате, как выяснили социологи, 15 процентов граждан не могут, к примеру, позволить себе больше одной пары сезонной обуви. В этих условиях очень удобно переключить недовольство населения с реальных проблем и настоящих виновников на исторические вымыслы.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639675620
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