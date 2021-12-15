 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-министр ДНР Стрелков призвал Чубайса покинуть Россию. Пока жив...
21:10 16.12.2021

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков обратился к специальному представителю президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолию Чубайсу.

В своем обращении, которое Стрелков разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", он посоветовал Чубайсу покинуть Россию, последовав примеру "золотой судьи" Хахалевой.

"Неуважаемый Анатолий Борисович! Вся страна, весь народ знают, что Вы - редкостное по мерзости дерьмо, ворюга, взяточник и продажная тварь. Однако это не новость… Но недавний скандал с Вашей „панамой" - „Роснано" - поставил в крайне неудобное положение Ваших подельников по перекладыванию десятков миллиардов казенных рублей в частные карманы", - заявил бывший глава Минобороны ДНР.

При этом Стрелков добавил, что возбуждение уголовных дел против Чубайса является лишь вопросом ближайшего времени, поэтому высокопоставленному чиновнику стоит задуматься об отъезде из страны.

"Подумайте, Анатолий Борисович! В Израиле Вы будете жить припеваючи - и Вас никто никогда оттуда на расправу не выдаст. Вы спросите - „а какая польза от этого лично мне (автору обращения)"? - Так я отвечу: мне противно дышать с Вами одним воздухом в одной стране. А в возможность справедливого наказания Вас при жизни - все равно не верю", - резюмировал Стрелков.

Ранее Чубайс в ходе форума "Открытые инновации" сделал предсказание. По его словам, экономику России в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода.

"В энергии, как мне кажется, в следующие 30 лет произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте", - пояснил он.

При этом Чубайс добавил, что кроме "родной" для него электроэнергетики изменения коснутся жизни каждого человека.

Источник - svpressa.ru
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