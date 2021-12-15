 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США нагло не допускают к Олимпиаде рос-спортсменов
00:17 17.12.2021

Россиян не пустили в США на отбор к Олимпиаде, ОКР грозит юристами

Российские фристайлисты не могут въехать в США и Канаду для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2022 из-за отсутствия вакцинации препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Некоторые отборочные этапы Кубка мира уже состоялись без участия россиян, если так и продолжится, то наших спортсменов могут лишить Игр в Пекине. По этому поводу очень волнуются в Олимпийском комитете России.

В начале декабря стало известно, что российские фристайлисты пропустят североамериканские этапы Кубка мира из-за того, что вакцина "Спутник V" не признана ВОЗ, а следовательно, въезд в США и Канаду спортсменам из России запрещен. У Федерации фристайла страны просто не было возможности ревакцинировать всех атлетов иностранными препаратами, поэтому первый этапы отбора к Олимпиаде-2022 прошли без россиян.

"Организаторы Кубков мира не пошли на встречу. В связи с этим национальная команда по хафпайпу была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку", - сообщал президент ФФР Алексей Курашов.

В Олимпийском комитете России назвали ситуацию "вопиющей" и заявили, что попробуют разобраться. ОКР обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS) с запросом о мерах, которые, с точки зрения ОКР, нужно предпринять в контексте соревнований. Глава организации Станислав Поздняков в разговоре с президентом FIS Йоханом Элиашем предложил лишить этапы Кубка мира по фристайлу статуса квалификационных к Олимпиаде.

"Случай крайне неприятный. Мы считаем, что необходимо урегулировать данный вопрос сейчас, чтобы в будущем подобных проблем ни у кого не возникало. Система отбора, которая под контролем МОК нормально сработала перед Токио, в этот раз дала сбой – по причинам, не зависящим от спортсменов или наших национальных федераций", - недоумевал Поздняков.

Не остался в стороне и МИД России, в котором заявили, что "международная федерация должна отстаивать интересы всех спортсменов, а не только американцев или канадцев".

В этом году лишь в дисциплине хафпайп пройдет этап КМ в Канаде (30 декабря - 1 января). В слоупстайле, акробатике, могуле и ски-кроссе североамериканские этапы состоятся в январе, и ОКР в срочном порядке надо решать вопрос с въездом россиян в Канаду и США. Потому что каждый пропущенный этап может стоить фристайлистам из России квалификационных очков, необходимых для поездки в Пекин.

Станислав Поздняков заверил, что прорабатываются все шаги.

"Если до конца недели не будет какого-то внятного, понятного ответа на нашу просьбу, в начале следующей недели мы проведем совещание с представителями общероссийских спортивных федераций. Будем прорабатывать практические шаги, в том числе и юридического характера. Эта проблема касается представителей не только российского спорта, но и представителей тех стран, в которых определенный тип вакцины был одобрен и зарегистрирован, поэтому проблема превращается реально в международную. Эта тема требует взвешенного и четкого подхода.

Конечно, соревнования уже прошли, и отнимать у спортсменов, которые в них приняли участие, статус отборочных соревнований неправильно, - отметил глава ОКР. - С нашей точки зрения было бы справедливо, если определенные квоты были бы зарезервированы за спортсменами, которые не были допущены до соревнований. Алгоритм такой процедуры существует - думаю, мы будем им пользоваться", - цитирует главу ОКР РИА "Новости".

Авторы: ДАРЬЯ СУЛЕЙМАНОВА

Источник - московский комсомолец
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