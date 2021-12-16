Бывший президент Афганистана Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани

21:34 16.12.2021

16 декабря 2021



Боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул 15 августа нынешнего года по приглашению бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сам бывший афганский президент рассказал в интервью Associated Press.



Карзай с декабря 2001 года по 2014 руководил Афганистаном - до 2004 года в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного президента. Последние два года, до захвата страны талибами, он входил в состав делегаций, которые от лица официальных афганских властей вели переговоры с талибами о прекращении военных действий. В середине августа, когда боевики радикального движения подошли к афганской столице, Карзай находился в Кабуле.



В интервью Associated Press Карзай рассказал, что после бегства действующего на тот момент президента страны Ашрафа Гани из Кабула, о котором стало известно во второй половине дня 15 августа, он попросил талибов войти в столицу, чтобы "защитить население".



"В столице на тот момент вообще никого не осталось: ни официальных властей, ни начальника полиции, ни командиров воинских частей - никого. Я попросил талибов прийти и защитить население, оградить страну и город от хаоса, от нежелательных групп, которые, возможно, могли грабить страну, грабить магазины. То есть это был автоматический процесс замещения, вызванный неизбежностью", - сказал бывший афганский президент.



Боевики "Талибана" без боя взяли под свой контроль Кабул в ночь с 15 на 16 августа.



Ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что для Пентагона стало полной неожиданностью стремительное падение Кабула в результате массового дезертирства афганских сил безопасности и побега из страны президента Гани.



В настоящее время Гани вместе с семьей проживает на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Примечательно, что до сих пор он официально в отставку не подавал. В то же время исполняющим обязанности президента себя объявил бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который также находится за пределами своей страны.



Карзай по-прежнему живет в Кабуле. Появлялись сообщения, что он и бывший глава Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом.



Сам бывший президент и Абдулла никак не комментировали эту информацию, а представители "Талибана" опровергали ее. Тем не менее, Карзай периодически встречается с иностранными дипломатами и журналистами.