Россию заподозрили в подготовке энергетической войны. Евросоюз планирует взять под контроль подземные хранилища, - "НГ"

00:38 17.12.2021

16.12.2021



Анатолий Комраков



ес, газпром, газовые хранилища, антироссийские санкции, энергетическая война, северный поток 2, сертификация Инфраструктура "Северного потока – 2" в ФРГ еще долго не заработает.

Россия может прекратить поставки газа, чтобы заморозить Европу, сообщило агентство Bloomberg, которое ранее рассказывало о военных планах захвата Украины. Но даже если угрозы новых антироссийских санкций не будут реализованы, условия бизнеса "Газпрома" в Европе могут ухудшиться из-за новых требований Еврокомиссии по обязательному заполнению подземных газовых хранилищ. Кроме того, ЕС готовится свернуть практику долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива. А построенный газопровод "Северный поток – 2" может простоять без использования до второй половины 2022 года.



Цена газа на европейских биржах превысила в четверг 1550 долл. за 1 тыс. куб. м. Это почти в пять раз дороже, чем весной, когда газ стоил около 300 долл.



Эксперты отмечают, что могло быть и хуже, но увеличение экспорта российского газа в Европу по трубопроводу с Ямала сбило рост цен. Европейские власти готовят рекомендации на будущее о том, как избежать "зависимости" от поставок газа из РФ по долгосрочным контрактам. Кроме того, на саммите ЕС в четверг Евросоюз обсуждает полный набор санкций против России, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.



В случае введения новых санкций Россия может приостановить поставки газа в Европу, обрекая ее на смесь гипотермии и рецессии, написало агентство Bloomberg. Но и без столь радикальных сценариев Европа пытается развивать давление на будущие поставки энергоносителей. Европейцы дают понять, что запуск "Северного потока–2" (СП-2) может быть отложен на полгода. Глава немецкого регулятора, Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн сообщил, что процедура сертификации продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы. По его словам, после регулятора вопрос рассмотрит уже Еврокомиссия. Таким образом, решения по СП-2 в первой половине 2022 года не будет.



На саммите лидеры ЕС также должны обсудить представленный накануне в среду Еврокомиссией (ЕК) пакет предложений по повышению энергобезопасности Евросоюза. В частности, она предложила запретить странам ЕС продлять долгосрочные контракты на поставки природного газа после 2049 года; кроме того, законодательные предложения комиссии содержат обязательство для государств ЕС оценивать риски обеспечения голубым топливом с точки зрения хранилищ газа. Причем речь идет о "рисках, связанных с контролем хранилищ юридическими лицами из третьих стран". Понятно, что оба эти положения впрямую касаются интересов "Газпрома".



В четверг исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке сообщил, что заполненность хранилищ в ФРГ упала ниже 60-процентной отметки, что является исторически низким уровнем по сравнению с предыдущими годами. "Газпром", со своей стороны, сообщил, что выполнил в среду обязательства по транзитному договору с Украиной, прокачав предусмотренные на 2021 год 40 млрд куб. м газа.



Россия откажется от поставок в Европу только в случае, если вопрос будет касаться ее суверенитета, сказал "НГ" генеральный директор "Инфотэк-терминала", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. "Европа – важный для нас рынок, но на ней свет клином не сошелся. В крайнем случае РФ будет наращивать поставки в Юго-Восточную Азию", – говорит он.



Приостановка поставок газа из РФ по инициативе России – это не сценарий, а плод воображения политизированных журналистов, которым не место в таком уважаемом СМИ, как Bloomberg, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.



Краткосрочный ответ России на позицию Европы заключается в том, чтобы не идти на уступки в виде поставок газа на спот дополнительно к текущим контрактам, иными словами, Россия не будет в текущих условиях помогать Европе проходить зиму, если сертификация СП-2 не будет ускорена, сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. "Если говорить о среднесрочной перспективе, то до 2049 года еще много времени, до этого срока еще вполне можно заключить новые долгосрочные контракты (даже на 25 лет, как это сделала Австрия в 2015 году). При этом специально останавливать поставки газа в Европу Россия не будет, в этом нет никакого смысла, если только не считать сценарий масштабного военного конфликта", – говорит он.



У "Газпрома" есть пять газохранилищ в Европе, и сейчас они достаточно интенсивно заполняются, отмечает Танкаев. "Проблема в том, что ЕС не может сейчас подавать заявки на увеличение поставок, так как они сами ввели много лет назад ограничение: на Россию должно приходиться не более трети поставок, а сейчас этот показатель превышен. Европе на самом деле нужно думать не о повышении, а о снижении барьеров, как это было несколько лет назад, когда из-за сильных морозов пришлось отменять ограничение на импорт из нашей страны по "Северному потоку – 1". На мой взгляд, Европа вряд ли будет создавать ситуацию по эскалации кризиса, никто не заинтересован в том, чтобы люди замерзали и выходили на улицы, устраивая беспорядки", – говорит Танкаев.



Газовые хранилища являются частью инфраструктуры, позволяющей "Газпрому" обеспечивать бесперебойную поставку газа в ЕС, в частности, это позволило Газпрому к текущему моменту поставить в Германию, Италию и Турцию газа больше, чем за весь 2020 год, говорит Тузов. "Газовые хранилища – это стабильный, доходный, инфраструктурный бизнес, и "Газпром" откажется от владения ими только при принятии обязывающего к этому законодательства. В какой форме это будет сделано – через прямую продажу или через отказ от контроля путем вхождения в капитал новых партнеров, – будет решено к моменту наступления соответствующего события. В принципе неважно, кто владеет хранилищами, это может быть как "Газпром", так и немецкий Wintershall, главное, чтобы газ стабильно поступал в них. В любом случае "Газпром" свои деньги не потеряет. А ЕС лишится крупного инвестора в газовую сферу и увеличит риски своей газовой инфраструктуры", – говорит эксперт.



России нет смысла отвечать на европейские инициативы, так как они только способствуют дестабилизации газового рынка ЕС и текущие цены на газ в Европе могут стать из временных постоянными, считает Тузов. "Долгосрочные контракты поставок газа обеспечивают потребителей стабильными объемами газа по предсказуемым ценам. Отказ от такого подхода в пользу краткосрочных контрактов ничего хорошего принести не может, только будет способствовать росту цен на газ", – уверен эксперт.



"Поставки газа из СССР в ФРГ и ГДР начались в 1973 году. Говорить, что более чем 40-летнее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество стран будет прервано в угоду сиюминутным политическим интересам, это выдавать желаемое за действительное, – продолжает Тузов. – Россия силами "Газпрома" проделала большую работу по прокладке новых газовых потоков в ЕС, для того чтобы транзитные страны не могли влиять на стоимость поставок газа в Европу. Цель достигнута. "Газпром" выполняет все обязательства по поставкам газа в полном объеме. Поставки в ЕС будут продолжаться до момента, пока есть потребители газа, готовые его у "Газпрома" покупать. А реальный вред бесперебойным поставкам газа наносит сама Еврокомиссия с помощью своих инициатив, направленных на дестабилизацию энергорынка ЕС".