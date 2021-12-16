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    ЦентрАзия   | 
Второе рождение "Халифата": накануне реванша
00:16 17.12.2021

Джон
Доу

16 декабря 2021 |
Боевики группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировала деятельность сразу в нескольких регионах мира. Террористы совершили несколько дерзких нападений в Ираке, Сирии, Северной Африке. Ряд арабоязычных СМИ склонны считать, что группировка переживает "второе рождение" и в ближайшее время вновь заявит о себе как о мировой политической силе. Местные источники связывают рост активности с кризисом, который переживает Ближневосточный регион.
"Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переживает период упадка. После того как в 2017 году пали главные цитадели группировки - сирийский город Ракка и иракский Мосул - уцелевшие отряды боевиков ушли в глубокое подполье. Однако группировка не исчезла в одночасье. Уцелевшие отряды исламистов укрылись в горных труднодоступных районах Афганистана, в пустыне Сахара, на Синае, в Мозамбике, Нигерии и других регионах.

Но некоторые из боевиков предпочли остаться на территории "Ирака и Леванта" - региона, где группировка возникла в 2010-х годах. Наиболее многочисленные отряды боевиков скрываются в районе сирийской пустыни Джазира. Радикалы используют политическую нестабильность в стране и нехватку у сирийского правительства сил для тотального прочесывания всей пустыни. Группы боевиков атакуют конвои военной техники и гражданский транспорт, следующий по трассе Хомс - Пальмира - Дейр-эз-Зор, которая является единственной магистралью, соединяющей запад и центр страны.

В этом регионе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяет старую как мир тактику: ударил - убежал. В начале декабря 2021 года террористы напали на конвой автобусов, перевозивший работников одного из сирийских нефтяных месторождений. В результате нападения погибли 10 человек, а радикалы поспешно отступили и укрылись на своих базах в пустыне. Иногда несколько "спящих" группировок объединяются для нападений на крупные соединения сирийской армии и ополчения "Лива-аль-Кудс".

В Ираке декабрь тоже ознаменовался резким ростом активности боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу по всей территории страны. Исламисты совершили серию нападений на мирные населенные пункты в Иракском Курдистане. При этом боевики неоднократно провоцировали силы курдского ополчения на ответные действия, заманивая военные колонны в засады и подрывая армейскую бронетехнику. 7 декабря террористы организовали двойной теракт в городе Басра на юге Ирака. В результате нападения погибли 12 человек.

Нападения происходят на фоне глубокого политического и финансового кризиса, в котором находится регион Ближнего Востока. В Ираке ситуация осложняется тем, что ряд политических партий оспаривает итоги недавних парламентских выборов в стране и занимается созданием коалиций друг против друга. К счастью, пока что политическим силам в Ираке удается на время забыть о своей вражде и объединиться против общего противника.

В Курдистане отряды местного ополчения "Пешмерга" объединились с армией Ирака для проведения совместных антитеррористических операций. На юге страны военным помогает ополчение мусульман-шиитов "Аль-Хашд аш-Шааби". Однако вскоре ситуация может резко измениться. Власти Ирака давно требуют от шиитов разоружиться, те же на любую попытку давления отвечают переброской своих сил в Багдад. В случае, если новое правительство Ирака решит разоружить шиитское ополчение силой оружия, страна может оказаться на грани новой гражданской войны. Причем, как показывают события 2014−2015 годов, ополченцы зачастую воюют в разы лучше иракских солдат.

Любая политическая нестабильность, а тем более вооруженный конфликт может дать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шанс вновь взять часть регионов страны в свои руки. Тем более что жители центральных районов страны традиционно выступают как против властей в Багдаде, так и против мусульман-шиитов. Многие из них покорились правительству на словах, однако в случае появления нового халифата треугольник "Багдад - Тикрит - Рамади" может вновь полыхнуть, как это уже неоднократно бывало в недавнем прошлом.

Недавние нападения это не повод бить в набат, но в то же время это - недвусмысленный сигнал: терроризм на Ближнем Востоке не исчез. Он находится в глубоком нокауте, но вынашивает мечты о реванше. Поэтому всем политическим и военным силам региона стоило бы хотя бы на время забыть о внутренних противоречиях. Тем более, что даже небольшого обострения может хватить для того, чтобы нарушить установившийся в регионе шаткий мир и дать террористам второй шанс на построение нового "Халифата".

16 декабря 2021
Джон Доу

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639689360
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